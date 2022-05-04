Квартира в новостройке Hayat Flora

Hayat Flora — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в районе Кючюкчекмедже (Küçükçekmece) в Стамбуле. Проект предлагает квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1, а также просторные двухуровневые апартаменты (дуплексы). Он сочетает современный комфорт с 70% озеленённой территории и живописными видами на озеро Кючюкчекмедже и Мраморное море.

Hayat Flora предлагает первоклассную инфраструктуру, удобный доступ к метро и торговые зоны прямо на территории комплекса. Проект реализован ведущими строительными компаниями, что делает его отличным выбором как для семейного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Стамбула.

10 ключевых преимуществ Hayat Flora