Квартира в новостройке Hayat Flora

Hayat Flora — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в районе Кючюкчекмедже (Küçükçekmece) в Стамбуле. Проект предлагает квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1, а также просторные двухуровневые апартаменты (дуплексы). Он сочетает современный комфорт с 70% озеленённой территории и живописными видами на озеро Кючюкчекмедже и Мраморное море.
Hayat Flora предлагает первоклассную инфраструктуру, удобный доступ к метро и торговые зоны прямо на территории комплекса. Проект реализован ведущими строительными компаниями, что делает его отличным выбором как для семейного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Стамбула.
10 ключевых преимуществ Hayat Flora
Стратегическое расположение — рядом со станцией метро, основными автомагистралями и центром города.
Прекрасные природные виды — панорамы на озеро Кючюкчекмедже и Мраморное море.
Широкий выбор планировок — квартиры от 1+1 до 4+1, а также дуплексы.
70% территории занимают зелёные зоны с ландшафтным дизайном для комфортного отдыха.
Полноценная инфраструктура — бассейн, фитнес-центр, сауна и игровые площадки для детей.
Торговая зона на территории комплекса — магазины, кафе и аптека.
Круглосуточная охрана (24/7) — закрытая территория, видеонаблюдение и профессиональная служба безопасности.
Надёжный застройщик — проект реализуется при поддержке государства и крупных девелоперских компаний.
Гибкие условия оплаты — рассрочка и специальные скидки для покупателей.
Высокий инвестиционный потенциал — близость к проекту Стамбульского канала (Canal Istanbul) и растущий спрос на недвижимость в этом районе.