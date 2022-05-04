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Квартира в новостройке Hayat Flora

Кючюкчекмедже, Турция
Цена по запросу
;
11
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ID: 38219
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Hayat Flora — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в районе Кючюкчекмедже (Küçükçekmece) в Стамбуле. Проект предлагает квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1, а также просторные двухуровневые апартаменты (дуплексы). Он сочетает современный комфорт с 70% озеленённой территории и живописными видами на озеро Кючюкчекмедже и Мраморное море.

Hayat Flora предлагает первоклассную инфраструктуру, удобный доступ к метро и торговые зоны прямо на территории комплекса. Проект реализован ведущими строительными компаниями, что делает его отличным выбором как для семейного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Стамбула.

10 ключевых преимуществ Hayat Flora

  1. Стратегическое расположение — рядом со станцией метро, основными автомагистралями и центром города.

  2. Прекрасные природные виды — панорамы на озеро Кючюкчекмедже и Мраморное море.

  3. Широкий выбор планировок — квартиры от 1+1 до 4+1, а также дуплексы.

  4. 70% территории занимают зелёные зоны с ландшафтным дизайном для комфортного отдыха.

  5. Полноценная инфраструктура — бассейн, фитнес-центр, сауна и игровые площадки для детей.

  6. Торговая зона на территории комплекса — магазины, кафе и аптека.

  7. Круглосуточная охрана (24/7) — закрытая территория, видеонаблюдение и профессиональная служба безопасности.

  8. Надёжный застройщик — проект реализуется при поддержке государства и крупных девелоперских компаний.

  9. Гибкие условия оплаты — рассрочка и специальные скидки для покупателей.

  10. Высокий инвестиционный потенциал — близость к проекту Стамбульского канала (Canal Istanbul) и растущий спрос на недвижимость в этом районе.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Hayat Flora
Кючюкчекмедже, Турция
Цена по запросу
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