Если покупка совершается у частного продавца — обе стороны сделки должны согласовать условия договора купли-продажи. В этом документе, как правило, также указывается дата окончательного перевода средств от покупателя к продавцу.

Затем покупатель вносит залог (обычно в размере 10% от стоимости недвижимости). Эта сумма часто не подлежит возврату, если по какой-либо причине продавец больше не может передать имущество.

Также необходимо оплатить риэлторскую комиссию. Чаще всего она составляет 2%. Договор купли-продажи составляет агент покупателя, 10% оплачивается на имя продавца. SPA включает в себя стоимость, условия покупки и комиссионные брокера.