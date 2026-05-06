Чтобы приобрести недвижимость в ОАЭ, иностранный гражданин должен быть старше 21 года и иметь действительный паспорт. Если эти условия соблюдены, первый шаг — сделать предложение (offer).
Сделка с недвижимостью состоит из следующих шагов:
Существует два варианта приобретения недвижимости:
Во втором случае есть план оплаты беспроцентной рассрочки.
Покупка недвижимости на условиях безусловного права собственности означает, что недвижимость зарегистрирована на имя владельца посредством Акта о праве собственности, зарегистрированного в Земельном департаменте Дубая.
Владелец имеет право продать или сдать в аренду свое имущество по своему усмотрению.
Двухлетний вид на жительство выдается при покупке объектов стоимостью свыше 1.000.000 дирхамов (примерно 270.000 $).
Самый важное вначале — убедиться, что проект зарегистрирован в RERA (Земельном Департаменте Дубая). При покупке недвижимости «Off Plan», экспатрианты должны предоставить заполненную форму бронирования и копию паспорта.
В форме бронирования обычно указываются основные условия договора купли-продажи (SPA), детали плана платежей, а также личные данные продавца и покупателя.
Если иностранный гражданин приобретает недвижимость в строящемся проекте, ему следует убедиться, что в договоре купли-продажи указана дата завершения. Кроме того, если имущество должно быть продано с внутренней отделкой, нужно удостовериться, что детали мебельного пакета также приложены к договору.
Чтобы завершить процесс покупки недвижимости в Дубае, необходимо передать полный пакет документов. Это делается в офисе застройщика, или, в случае если сделка проходит дистанционно, документы передаются курьером.
Если покупка совершается у частного продавца — обе стороны сделки должны согласовать условия договора купли-продажи. В этом документе, как правило, также указывается дата окончательного перевода средств от покупателя к продавцу.
Затем покупатель вносит залог (обычно в размере 10% от стоимости недвижимости). Эта сумма часто не подлежит возврату, если по какой-либо причине продавец больше не может передать имущество.
Также необходимо оплатить риэлторскую комиссию. Чаще всего она составляет 2%. Договор купли-продажи составляет агент покупателя, 10% оплачивается на имя продавца. SPA включает в себя стоимость, условия покупки и комиссионные брокера.
RERA — агентство по регулированию недвижимости, которое является частью земельного департамента Дубая. Оно является правительственным органом, который лицензирует агентов по недвижимости, брокеров и девелоперов. Также эта организация регулирует все операции с недвижимостью в Дубае.