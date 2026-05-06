  1. Realting.com
  2. Недвижимость в ОАЭ

Недвижимость в ОАЭ

Ищите среди 21 687 объектов
Новостройки Купить Снять Посуточно Коммерческая
{{ property_type ? property_type : 'не выбрано' }}
Апарт - отель Бизнес-центр Вилла Жилой квартал Жилой комплекс Клубный дом Коммерция Комплекс вилл Коттедж Коттеджный поселок Многоквартирный жилой дом Отель Резиденция Таунхаус Торговый центр Туристический комплекс
Жилая недвижимость
Квартира Пентхаус Студия Дом Вилла Коттедж Комната
Коммерческая
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Прочее
Земельные участки
Квартира Пентхаус Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Коттедж Особняк Бунгало Таунхаус Дуплекс Коммерческое помещение Ресторан, кафе Офис Склад
Квартира Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Шале Бунгало Коммерческое помещение Комната Офис Конференц-зал
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Новостройки на карте в ОАЭ
21 687 объектов недвижимости
50 компаний
Статьи о недвижимости в ОАЭ
Акции и новости компаний

Агентства и застройщики в ОАЭ

Застройщики Агентства
damac properties
Sobha Realty
Stamn
DC Constructions
Показать больше
DDA Real Estate
TRANIO
DOM REAL ESTATE
Al Wasayef Real Estate
Показать больше

Популярные районы в ОАЭ

Новостройки в ОАЭ

Все новостройки Квартиры дома

Все новостройки

Показать больше

Квартиры

Показать больше

дома

Показать больше

Квартиры в ОАЭ

Все квартиры 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты 5 комнат Пентхаусы Кондо Многоуровневые квартиры Квартиры-студии

Все квартиры

Показать больше

1 комната

Показать больше

2 комнаты

Показать больше

3 комнаты

Показать больше

4 комнаты

Показать больше

5 комнат

Показать больше

Пентхаусы

Показать больше

Кондо

Показать больше

Многоуровневые квартиры

Показать больше

Квартиры-студии

Показать больше

Дома в ОАЭ

Все дома Виллы Особняки Шале Таунхаусы Дуплексы

Все дома

Показать больше

Виллы

Показать больше

Особняки

Показать больше

Таунхаусы

Показать больше

Дуплексы

Показать больше

Аренда в ОАЭ

Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда

Показать больше

Коммерческая недвижимость в ОАЭ

Вся коммерческая недвижимость Отели Офисы Магазины Готовый бизнес

Вся коммерческая недвижимость

Показать больше

Офисы

Показать больше

Магазины

Показать больше

Земельные участки в ОАЭ

Показать больше
Размещайте объявление
Наша форма подачи позволит быстро и удобно разместить объявление
Добавить объявление

Программы иммиграции в ОАЭ

  • ВНЖ
    ВНЖ для работы (рабочая виза)
    ВНЖ для работы (рабочая виза)
    ОАЭ ОАЭ
    от
    $10,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Рабочая виза без предоставления рабочего места.  Дополнительные услуги: Подбор персонала для бизнеса
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
    Оставить заявку
    Показать контакты
    Закрыть
    Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
    Языки общения
    English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
    Telegram Написать в Telegram
Показать больше

Новости в сфере недвижимости в ОАЭ

Показать больше

Часто задаваемые вопросы

На каких условиях иностранный гражданин может приобрести недвижимость в ОАЭ?

Чтобы приобрести недвижимость в ОАЭ, иностранный гражданин должен быть старше 21 года и иметь действительный паспорт. Если эти условия соблюдены, первый шаг — сделать предложение (offer).

Из каких шагов состоит сделка с недвижимостью?

Сделка с недвижимостью состоит из следующих шагов:

  • составление официального договора с согласия обеих сторон;
  • внесение депозита;
  • при необходимости — получение покупателем кредита;
  • проверка имущества на обременения;
  • окончательный расчет посредством банковского чека или наличными в земельном департаменте;
  • передача новому владельцу документа о праве собственности.

 

Какие существуют варианты покупки недвижимости в ОАЭ?

Существует два варианта приобретения недвижимости:

  1. От частного лица — перепродажа;
  2. От застройщика — «Off Plan» покупка.

Во втором случае есть план оплаты беспроцентной рассрочки.

Что такое Freehold собственность?

Покупка недвижимости на условиях безусловного права собственности означает, что недвижимость зарегистрирована на имя владельца посредством Акта о праве собственности, зарегистрированного в Земельном департаменте Дубая.

Владелец имеет право продать или сдать в аренду свое имущество по своему усмотрению.

Можно ли получить вид на жительство за покупку недвижимости в ОАЭ?

Двухлетний вид на жительство выдается при покупке объектов стоимостью свыше 1.000.000 дирхамов (примерно 270.000 $).

Какие требования к иностранцам, покупающим недвижимость в строящихся объектах?

Самый важное вначале — убедиться, что проект зарегистрирован в RERA (Земельном Департаменте Дубая). При покупке недвижимости «Off Plan», экспатрианты должны предоставить заполненную форму бронирования и копию паспорта.

В форме бронирования обычно указываются основные условия договора купли-продажи (SPA), детали плана платежей, а также личные данные продавца и покупателя.

Если иностранный гражданин приобретает недвижимость в строящемся проекте, ему следует убедиться, что в договоре купли-продажи указана дата завершения. Кроме того, если имущество должно быть продано с внутренней отделкой, нужно удостовериться, что детали мебельного пакета также приложены к договору.

Можно ли совершить сделку с недвижимостью в Дубае удаленно?

Чтобы завершить процесс покупки недвижимости в Дубае, необходимо передать полный пакет документов. Это делается в офисе застройщика, или, в случае если сделка проходит дистанционно, документы передаются курьером.

Какие особенности покупки недвижимости на вторичном рынке в Дубае?

Если покупка совершается у частного продавца — обе стороны сделки должны согласовать условия договора купли-продажи. В этом документе, как правило, также указывается дата окончательного перевода средств от покупателя к продавцу.

Затем покупатель вносит залог (обычно в размере 10% от стоимости недвижимости). Эта сумма часто не подлежит возврату, если по какой-либо причине продавец больше не может передать имущество. 

Также необходимо оплатить риэлторскую комиссию. Чаще всего она составляет 2%. Договор купли-продажи составляет агент покупателя, 10% оплачивается на имя продавца. SPA включает в себя стоимость, условия покупки и комиссионные брокера.

Что такое RERA?

RERA — агентство по регулированию недвижимости, которое является частью земельного департамента Дубая. Оно является правительственным органом, который лицензирует агентов по недвижимости, брокеров и девелоперов. Также эта организация регулирует все операции с недвижимостью в Дубае.

Наши партнеры в ОАЭ