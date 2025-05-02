Новостройки в Бахчелиэвлере, Турция

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- *Расположение:* Первая линия BasinExpress, обеспечивающая отличную видимость и доступность.
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- *Различные варианты квартир:* Выбирайте из планирово…
Концептуальный проект квартир лофт, расположен в Басын Экспресс одном из самых ценных районов для инвестиций в Стамбуле. Проект состоит из 2 блоков на земельном участке площадью 24.000 м2. Проект предлагает домашние офисы в стиле лофт 1+1 и 2+1.
Предлагаются высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, озеро и Мраморное море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, большими садами, конференц-залом, сауной и хамамом, игровой комнатой, зоной отдыха.
Расположение и объек…
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Стам…
Расположенный в Бахчелиевлере, вы можете найти этот семейный концептуальный проект с легким доступом к основным перевозкам.
Разработанный известным разработчиком в турецком строительном секторе, проект несет в себе “ идею устойчивости ” как другие проекты разработчика. Проект предлагает спок…
Предлагаются просторные апартаменты с балконами.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом
Окончание строительства - июнь 2024…