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Новостройки в Бахчелиэвлере, Турция

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Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бахчелиэвлер, Турция
от
$255,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 20
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Ваша идеальная инвестиция!* *Основные характеристики:* - *Расположение:* Первая линия BasinExpress, обеспечивающая отличную видимость и доступность. - *Готовый титул собственности:* Обеспечьте свои инвестиции немедленным владением. - *Различные варианты квартир:* Выбирайте из планирово…
Агентство
Mehal Group
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Резиденция Лофт В Стамбуле
Резиденция Лофт В Стамбуле
Бахчелиэвлер, Турция
от
$277,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Концептуальный проект квартир лофт, расположен в Басын Экспресс одном из самых ценных районов для инвестиций в Стамбуле. Проект состоит из 2 блоков на земельном участке площадью 24.000 м2. Проект предлагает домашние офисы в стиле лофт 1+1 и 2+1.
Агентство
FIBO Property
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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Бахчелиэвлер, Турция
от
$434,784
Предлагаются высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, озеро и Мраморное море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, большими садами, конференц-залом, сауной и хамамом, игровой комнатой, зоной отдыха. Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Бахчелиэвлер, Турция
от
$635,684
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Стам…
Агентство
TRANIO
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Резиденция Bahçelievler Apartments, Easy Access To Public
Резиденция Bahçelievler Apartments, Easy Access To Public
Бахчелиэвлер, Турция
от
$655,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Расположенный в Бахчелиевлере, вы можете найти этот семейный концептуальный проект с легким доступом к основным перевозкам. Разработанный известным разработчиком в турецком строительном секторе, проект несет в себе “ идею устойчивости ” как другие проекты разработчика. Проект предлагает спок…
Агентство
Property Advisor Turkey
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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Бахчелиэвлер, Турция
от
$725,415
Предлагаются просторные апартаменты с балконами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом Окончание строительства - июнь 2024…
Агентство
TRANIO
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