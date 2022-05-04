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Квартира в новостройке Parkway Beylikdüzü

Бейликдюзю, Турция
от
$155,000
;
7
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ID: 38873
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Parkway Beylikdüzü предлагает современные квартиры в районе Бейликдюзю, Стамбул, созданные для комфортной семейной жизни в престижном квартале Аднан Кахведжи. Проект состоит из двух жилых корпусов, включающих около 90 квартир и коммерческие помещения, гармонично сочетая комфорт, инвестиционную привлекательность и высокий уровень жизни.

Parkway Beylikdüzü представляет собой выгодную возможность как для инвесторов, так и для покупателей, приобретающих жильё для собственного проживания. Проект предлагает доступ к современной социальной инфраструктуре, зелёным зонам и удобное расположение рядом с ключевыми объектами района. Он также подходит для получения гражданства Турции за инвестиции в недвижимость и вида на жительство на основании владения недвижимостью.

Особенности проекта:

  • Престижное расположение: район Аднан Кахведжи — один из самых востребованных в Бейликдюзю.

  • Семейные планировки: просторные квартиры форматов 2+1 и 3+1.

  • Зелёные зоны: благоустроенные сады и ландшафтные территории для отдыха.

  • Фитнес-центр: современный полностью оборудованный спортивный зал.

  • Бассейн: открытый бассейн для отдыха и досуга.

  • Детские площадки: безопасные и современные игровые зоны.

  • Коммерческие помещения: дополнительный инвестиционный потенциал.

  • Удобная транспортная доступность: рядом находится линия Metrobus.

  • Близость к достопримечательностям: всего несколько минут до пристани Marina и городских парков.

  • Современная архитектура: стильный дизайн и качественная отделка.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

  • Parkway Beylikdüzü сочетает выгодное расположение, комфортный образ жизни и долгосрочную инвестиционную ценность в одном из наиболее динамично развивающихся районов Стамбула.

  • Проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

  • Проект также подходит для оформления вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Parkway Beylikdüzü
Бейликдюзю, Турция
от
$155,000
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