Квартира в новостройке Parkway Beylikdüzü

Parkway Beylikdüzü предлагает современные квартиры в районе Бейликдюзю, Стамбул, созданные для комфортной семейной жизни в престижном квартале Аднан Кахведжи. Проект состоит из двух жилых корпусов, включающих около 90 квартир и коммерческие помещения, гармонично сочетая комфорт, инвестиционную привлекательность и высокий уровень жизни.
Parkway Beylikdüzü представляет собой выгодную возможность как для инвесторов, так и для покупателей, приобретающих жильё для собственного проживания. Проект предлагает доступ к современной социальной инфраструктуре, зелёным зонам и удобное расположение рядом с ключевыми объектами района. Он также подходит для получения гражданства Турции за инвестиции в недвижимость и вида на жительство на основании владения недвижимостью.
Особенности проекта:
Престижное расположение: район Аднан Кахведжи — один из самых востребованных в Бейликдюзю.
Семейные планировки: просторные квартиры форматов 2+1 и 3+1.
Зелёные зоны: благоустроенные сады и ландшафтные территории для отдыха.
Фитнес-центр: современный полностью оборудованный спортивный зал.
Бассейн: открытый бассейн для отдыха и досуга.
Детские площадки: безопасные и современные игровые зоны.
Коммерческие помещения: дополнительный инвестиционный потенциал.
Удобная транспортная доступность: рядом находится линия Metrobus.
Близость к достопримечательностям: всего несколько минут до пристани Marina и городских парков.
Современная архитектура: стильный дизайн и качественная отделка.
Почему стоит инвестировать в этот проект?
Parkway Beylikdüzü сочетает выгодное расположение, комфортный образ жизни и долгосрочную инвестиционную ценность в одном из наиболее динамично развивающихся районов Стамбула.
Проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.
Проект также подходит для оформления вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.