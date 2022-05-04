Квартира в новостройке Parkway Beylikdüzü

Parkway Beylikdüzü предлагает современные квартиры в районе Бейликдюзю, Стамбул, созданные для комфортной семейной жизни в престижном квартале Аднан Кахведжи. Проект состоит из двух жилых корпусов, включающих около 90 квартир и коммерческие помещения, гармонично сочетая комфорт, инвестиционную привлекательность и высокий уровень жизни.

Parkway Beylikdüzü представляет собой выгодную возможность как для инвесторов, так и для покупателей, приобретающих жильё для собственного проживания. Проект предлагает доступ к современной социальной инфраструктуре, зелёным зонам и удобное расположение рядом с ключевыми объектами района. Он также подходит для получения гражданства Турции за инвестиции в недвижимость и вида на жительство на основании владения недвижимостью.

Особенности проекта:

Престижное расположение: район Аднан Кахведжи — один из самых востребованных в Бейликдюзю.

Семейные планировки: просторные квартиры форматов 2+1 и 3+1 .

Зелёные зоны: благоустроенные сады и ландшафтные территории для отдыха.

Фитнес-центр: современный полностью оборудованный спортивный зал.

Бассейн: открытый бассейн для отдыха и досуга.

Детские площадки: безопасные и современные игровые зоны.

Коммерческие помещения: дополнительный инвестиционный потенциал.

Удобная транспортная доступность: рядом находится линия Metrobus .

Близость к достопримечательностям: всего несколько минут до пристани Marina и городских парков.

Современная архитектура: стильный дизайн и качественная отделка.

Почему стоит инвестировать в этот проект?