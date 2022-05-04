Квартира в новостройке Tane Olimpiyat

Tane Olimpiyat — это семейный жилой проект в районе Башакшехир (Başakşehir), состоящий из 130 квартир, расположенных в трёх современных жилых корпусах. Проект сочетает просторные квартиры с благоустроенными зелёными территориями, создавая комфортные условия для городской жизни.

Tane Olimpiyat предлагает квартиры планировок 2+1 и 3+1, фитнес-зал, парковку на территории комплекса, а также удобный доступ к метро и автомагистралям, что делает его отличным выбором как для семейного проживания, так и для долгосрочных инвестиций в одном из быстроразвивающихся районов европейской части Стамбула.

10 ключевых преимуществ Tane Olimpiyat: