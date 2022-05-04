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Квартира в новостройке Tane Olimpiyat

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
4
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ID: 38199
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир
  • Метро
    Olimpiyat (~ 1000 м)

О комплексе

Tane Olimpiyat — это семейный жилой проект в районе Башакшехир (Başakşehir), состоящий из 130 квартир, расположенных в трёх современных жилых корпусах. Проект сочетает просторные квартиры с благоустроенными зелёными территориями, создавая комфортные условия для городской жизни.

Tane Olimpiyat предлагает квартиры планировок 2+1 и 3+1, фитнес-зал, парковку на территории комплекса, а также удобный доступ к метро и автомагистралям, что делает его отличным выбором как для семейного проживания, так и для долгосрочных инвестиций в одном из быстроразвивающихся районов европейской части Стамбула.

10 ключевых преимуществ Tane Olimpiyat:

  1. Расположен в районе Башакшехир — одном из самых быстроразвивающихся районов европейской части Стамбула.

  2. Три восьмиэтажных жилых корпуса, включающие 130 квартир.

  3. Семейные квартиры планировок 2+1 и 3+1.

  4. Современная архитектура и качественные, долговечные строительные материалы.

  5. Благоустроенные зелёные зоны, предназначенные для отдыха на свежем воздухе.

  6. Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения для безопасности жителей.

  7. Парковка на территории комплекса для жителей и гостей.

  8. Фитнес-зал и спортивные зоны, расположенные непосредственно в проекте.

  9. Удобное расположение рядом со станциями метро, автобусными остановками и основными автомагистралями.

  10. Высокий инвестиционный и арендный потенциал благодаря растущему спросу на жильё в этом районе.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Tane Olimpiyat
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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