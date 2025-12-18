  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Умрание
  4. Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Avrupa Residence Oryapark. Pre-Launch!

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Avrupa Residence Oryapark. Pre-Launch!

Умрание, Турция
от
$340,000
BTC
4.0442323
ETH
211.9755064
USDT
336 152.7319825
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
ID: 33061
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Умрание
  • Метро
    Yamanevler (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Pre-Launch!
Мы уже принимаем бронь!
Бронируйте апартаменты по стартовым ценам - до начала официального старта продаж!

Avrupa Residence Oryapark - современный формат жизни, инвестиции и бизнес в одном комплексе.

Проект расположен в районе Умрание, в нескольких минутах от Финансового центра Стамбула, а также торговых центров, международных школ, больниц и бизнес-центров, что делает Avrupa Residence Oryapark идеальным выбором как для семей, так и для профессионалов.

Рядом шоссе Шиле обеспечивает быстрый доступ к ключевым деловым и жилым районам, таким как Аташехир, Кадыкёй и Ускюдар, кроме того в нескольких минутах находится линия метро M5 Ускюдар–Умрание–Чекмекёй, что обеспечивает жителям удобный доступ в любую точку города.
 

Проект расположенный на площади 8.980 м2, комплекс состоит из 2-х блоков, высотой в 21 и 31 этаж, всего 317 квартиры планировкой от 1+1 и 2+1.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 2027 гола.


Инфраструктура:

  • Прогулочные зоны
  • Зоны отдыха
  • Бассейн
  • Фитнес центр
  • Детская площадка
  • Магазины и Кафе
  • Крытая парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Умрание, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
Назад
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Показать все Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Умрание, Турция
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на площади 13.000 м2, комплекс состоит из 6-и жилых блоков, всего 343 квартиры различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 74 м2 до 174 м2. Проект расположен на из самых оживленных улиц района, в …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$258,657
Резиденция располагает торговым центром и ресторанами, отелем, системой безопасности, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в 7 минутах ходьбы от станции метробуса. Метробус - 1 км Станц…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
