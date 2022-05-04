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Beylikduzu Istanbul Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€164,323
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21
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О комплексе

Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Бейликдюзю Стамбул, с характерным эстетическим и функциональным дизайном. Здоровая жизнь в сердце зеленых садов, которые вдохновляют мир. Он находится недалеко от торговых центров и известных образовательных, медицинских и культурных учреждений. Он имеет социальные объекты и крытый гараж с круглосуточной охраной. Это инвестиционная возможность рядом с проектами городского развития в городе на двух континентах.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€164,323
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Stay Property
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