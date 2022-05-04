Квартира в новостройке Akzerva Topkapi 29

Akzerva Topkapi 29 — это воплощение современного комфорта и высокого уровня жизни в самом сердце Стамбула благодаря своему выгодному расположению в историческом районе Топкапы (Topkapı).
Проект отличается современной архитектурой, гармонично сочетающей природную эстетику и передовые технологии. Он предлагает просторные жилые помещения премиум-класса, отвечающие различным стилям жизни. Независимо от того, ищете ли вы постоянное место жительства или выгодную инвестицию в недвижимость Стамбула, Akzerva Topkapi 29 создаёт комфортную и роскошную среду для жизни благодаря близости к основным транспортным узлам и всей необходимой городской инфраструктуре.
Особенности проекта:
Удобное расположение рядом с автомагистралью E5, обеспечивающей быстрый доступ ко всем районам Стамбула.
Близость к общественному транспорту, включая Metrobus и трамвайные линии.
Современная архитектура с просторными и функциональными интерьерами.
Полноценная инфраструктура для отдыха, включая олимпийский бассейн, сауну и паровые комнаты.
Более 1 441 квартиры различных планировок, отвечающих потребностям разных семей.
Панорамные виды на природу благодаря просторным балконам и висячим садам.
Расположение рядом с историческими достопримечательностями, такими как дворец Топкапы и музей Panorama 1453.
Высокий инвестиционный потенциал благодаря центральному расположению проекта.
Современные системы безопасности с круглосуточным видеонаблюдением (24/7).
Международные экологические сертификаты, подтверждающие устойчивое развитие, качество строительства и высокий уровень жизни.