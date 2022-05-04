Квартира в новостройке Akzerva Topkapi 29

Akzerva Topkapi 29 — это воплощение современного комфорта и высокого уровня жизни в самом сердце Стамбула благодаря своему выгодному расположению в историческом районе Топкапы (Topkapı).

Проект отличается современной архитектурой, гармонично сочетающей природную эстетику и передовые технологии. Он предлагает просторные жилые помещения премиум-класса, отвечающие различным стилям жизни. Независимо от того, ищете ли вы постоянное место жительства или выгодную инвестицию в недвижимость Стамбула, Akzerva Topkapi 29 создаёт комфортную и роскошную среду для жизни благодаря близости к основным транспортным узлам и всей необходимой городской инфраструктуре.

Особенности проекта: