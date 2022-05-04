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Квартира в новостройке Akzerva Topkapi 29

Зейтинбурну, Турция
от
$442,770
;
17
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ID: 38877
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну
  • Метро
    Merter (~ 900 м)

О комплексе

Akzerva Topkapi 29 — это воплощение современного комфорта и высокого уровня жизни в самом сердце Стамбула благодаря своему выгодному расположению в историческом районе Топкапы (Topkapı).

Проект отличается современной архитектурой, гармонично сочетающей природную эстетику и передовые технологии. Он предлагает просторные жилые помещения премиум-класса, отвечающие различным стилям жизни. Независимо от того, ищете ли вы постоянное место жительства или выгодную инвестицию в недвижимость Стамбула, Akzerva Topkapi 29 создаёт комфортную и роскошную среду для жизни благодаря близости к основным транспортным узлам и всей необходимой городской инфраструктуре.

Особенности проекта:

  • Удобное расположение рядом с автомагистралью E5, обеспечивающей быстрый доступ ко всем районам Стамбула.

  • Близость к общественному транспорту, включая Metrobus и трамвайные линии.

  • Современная архитектура с просторными и функциональными интерьерами.

  • Полноценная инфраструктура для отдыха, включая олимпийский бассейн, сауну и паровые комнаты.

  • Более 1 441 квартиры различных планировок, отвечающих потребностям разных семей.

  • Панорамные виды на природу благодаря просторным балконам и висячим садам.

  • Расположение рядом с историческими достопримечательностями, такими как дворец Топкапы и музей Panorama 1453.

  • Высокий инвестиционный потенциал благодаря центральному расположению проекта.

  • Современные системы безопасности с круглосуточным видеонаблюдением (24/7).

  • Международные экологические сертификаты, подтверждающие устойчивое развитие, качество строительства и высокий уровень жизни.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Akzerva Topkapi 29
Зейтинбурну, Турция
от
$442,770
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