Новостройки в Башискеле, Турция

Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе.
Окончание строительства - 30.05.2023.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 10 км
Сапанджа - 30 км
Аэропорт - 80 км
Стамбул - 82 км
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой; Помимо квартир 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1, вас ждут многие другие привилегии, такие как бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, кафетерий, водопады, пруды, камелии, детская площадка, социальный объект, фитнес-центры, барбекю.
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади
15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит
из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который
открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах.
Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение
и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый
из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий
из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн,
сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с
ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату,
лифт и крытую автостоянку.
Каждая вилла располагает большим садом, бассейном, гаражом, сауной и турецкой баней, прачечной, зоной отдыха, 6 балконами.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении зелени, в 45 минутах от Стамбула, в 30 минутах от залива Сардала.
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660
квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших
апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и
закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые
площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты,
амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной
системой безопасности.
Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом
Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20
коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть
дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные квартиры на этажах от 1+1 до 4+1. В
нашем проекте есть крытый и открытый бассейн, детские игровые площадки, водопад,
пруд, кафетерий, фитнес, сауна, турецкая баня, теннисный корт и крытая автостоянка в
качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.
Предлагаются квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют собственную сауну и турецкую баню.
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, сауной и турецкой баней, озерами, тренажерным залом, детскими площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисными кортами, гаражом и парковкой, зелеными зонами и круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 30.12.2024.