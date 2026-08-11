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Новостройки в Башискеле, Турция

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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Башискеле, Турция
от
$113,272
Резиденция располагает сауной и турецкой баней, тренажерным залом, крытым и открытым бассейнами, крытой парковкой, кафе, детскими площадками. Окончание строительства - 30.06.2025. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 10 минут Больницы - 10 минут Озеро Сапанджа - 30 минут Горн…
Агентство
TRANIO
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Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
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Вилла Zeray Country Bahçecik
Башискеле, Турция
от
$1,88 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жит…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
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Жилой комплекс Zeray Perla
Башискеле, Турция
от
$251,615
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20 коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные кварт…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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TekceTekce
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
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Жилой комплекс Zeray Güneşi
Башискеле, Турция
от
$154,411
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой;…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
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Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Башискеле, Турция
от
$155,268
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660 квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших апартаментах есть турецкая баня и сауна. На террито…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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На карте
Realting.com
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