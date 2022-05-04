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Квартира в новостройке ModernYaka

Авджылар, Турция
Цена по запросу
;
8
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ID: 38180
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Авджылар

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

ModernYaka — современный жилой проект в районе Испартакуле (Авджылар), включающий 462 квартиры и 53 коммерческих помещения, расположенные на просторном участке площадью 19 538 м². Проект сочетает комфорт современной городской жизни с природой и предлагает панорамные виды на озеро Кючюкчекмедже.

ModernYaka состоит из зданий высотой 12–25 этажей, предлагает просторные квартиры с балконами, качественные строительные материалы, развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение, обеспечивая высокий уровень комфорта и долгосрочную инвестиционную привлекательность.

10 преимуществ ModernYaka

  • Престижное расположение в Испартакуле / Авджылар

  • 70% территории занимают озеленённые ландшафтные зоны

  • Панорамные виды на озеро Кючюкчекмедже

  • Планировки от 1+1 до 4+1

  • Просторные балконы и террасы

  • Современная архитектура и высококачественные материалы

  • Фитнес-центр и бассейн площадью 200 м²

  • Детская концепция с безопасными игровыми площадками

  • Кафе, рестораны и магазины на территории комплекса

  • Высокий инвестиционный потенциал благодаря близости к автомагистрали TEM и будущей линии метро

Местонахождение на карте

Авджылар, Турция

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке ModernYaka
Авджылар, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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