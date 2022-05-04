Квартира в новостройке ModernYaka

ModernYaka — современный жилой проект в районе Испартакуле (Авджылар), включающий 462 квартиры и 53 коммерческих помещения, расположенные на просторном участке площадью 19 538 м². Проект сочетает комфорт современной городской жизни с природой и предлагает панорамные виды на озеро Кючюкчекмедже.

ModernYaka состоит из зданий высотой 12–25 этажей, предлагает просторные квартиры с балконами, качественные строительные материалы, развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение, обеспечивая высокий уровень комфорта и долгосрочную инвестиционную привлекательность.

10 преимуществ ModernYaka