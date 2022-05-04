Квартира в новостройке ModernYaka

ModernYaka — современный жилой проект в районе Испартакуле (Авджылар), включающий 462 квартиры и 53 коммерческих помещения, расположенные на просторном участке площадью 19 538 м². Проект сочетает комфорт современной городской жизни с природой и предлагает панорамные виды на озеро Кючюкчекмедже.
ModernYaka состоит из зданий высотой 12–25 этажей, предлагает просторные квартиры с балконами, качественные строительные материалы, развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение, обеспечивая высокий уровень комфорта и долгосрочную инвестиционную привлекательность.
10 преимуществ ModernYaka
Престижное расположение в Испартакуле / Авджылар
70% территории занимают озеленённые ландшафтные зоны
Панорамные виды на озеро Кючюкчекмедже
Планировки от 1+1 до 4+1
Просторные балконы и террасы
Современная архитектура и высококачественные материалы
Фитнес-центр и бассейн площадью 200 м²
Детская концепция с безопасными игровыми площадками
Кафе, рестораны и магазины на территории комплекса
Высокий инвестиционный потенциал благодаря близости к автомагистрали TEM и будущей линии метро