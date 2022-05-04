  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейкоз
  4. Квартира в новостройке Lokasyon Beykoz

Квартира в новостройке Lokasyon Beykoz

Бейкоз, Турция
Цена по запросу
;
4
Оставить заявку
ID: 38248
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейкоз

О комплексе

Престижный многофункциональный комплекс в Бейкозе – Пашабахче

Lokasyon Beykoz — это современный многофункциональный жилой и коммерческий комплекс, расположенный в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула. Благодаря близости к Босфору, главным мостам города и основным транспортным магистралям проект находится в одном из самых престижных и активно развивающихся районов Стамбула, сочетая удобную транспортную доступность с природным окружением и высоким качеством жизни.

Современное жильё с высоким инвестиционным потенциалом

Проект разработан с целью объединить современную архитектуру и функциональные жилые пространства. По имеющейся информации, Lokasyon Beykoz предложит квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1, что делает его привлекательным как для семей, ищущих комфортное жильё, так и для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост стоимости недвижимости. Многофункциональная концепция комплекса объединяет жилые помещения и коммерческие объекты, обеспечивая жителям все необходимые услуги в шаговой доступности и создавая полноценную городскую среду.

Перспективный проект на азиатской стороне Стамбула

Завершение строительства проекта запланировано на 2026–2027 годы. Lokasyon Beykoz расположен в быстро развивающемся районе азиатской части Стамбула, который продолжает привлекать крупные инфраструктурные инвестиции и демонстрирует устойчивый рост спроса на жильё. Проект реализуется компанией Parlaklar Group и обладает высоким потенциалом роста стоимости, стабильным спросом на аренду и долгосрочной инвестиционной привлекательностью благодаря расположению рядом с Босфором.

Краткое описание проекта

Lokasyon Beykoz — это многофункциональный жилой и коммерческий комплекс в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула, расположенный рядом с Босфором и главными городскими мостами. Сдача проекта запланирована на 2026–2027 годы.

Согласно доступной информации, проект предлагает квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1, сочетая современную архитектуру, выгодное расположение и высокий инвестиционный потенциал, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций в недвижимость.

10 ключевых преимуществ Lokasyon Beykoz

  1. Престижное расположение в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула.

  2. Быстрый доступ к мостам через Босфор и общественному транспорту.

  3. Многофункциональная концепция: жилые и коммерческие помещения в одном комплексе.

  4. Современный образ жизни в окружении природы и зелёных зон.

  5. Планируемая сдача проекта — август 2027 года.

  6. Предполагаемые планировки квартир: 2+1, 3+1 и 4+1 (по неофициальной информации).

  7. Подходит как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

  8. Расположен в одном из наиболее перспективных районов азиатской части Стамбула.

  9. Современная архитектура и тщательно продуманные планировочные решения.

  10. Проект реализуется компанией Parlaklar Group, известной успешной реализацией крупных девелоперских проектов.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейкоз, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Малтепе, Турция
от
$360,357
Жилой квартал Шикарная 4 комнатная квартира в районе Оба, Алания
Оба, Турция
от
$265,865
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Фатих, Турция
от
$1,81 млн
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,17 млн
Жилой квартал Апартаменты в Trio City Blue в районе Оба
Оба, Турция
от
$177,243
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Lokasyon Beykoz
Бейкоз, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Показать все Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Аланья, Турция
от
$134,534
Семейный жилой комплекс состоящий из одгого 7 этажгого блока, будет располагаться в в тихом зеленом районе Авсаллар, Алании, на площади 2800 м2. В проекте большой выбор планировочных решений — от однокомнатных до трехкомнатных апартаментов дуплексов. В готовую отделку от застройщика входит у…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.
Махмутлар, Турция
от
$144,926
Варианты отделки С отделкой
Фото и видео квартиры вышлем по запросу. Меблированные апартаменты с двумя спальнями (2+1), 75 м2, с видом на море, на высоком этаже в комплексе Cozy Town. Cozy Town расположен в любимом многими районе Махмутларе, в тихой спокойной местности, в 350 метрах от моря, рядом продуктовые маг…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Каргыджак, Турция
от
$226,693
Варианты отделки С отделкой
Фото видео квартир вышлем по запросу. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 1-ом но как 3-й этаж - 195.000 EUR. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 2-ом но как 4-й этаж - 225.000 EUR вид на море. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 6-ом этаже - 340.000 EUR прямой вид …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации