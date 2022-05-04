Квартира в новостройке Lokasyon Beykoz

Престижный многофункциональный комплекс в Бейкозе – Пашабахче
Lokasyon Beykoz — это современный многофункциональный жилой и коммерческий комплекс, расположенный в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула. Благодаря близости к Босфору, главным мостам города и основным транспортным магистралям проект находится в одном из самых престижных и активно развивающихся районов Стамбула, сочетая удобную транспортную доступность с природным окружением и высоким качеством жизни.
Современное жильё с высоким инвестиционным потенциалом
Проект разработан с целью объединить современную архитектуру и функциональные жилые пространства. По имеющейся информации, Lokasyon Beykoz предложит квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1, что делает его привлекательным как для семей, ищущих комфортное жильё, так и для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост стоимости недвижимости. Многофункциональная концепция комплекса объединяет жилые помещения и коммерческие объекты, обеспечивая жителям все необходимые услуги в шаговой доступности и создавая полноценную городскую среду.
Перспективный проект на азиатской стороне Стамбула
Завершение строительства проекта запланировано на 2026–2027 годы. Lokasyon Beykoz расположен в быстро развивающемся районе азиатской части Стамбула, который продолжает привлекать крупные инфраструктурные инвестиции и демонстрирует устойчивый рост спроса на жильё. Проект реализуется компанией Parlaklar Group и обладает высоким потенциалом роста стоимости, стабильным спросом на аренду и долгосрочной инвестиционной привлекательностью благодаря расположению рядом с Босфором.
Краткое описание проекта
Lokasyon Beykoz — это многофункциональный жилой и коммерческий комплекс в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула, расположенный рядом с Босфором и главными городскими мостами. Сдача проекта запланирована на 2026–2027 годы.
Согласно доступной информации, проект предлагает квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1, сочетая современную архитектуру, выгодное расположение и высокий инвестиционный потенциал, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций в недвижимость.
10 ключевых преимуществ Lokasyon Beykoz
Престижное расположение в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула.
Быстрый доступ к мостам через Босфор и общественному транспорту.
Многофункциональная концепция: жилые и коммерческие помещения в одном комплексе.
Современный образ жизни в окружении природы и зелёных зон.
Планируемая сдача проекта — август 2027 года.
Предполагаемые планировки квартир: 2+1, 3+1 и 4+1 (по неофициальной информации).
Подходит как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
Расположен в одном из наиболее перспективных районов азиатской части Стамбула.
Современная архитектура и тщательно продуманные планировочные решения.
Проект реализуется компанией Parlaklar Group, известной успешной реализацией крупных девелоперских проектов.