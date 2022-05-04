Квартира в новостройке Lokasyon Beykoz

Престижный многофункциональный комплекс в Бейкозе – Пашабахче

Lokasyon Beykoz — это современный многофункциональный жилой и коммерческий комплекс, расположенный в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула. Благодаря близости к Босфору, главным мостам города и основным транспортным магистралям проект находится в одном из самых престижных и активно развивающихся районов Стамбула, сочетая удобную транспортную доступность с природным окружением и высоким качеством жизни.

Современное жильё с высоким инвестиционным потенциалом

Проект разработан с целью объединить современную архитектуру и функциональные жилые пространства. По имеющейся информации, Lokasyon Beykoz предложит квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1, что делает его привлекательным как для семей, ищущих комфортное жильё, так и для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост стоимости недвижимости. Многофункциональная концепция комплекса объединяет жилые помещения и коммерческие объекты, обеспечивая жителям все необходимые услуги в шаговой доступности и создавая полноценную городскую среду.

Перспективный проект на азиатской стороне Стамбула

Завершение строительства проекта запланировано на 2026–2027 годы. Lokasyon Beykoz расположен в быстро развивающемся районе азиатской части Стамбула, который продолжает привлекать крупные инфраструктурные инвестиции и демонстрирует устойчивый рост спроса на жильё. Проект реализуется компанией Parlaklar Group и обладает высоким потенциалом роста стоимости, стабильным спросом на аренду и долгосрочной инвестиционной привлекательностью благодаря расположению рядом с Босфором.

Краткое описание проекта

Lokasyon Beykoz — это многофункциональный жилой и коммерческий комплекс в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула, расположенный рядом с Босфором и главными городскими мостами. Сдача проекта запланирована на 2026–2027 годы.

Согласно доступной информации, проект предлагает квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1, сочетая современную архитектуру, выгодное расположение и высокий инвестиционный потенциал, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций в недвижимость.

10 ключевых преимуществ Lokasyon Beykoz