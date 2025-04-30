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  4. Жилой комплекс Квартиры класса люкс в центре Стамбула от ведущего застройщика.

Жилой комплекс Квартиры класса люкс в центре Стамбула от ведущего застройщика.

Шишли, Турция
от
$439,000
BTC
5.2218176
ETH
273.6977861
USDT
434 032.4980597
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26136
ID новостройки на Realting
In CRM: 1262
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Наш проект расположен в районе Шишли в одном из самых популярных районов города Стамбула.

Проект расположен на площади 6.058 м2 и включает в себя 1127 квартир, планировками от 1+1 до 4+1, а также 17 коммерческих помещений (под магазины, кафе).

В 800 м от комплекса находится торговый центр Astoria İş ve Yaşam Merkezi с супермаркетом MM Migros, в 400 метрах больница Private Mecidiyeköy Çevre Hospital, в 160 мметрах детский сад Ozel Pitircik Anaokulu. За 10 минут можно дойти до школы Mecidiye Şehit Fahrettin Yavuz İlkokulu и гипермаркета Akmar.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Фитнес центр
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Воркаут-зоны
  • Детские площадки
  • Магазины
  • Рестораны


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Шишли, Турция

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Жилой комплекс Квартиры класса люкс в центре Стамбула от ведущего застройщика.
Шишли, Турция
от
$439,000
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