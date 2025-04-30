Жилой комплекс Квартиры класса люкс в центре Стамбула от ведущего застройщика.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Наш проект расположен в районе Шишли в одном из самых популярных районов города Стамбула.

Проект расположен на площади 6.058 м2 и включает в себя 1127 квартир, планировками от 1+1 до 4+1, а также 17 коммерческих помещений (под магазины, кафе).

В 800 м от комплекса находится торговый центр Astoria İş ve Yaşam Merkezi с супермаркетом MM Migros, в 400 метрах больница Private Mecidiyeköy Çevre Hospital, в 160 мметрах детский сад Ozel Pitircik Anaokulu. За 10 минут можно дойти до школы Mecidiye Şehit Fahrettin Yavuz İlkokulu и гипермаркета Akmar.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Бассейн

Фитнес центр

Турецкая баня

Сауна

Воркаут-зоны

Детские площадки

Магазины

Рестораны



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