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Продажа новостроек в Кадыкёй

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Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€775,660
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой. Окончание строительства - февраль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом, в 10 минутах ходьбы от моря. Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
Жилой комплекс Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€292,985
Агентство: TRANIO
Предлагаются двух- и трехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город. Резиденция состоит из четырех 22-этажных зданий и располагает пятиуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой, в пяти минутах от станции метро, в десяти минутах от станции метробуса, больницы и торгового центра.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€331,986
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, солнечными террасами, фитнес-центром, спа, парной, детским клубом и игровой площадкой, магазинами, пешеходными дорожками, парковкой, консьерж-сервисом. окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционеры Центральное отопление Кухонная мебель и бытовая техника (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка) Ламинат Расположение и объекты поблизости Недвижимость удобно расположена в центре города, рядом с мостами, аэропортом, остановками общественного транспорта.
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Резиденция ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Резиденция ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Кадыкёй, Турция
от
€2,98 млн
Агентство: FOA INVEST
Объект расположен в районе Кадыкёй Азиатской части Стамбула на самой престижной улице Багдад. Жилой комплекс состоит из одного корпуса. Благодаря оригинальному стилю он стал новой архитектурной доминантой района. Жилой комплекс находится в двух минутах ходьбы от набережной и парков. Из панорамных окон квартир открывается отличный вид на Мраморное море. Дойти до любимых магазинов, ресторанов и развлечений можно всего за пару минут.  В пешей доступности от объекта находится остановка метробуса, что обеспечивает отличную транспортную доступность. Поблизости много торговых и культурных центров, школ и других учебных заведений, есть несколько больниц. В жилом комплексе 12 этажей. Для покупки доступны апартаменты планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 105 до 405 квадратных метров. Перед зданием находится открытый бассейн и с оборудованным деревянным настилом для отдыха и установленными на него лежаками.  Для отдыха не обязательно отправляться на пляж, можно расположиться рядом с домом. Территория вокруг утопает в зелени.  Трехэтажная парковка обеспечивает достаточное количество мест для автомобилей всех жильцов. На территории также имеется оздоровительный центр. Престижное расположение на улице Багдад, близость пляжей и панорамный вид на Мраморное море делает объект привлекательным для инвестирования. А семейная концепция в сочетании с удобными планировками обеспечит особый комфорт для круглогодичного проживания.
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€297,700
Агентство: TRANIO
Апартаменты в современном жилом комплексе с большим торговым центром и широким спектром удобств. Проект расположенный в Кадыкёй, сочетает универсальную архитектуру и высокий уровень жизни. Из некоторых квартир открывается вид на Мраморное море. Расположение и объекты поблизости Поблизости много школ, магазинов, а также широкая набережная более 30 км. До района Султанахмет 40 минут на общественном транспорте, 25–35 минут на автомобиле. До районов Таксим/Нишанташи — 20–30 минут на автомобиле. Автобусная остановка — 50 м Станция метро — 1,5 км Ж/д станция (линия через все побережье) — 1,5 км Трасса D100 — 1,5 км Университеты и больница — 1,5 км (20 минут пешком) Побережье с парками и мариной — 2,3 км (30 минут пешком)
Жилой комплекс ЖК бизнес класса в азиатской части Стамбула
Жилой комплекс ЖК бизнес класса в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
от
€350,000
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Многофункциональный жилой комплекс, состоящий из 6 блоков по 24 этажа, где расположились квартиры, офисные и торговые помещения. Проект раскинулся на участке площадью  26 000 квадратных метров и находится в  центре района Кадыкёй в азиатской части Стамбула. Это один из крупнейших проектов в районе Кадыкёй, представляет собой жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей и предоставляющий своим жителям роскошный образ жизни.  Жилой комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от проспекта Багдат, который является местом сосредоточения магазинов модной одежды, известных кафе и ресторанов, а также ночных клубов.  Проект привлекает внимание своим современным и лаконичным дизайном, предлагающим комфортный образ жизни с его простым и функциональным подходом.  Внешняя инфраструктура:  станция метро Уналан, станция метро Гёзтепе, станция метробусов Узунчайыр, остановка метробуса Фикиртепе, государственная больница İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, государственная больница Аджибадем Шинаси Джан, государственная больница Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi, причал Kalamış Marina, речной вокзал Ido Harem Water Bus Terminal, университет Мармара, ТЦ Акасья Аджибадем, ТЦ Эмаар Сквер, парк Гёзтепе и т.д.  Проект представляет будущим владельцам 1500 квартир планировками от 1 + 0 до 5,5 + 1, площадь которых варьируется от 55 до 300 квадратных метров. Квартиры жилого комплекса в разных планировочных решениях имеют как обычные, так и садовые террасы.  Внутренняя инфраструктура:  детский сад, сауна/СПА, крытый и открытые бассейны, парковка, кафе/ресторан, многофункциональный спортивный зал, супермаркет, хаммам, массажный салон
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€519,382
Агентство: TRANIO
Проект находится в элитном районе Ускюдар на анатолийской части Стамбула, окруженный заповедниками и лесопарками. С проекта открывается живописный вид на телебашню Чамлыджу, до которой можно добраться за 8 минут на машине и насладиться завтраком со смотровой площадки. Рядом с телебашней Küçük Çamlıca - небольшой лесопарк с пешеходными дорожками, сезонными клумбами, прудами, а также детскими игровыми площадками. На территории проекта застройщик создаст парк Benleo с прогулочными дорожками, пляжем, отдельными зонами для загара, спортивных игр, йоги, кемпинга и пикника, декоративным и биологическим прудами и фруктовым садом. Проект также включает плавательный бассейн, детский бассейн, парковочные места, кафе, ТВ-зону, фитнес-центр, спа-зону, детский клуб, площадки для настольного тенниса и сквоша, библиотеку, лаунж-зоны. Варианты квартир: апартаменты-дуплексы с 5 спальнями и стандартные квартиры площадью от 41 м2 до 688 м2. В каждой квартире есть джакузи, просторные балконы или террасы с видом на город, лес, море и парк. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в нескольких минутах от комплекса медицинских учреждений Аджибадем, одной из достопримечательностей Стамбула, а также рядом с шоссе E5, которое соединяет европейскую и азиатскую части. Расстояние до некоторых объектов: 1.2 км до D100, которое идет вдоль всей береговой линии. По шоссе ходит метробус вдоль всего города. 1 км до ТЦ Akasya Mall. 3 км до ТЦ Emaar Square Mall. 3 км до заповедника Validebağ 4.2 км до улицы Багдат, известной своими модными магазинами и ресторанами. 5 км до широкой набережной, протяженность которой 35 км.
Жилой комплекс Стильный ЖК в азиатской части Стамбула
Жилой комплекс Стильный ЖК в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
от
€241,185
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Жители этого комплекса могут наслаждаться отличными видами на Мраморное море и центр Стамбула. Он находится в районе Фикиртепе Азиатской части Стамбула. Отличительная особенность локации — прекрасная транспортная доступность. В пешей доступности есть две станции метро, остановка метробуса и автомагистраль D-100, которая позволяет добраться в любую часть Стамбула удобным способом. Добраться до аэропорта также просто. В пешей доступности расположены парк, множество магазинов и ресторанов. В районе есть несколько государственных и частных больниц, учебные заведения и другие социальные объекты. Объект состоит из трех корпусов высотой от 7 до 24 этажей. В них 467 квартир и 96 коммерческих помещений. Прямо на территории расположен торговый комплекс, что особенно удобно для любителей шопинга. На выбор доступны планировки от 1+1 до 4+1 в нескольких вариантах с одним или двумя санузлами. Площадь квартир варьируется от 77,74 до 366,83 квадратных метров.  Отделка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественных материалов. Внутренняя инфраструктура включает открытый и закрытый бассейны, фитнес-зал, сауну и хаммам, крытую и открытую парковки. Для детей на территории есть несколько игровых площадок. Район Фикиртепе интенсивно развивается, а стоимость жилья в нём растёт.  Это делает объект  привлекательным не только для жизни, но и для инвестиций.
Резиденция Luxury Residance,Kadıköy
Резиденция Luxury Residance,Kadıköy
Кадыкёй, Турция
от
€279,775
Площадь 68–256 м²
3 объекта 3
Агентство: Property Advisor Turkey
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой, что означает, что он напрямую влияет на ежегодный темп увеличения стоимости всех объектов недвижимости в регионе. Этот проект имеет наиболее привлекательное расположение со всеми услугами, которые нужны его жителям.   - Проект включает в себя большой 5-этажный торговый центр и 100 магазинов. - Вид на море с 6 этажа.   - Это менее чем в 2 минутах ходьбы от шоссе Метробус и E5.
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