Квартира в новостройке Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi — это новый жилой комплекс в европейской части Стамбула. Проект занимает территорию 23 500 м² и состоит из 7 жилых корпусов, каждый из которых насчитывает 13 этажей. Комплекс предлагает квартиры площадью от 68 до 204 м², что делает его отличным выбором для семей, ценящих комфорт, простор и современный дизайн.

Stara Tem Sultangazi отличается выгодным расположением рядом с автомагистралью TEM, обеспечивающей удобное сообщение с различными районами Стамбула. Проект предлагает широкий спектр инфраструктуры, включая крытый бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам, сауну, просторные зеленые зоны и детские игровые площадки. Все эти преимущества создают высокий уровень комфорта и делают комплекс привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

Особенности проекта Stara Tem Sultangazi