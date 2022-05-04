Квартира в новостройке Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi — это новый жилой комплекс в европейской части Стамбула. Проект занимает территорию 23 500 м² и состоит из 7 жилых корпусов, каждый из которых насчитывает 13 этажей. Комплекс предлагает квартиры площадью от 68 до 204 м², что делает его отличным выбором для семей, ценящих комфорт, простор и современный дизайн.
Stara Tem Sultangazi отличается выгодным расположением рядом с автомагистралью TEM, обеспечивающей удобное сообщение с различными районами Стамбула. Проект предлагает широкий спектр инфраструктуры, включая крытый бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам, сауну, просторные зеленые зоны и детские игровые площадки. Все эти преимущества создают высокий уровень комфорта и делают комплекс привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.
Особенности проекта Stara Tem Sultangazi
Стратегическое расположение — непосредственная близость к автомагистрали TEM обеспечивает быстрый доступ ко всем районам Стамбула.
Современная архитектура — качественные фасады и комфортная жилая среда.
Развитая социальная инфраструктура — крытый бассейн, фитнес-зал, турецкий хаммам, сауна и паровая комната.
Обширные зеленые зоны — благоустроенные сады и детские игровые площадки создают идеальные условия для семейной жизни.
Подземная парковка — обеспечивает удобство и безопасность для жителей.
Комплексная система безопасности — круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Спортивные объекты — теннисные и баскетбольные площадки для активного образа жизни.
Коммерческие помещения на территории комплекса — магазины и сервисы для повседневных потребностей жителей.
Близость к важным объектам инфраструктуры — торговым центрам, школам и больницам.
Высокий инвестиционный потенциал — удачное расположение и развитая инфраструктура делают проект перспективным выбором для инвесторов.