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Квартира в новостройке Stara Tem Sultangazi

Султангази, Турция
от
$312,000
;
11
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ID: 38883
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Султангази

О комплексе

Stara Tem Sultangazi — это новый жилой комплекс в европейской части Стамбула. Проект занимает территорию 23 500 м² и состоит из 7 жилых корпусов, каждый из которых насчитывает 13 этажей. Комплекс предлагает квартиры площадью от 68 до 204 м², что делает его отличным выбором для семей, ценящих комфорт, простор и современный дизайн.

Stara Tem Sultangazi отличается выгодным расположением рядом с автомагистралью TEM, обеспечивающей удобное сообщение с различными районами Стамбула. Проект предлагает широкий спектр инфраструктуры, включая крытый бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам, сауну, просторные зеленые зоны и детские игровые площадки. Все эти преимущества создают высокий уровень комфорта и делают комплекс привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

Особенности проекта Stara Tem Sultangazi

  • Стратегическое расположение — непосредственная близость к автомагистрали TEM обеспечивает быстрый доступ ко всем районам Стамбула.

  • Современная архитектура — качественные фасады и комфортная жилая среда.

  • Развитая социальная инфраструктура — крытый бассейн, фитнес-зал, турецкий хаммам, сауна и паровая комната.

  • Обширные зеленые зоны — благоустроенные сады и детские игровые площадки создают идеальные условия для семейной жизни.

  • Подземная парковка — обеспечивает удобство и безопасность для жителей.

  • Комплексная система безопасности — круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

  • Спортивные объекты — теннисные и баскетбольные площадки для активного образа жизни.

  • Коммерческие помещения на территории комплекса — магазины и сервисы для повседневных потребностей жителей.

  • Близость к важным объектам инфраструктуры — торговым центрам, школам и больницам.

  • Высокий инвестиционный потенциал — удачное расположение и развитая инфраструктура делают проект перспективным выбором для инвесторов.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Султангази, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Stara Tem Sultangazi
Султангази, Турция
от
$312,000
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