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Realting.com

REALTING ваш международный помощник в покупке и продаже недвижимости

С нашей помощью покупатели и продавцы со всего мира могут легко находить друг друга. Наши клиенты и партнеры делают все, чтобы обеспечить надежность и безопасность  трансграничных сделок с недвижимостью. Мы работаем только с квалифицированными агентствами недвижимости и брокерами из разных стран. Все наши партнеры имеют подписанный контракт с REALTING.

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Последние добавленные апартаменты

Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
3-комнатная квартира на продажу в Альтос-де-лос-Монтерос. 3 кровать · 2 ванны · 133 м2 постр…
$593,241
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Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
2-комнатная квартира на первом этаже для продажи в Торрекебрада. 2 кровати · 2 ванны · 127 м…
$460,561
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Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/7
код: 20260716102023 Премиальный жилой комплекс на Пхукете. Квартира в идеальном состояни…
$358,941
НДС
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Dmd consulting
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$313,323
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/6
Код объекта: 20260720112312 Azur Aqua 2 — выгодная инвестиция в недвижимость у моря Az…
$383,558
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Dmd consulting
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Квартира 3 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Исключительная двухэтажная квартира с тремя балконами в самом сердце Познани
$268,819
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Zaitseva Estates
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Квартира в Калининград, Россия
Квартира
Калининград, Россия
Площадь 68 м²
2 комнатная квартира по ул. Артиллерийская,34 Дом кирпичный 2019 года, огороженная территори…
$180,710
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Популярная недвижимость

Последние добавленные дома и виллы

Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
От $ 550 000, эта вилла Seminyak предлагает до 18% годовой рентабельности инвестиций - две с…
$550,000
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Дом в Helsinki sub region, Финляндия
Дом
Helsinki sub region, Финляндия
$460,101
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Эксклюзивные виллы на первой линии поля для гольфа в Хасиенда-дель-Аламо, Коста-Калида &…
$714,248
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Дом 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Дом 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Дом расположен в окрестностях круглогодичной оживленной деревни Агиос Мамас в 850 метрах от …
$323,652
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Дом 3 спальни в Испания
Дом 3 спальни
Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Ронде. 3 кровать · 2 ванны · 126 м2 построено. Компания MU…
$300,115
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Дом 3 спальни в Испания
Дом 3 спальни
Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Alhaurin Golf. 3 кровати · 2 ванны · 123 м2 построен. Комп…
$398,734
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Дом в Чачково, Беларусь
Дом
Чачково, Беларусь
Площадь 176 м²
Продаётся уютный дом в агрогороде Чачково ! Адрес: Чачково, ул. Радужная ❤️Ищете идеальное м…
$142,111
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Продается жилой дом в д. Ярошовка, ул. Центральная. Дом полностью готов к проживанию, оснаще…
$224,597
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Отзывы клиентов и партнеров

«Crown Consulting», Austria
«Crown Consulting», Austria
Ольга Тролль
директор компании Crown Consulting

Наша компания очень довольна работой сайта Realting.com, особенно впечатляет служба поддержки и их оперативность, готовность помочь решить любую задачу, вместе разработать концепт по привлечению новых клиентов.

«Duna House», Hungary
«Duna House», Hungary
Илона Чик
партнер франшизы Duna House

Наша компания имеет успешный опыт продажи недвижимости иностранным клиентам через нашего партнера REALTING. Покупатели из многих стран мира, большинство из них — граждане России, Беларуси и Украины. Мы предлагаем полный комплекс обслуживания, что позволяет купить недвижимость и полностью оформить сделку без посещения Венгрии. Такие сделки также были успешно проведены с клиентами, пришедшими через платформу Realting.com.

«Keller Williams», Польша
«Keller Williams», Польша
Наталья Зайцева
консультант по недвижимости Keller Williams

Наиболее эффективный международный портал по недвижимости в плане количества получаемых запросов. Приятно удивило то, что получаем запросы не только из бывших стран СНГ, но и большое количество клиентов приходят из стран ЕС. Удобная система выгрузки объектов. Удобная подача объявлений для клиента. Профессиональная команда сотрудников портала.

Geo Estate, Georgia
Geo Estate, Georgia
Elias Marino
основатель агентства недвижимости Geo Estate

Realting - это инструмент для профессиональных участников рынка международной недвижимости. Здесь есть все необходимое для продуктивной работы - от лидогенерации, до контент маркетинга. Я уже несколько лет активно использую его в своей работе и делаю это с огромным удовольствием!

«Experto International group», Russia
«Experto International group», Russia
Ирина Суховских
руководитель сектора по работе с клиентами Experto International group

Мы подключились к платформе REALTING, чтобы использовать новейшие IT-технологии для успешных международных продаж недвижимости. REALTING внедрил эффективное решение для партнерских продаж по всему миру. Наша компания открыта к сотрудничеству с партнерами REALTING из разных стран для того, чтобы сделать процесс покупки и продажи зарубежной недвижимости безопасным, а инвестиции в недвижимость выгодными.

MD Realty, Montenegro
MD Realty, Montenegro
Вячеслав Маевский
СЕО MD Realty

Размещение на Realting.com помогло нам расширить охват и привлечь новых клиентов из Германии, Польши, Израиля и Сербии.
Особенно хотелось бы отметить удобный интерфейс платформы, оперативную и профессиональную поддержку, а также эффективные инструменты, которые делают работу с сервисом комфортной и результативной.
Мы рекомендуем Realting.com как надежного партнера для агентств, стремящихся к развитию на международном рынке!

«Montbel», Montenegro
«Montbel», Montenegro
Светлана Барина
директор по продажам и маркетингу D.O.O. Montbel

Приятно удивляет слаженная работа как портала Realting.com, так и коллектива в целом. Желаем Вам хороших клиентов, результативных заявок и со своей стороны с нетерпением ждем сотрудничества по недвижимости в Черногории. Наши юрист и агенты профессионально продолжат на месте в Черногории работу по подбору и оформлению объектов для Ваших клиентов.

«7ya», Belarus
«7ya», Belarus
Ольга Равино
специалист по недвижимости

Мы уже имеем удачный опыт покупок иностранных граждан объектов в Беларуси и беларусов за границей. И центр недвижимости «7Я» намерен активизировать работу в этом направлении с появлением Realting.com.

«Prestige», Belarus
«Prestige», Belarus
Дмитрий Лишик
агент по операциям с недвижимостью

С помощью портала Realting.com мы смогли улучшить качество и сервис наших услуг. Доступность мировой недвижимости в одном месте, работа только с профессионалам своего дела, работа на достижение результата стала проще.

СМИ о нас

Проект REALTING идет в ногу со временем, разрабатывает и внедряет новые рыночные технологии, создает доверительные и надежные отношения между партнерами внутри системы, предоставляет агентствам недвижимости и риэлторам со всего мира доступ к международному рынку
gzqlp.com

Украинские агентства недвижимости получили доступ к международной системе партнерских продаж REALTING

realt.ua

Платформа REALTING показала активный рост за 2019 год. С января 2019 по январь 2020 года поисковый трафик посетителей и популярность Realting.com увеличился в 15 раз

vsenovostroyki.ru

Платформа Realting.com ориентирована на обеспечение удобного и безопасного пространства для общения и взаимодействия агентств недвижимости, покупателей или продавцов

onlinemarketplaces.com

Сейчас белорусские риэлторы имеют возможность подключиться к MLS, системе партнерских продаж, а также системе международных продаж Realting.com

news.21.by

На мировую арену выходит и такая технология, как международная система партнерских продаж, позволяя покупателям и продавцам из любой точки мира безопасно находить друг друга и совершать сделки. Пример такой технологии — REALTING

rsp64.ru

Наша компания «РиэлтБай» тоже не стоит на месте. Мы тесно работаем с агентствами недвижимости и разрабатываем для них новые продукты. Так, в частности, создали MLS, международный проект партнерских продаж недвижимости Realting.com и другие разработки

telegraf.by

Ассоциация Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АРСПБ) включила REALTING в число своих членов, ознаменовав принятие в свои ряды первого международного представителя

ners.ru
Zaitseva Estates
Гумбати Групп
Capital
MD Realty
BESTAY PROPERTY LTD
Westhill Property D.O.O
Grekodom Development
Эксклюзив
myCG Real Estate
United Property Expo
Belan