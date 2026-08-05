С нашей помощью покупатели и продавцы со всего мира могут легко находить друг друга. Наши клиенты и партнеры делают все, чтобы обеспечить надежность и безопасность трансграничных сделок с недвижимостью. Мы работаем только с квалифицированными агентствами недвижимости и брокерами из разных стран. Все наши партнеры имеют подписанный контракт с REALTING.Узнать больше
Украинские агентства недвижимости получили доступ к международной системе партнерских продаж REALTING
Платформа REALTING показала активный рост за 2019 год. С января 2019 по январь 2020 года поисковый трафик посетителей и популярность Realting.com увеличился в 15 раз
Платформа Realting.com ориентирована на обеспечение удобного и безопасного пространства для общения и взаимодействия агентств недвижимости, покупателей или продавцов
Сейчас белорусские риэлторы имеют возможность подключиться к MLS, системе партнерских продаж, а также системе международных продаж Realting.com
На мировую арену выходит и такая технология, как международная система партнерских продаж, позволяя покупателям и продавцам из любой точки мира безопасно находить друг друга и совершать сделки. Пример такой технологии — REALTING
Наша компания «РиэлтБай» тоже не стоит на месте. Мы тесно работаем с агентствами недвижимости и разрабатываем для них новые продукты. Так, в частности, создали MLS, международный проект партнерских продаж недвижимости Realting.com и другие разработки
Ассоциация Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АРСПБ) включила REALTING в число своих членов, ознаменовав принятие в свои ряды первого международного представителя
Наша компания очень довольна работой сайта Realting.com, особенно впечатляет служба поддержки и их оперативность, готовность помочь решить любую задачу, вместе разработать концепт по привлечению новых клиентов.
Наша компания имеет успешный опыт продажи недвижимости иностранным клиентам через нашего партнера REALTING. Покупатели из многих стран мира, большинство из них — граждане России, Беларуси и Украины. Мы предлагаем полный комплекс обслуживания, что позволяет купить недвижимость и полностью оформить сделку без посещения Венгрии. Такие сделки также были успешно проведены с клиентами, пришедшими через платформу Realting.com.
Наиболее эффективный международный портал по недвижимости в плане количества получаемых запросов. Приятно удивило то, что получаем запросы не только из бывших стран СНГ, но и большое количество клиентов приходят из стран ЕС. Удобная система выгрузки объектов. Удобная подача объявлений для клиента. Профессиональная команда сотрудников портала.
Realting - это инструмент для профессиональных участников рынка международной недвижимости. Здесь есть все необходимое для продуктивной работы - от лидогенерации, до контент маркетинга. Я уже несколько лет активно использую его в своей работе и делаю это с огромным удовольствием!
Мы подключились к платформе REALTING, чтобы использовать новейшие IT-технологии для успешных международных продаж недвижимости. REALTING внедрил эффективное решение для партнерских продаж по всему миру. Наша компания открыта к сотрудничеству с партнерами REALTING из разных стран для того, чтобы сделать процесс покупки и продажи зарубежной недвижимости безопасным, а инвестиции в недвижимость выгодными.
Размещение на Realting.com помогло нам расширить охват и привлечь новых клиентов из Германии, Польши, Израиля и Сербии.
Особенно хотелось бы отметить удобный интерфейс платформы, оперативную и профессиональную поддержку, а также эффективные инструменты, которые делают работу с сервисом комфортной и результативной.
Мы рекомендуем Realting.com как надежного партнера для агентств, стремящихся к развитию на международном рынке!
Приятно удивляет слаженная работа как портала Realting.com, так и коллектива в целом. Желаем Вам хороших клиентов, результативных заявок и со своей стороны с нетерпением ждем сотрудничества по недвижимости в Черногории. Наши юрист и агенты профессионально продолжат на месте в Черногории работу по подбору и оформлению объектов для Ваших клиентов.
Мы уже имеем удачный опыт покупок иностранных граждан объектов в Беларуси и беларусов за границей. И центр недвижимости «7Я» намерен активизировать работу в этом направлении с появлением Realting.com.
С помощью портала Realting.com мы смогли улучшить качество и сервис наших услуг. Доступность мировой недвижимости в одном месте, работа только с профессионалам своего дела, работа на достижение результата стала проще.