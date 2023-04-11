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Realting

REALTING - ваш международный помощник в покупке и продаже недвижимости

С нашей помощью покупатели и продавцы со всего мира могут легко находить друг друга. Наши клиенты и партнеры делают все, чтобы обеспечить надежность и безопасность  трансграничных сделок с недвижимостью. Мы работаем только с квалифицированными агентствами недвижимости и брокерами из разных стран. Все наши партнеры имеют подписанный контракт с REALTING.

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Квартиры

Квартира 2 спальнив Батуми, Абхазия
Квартира 2 спальни
Батуми, Абхазия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 10/12 Этаж
€ 124,198
Квартира 1 спальняв Yaylali, Турция
Квартира 1 спальня
Yaylali, Турция
1 ванных комнат 55 м² 1/6 Этаж
€ 137,500
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 148,500
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 159,500
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 13 Этаж
€ 154,000
Квартира 6 комнатв Сочи, Россия
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6 Количество комнат 110 м² 6/7 Этаж
€ 371,779
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 47 м² 4/9 Этаж
€ 115,734
Квартира 4 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 7/9 Этаж
€ 99,358
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Популярные дома

Вилла 8 комнатв Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м² 3 Этаж
€ 670,000
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 187 м² 4 Этаж
€ 308,000
Вилла 5 спаленв Чезена, Италия
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 5 319 м² Количество этажей 1
€ 460,000
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 324 м² Количество этажей 1
€ 848,720
Домв Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
300 м²
€ 135,238
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
123 м²
€ 109,386
Дом 6 комнатв Оча, Венгрия
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 119,561
Дом 7 комнатв Фот, Венгрия
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 196,784
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Публикации

Невероятный вид из окна — в подарок. В Черногории продается интересная новостройка
11.04.2023
Невероятный вид из окна — в подарок. В Черногории продается интересная новостройка
Дебют Dolce & Gabbana на рынке недвижимости. Какие проекты готовится представить модный дом? 
10.04.2023
Дебют Dolce & Gabbana на рынке недвижимости. Какие проекты готовится представить модный дом? 
Великобритания запускает новую визу для основателей бизнеса — Innovator Founder Visa. Условия и преимущества
10.04.2023
Великобритания запускает новую визу для основателей бизнеса — Innovator Founder Visa. Условия и преимущества
«Квартира, но с гостиничным сервисом». Что такое апарт-отели и зачем в них инвестировать?
10.04.2023
«Квартира, но с гостиничным сервисом». Что такое апарт-отели и зачем в них инвестировать?
Как заработать на недвижимости Дубая, имея всего $30,000? Крутые лайфхаки и расчеты от эксперта рынка
10.04.2023
Как заработать на недвижимости Дубая, имея всего $30,000? Крутые лайфхаки и расчеты от эксперта рынка
Нет налогов и других отчислений. Румыния завлекает цифровых кочевников
07.04.2023
Нет налогов и других отчислений. Румыния завлекает цифровых кочевников
Визы в США подорожают. Какие именно и на сколько? 
07.04.2023
Визы в США подорожают. Какие именно и на сколько? 
На всю новостройку — 3 квартиры. В Москве за €22,8 млн продается необычный дом
07.04.2023
На всю новостройку — 3 квартиры. В Москве за €22,8 млн продается необычный дом
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Отзывы клиентов и партнеров

«Keller Williams», Poland
Наталья Зайцева
консультант по недвижимости Keller Williams

Наиболее эффективный международный портал по недвижимости в плане количества получаемых запросов. Приятно удивило то, что получаем запросы не только из бывших стран СНГ, но и большое количество клиентов приходят из стран ЕС. Удобная система выгрузки объектов. Удобная подача объявлений для клиента. Профессиональная команда сотрудников портала.

«Montbel», Montenegro
Светлана Барина
директор по продажам и маркетингу D.O.O. Montbel

Приятно удивляет слаженная работа как портала Realting.com, так и коллектива в целом. Желаем Вам хороших клиентов, результативных заявок и со своей стороны с нетерпением ждем сотрудничества по недвижимости в Черногории. Наши юрист и агенты профессионально продолжат на месте в Черногории работу по подбору и оформлению объектов для Ваших клиентов.

«Duna House», Hungary
Илона Чик
партнер франшизы Duna House

Наша компания имеет успешный опыт продажи недвижимости иностранным клиентам через нашего партнера REALTING. Покупатели из многих стран мира, большинство из них — граждане России, Беларуси и Украины. Мы предлагаем полный комплекс обслуживания, что позволяет купить недвижимость и полностью оформить сделку без посещения Венгрии. Такие сделки также были успешно проведены с клиентами, пришедшими через платформу Realting.com.

«Crown Consulting», Austria
Ольга Тролль
директор компании Crown Consulting

Наша компания очень довольна работой сайта Realting.com, особенно впечатляет служба поддержки и их оперативность, готовность помочь решить любую задачу, вместе разработать концепт по привлечению новых клиентов.

«7ya», Belarus
Ольга Равино
специалист по недвижимости

Мы уже имеем удачный опыт покупок иностранных граждан объектов в Беларуси и беларусов за границей. И центр недвижимости «7Я» намерен активизировать работу в этом направлении с появлением Realting.com.

«Prestige», Belarus
Дмитрий Лишик
агент по операциям с недвижимостью

С помощью портала Realting.com мы смогли улучшить качество и сервис наших услуг. Доступность мировой недвижимости в одном месте, работа только с профессионалам своего дела, работа на достижение результата стала проще.

«Experto International group», Russia
Ирина Суховских
руководитель сектора по работе с клиентами Experto International group

Мы подключились к платформе REALTING, чтобы использовать новейшие IT-технологии для успешных международных продаж недвижимости. REALTING внедрил эффективное решение для партнерских продаж по всему миру. Наша компания открыта к сотрудничеству с партнерами REALTING из разных стран для того, чтобы сделать процесс покупки и продажи зарубежной недвижимости безопасным, а инвестиции в недвижимость выгодными.

СМИ о нас

Проект REALTING идет в ногу со временем, разрабатывает и внедряет новые рыночные технологии, создает доверительные и надежные отношения между партнерами внутри системы, предоставляет агентствам недвижимости и риэлторам со всего мира доступ к международному рынку
gzqlp.com

Украинские агентства недвижимости получили доступ к международной системе партнерских продаж REALTING

realt.ua

Платформа REALTING показала активный рост за 2019 год. С января 2019 по январь 2020 года поисковый трафик посетителей и популярность Realting.com увеличился в 15 раз

vsenovostroyki.ru

Платформа Realting.com ориентирована на обеспечение удобного и безопасного пространства для общения и взаимодействия агентств недвижимости, покупателей или продавцов

onlinemarketplaces.com

Сейчас белорусские риэлторы имеют возможность подключиться к MLS, системе партнерских продаж, а также системе международных продаж Realting.com

news.21.by

На мировую арену выходит и такая технология, как международная система партнерских продаж, позволяя покупателям и продавцам из любой точки мира безопасно находить друг друга и совершать сделки. Пример такой технологии — REALTING

rsp64.ru

Наша компания «РиэлтБай» тоже не стоит на месте. Мы тесно работаем с агентствами недвижимости и разрабатываем для них новые продукты. Так, в частности, создали MLS, международный проект партнерских продаж недвижимости Realting.com и другие разработки

telegraf.by

Ассоциация Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АРСПБ) включила REALTING в число своих членов, ознаменовав принятие в свои ряды первого международного представителя

ners.ru
Świat Nieruchomości Sp. z o.o. (Swiat Nieruchomosci LLC)
TRADEGORIA
Capital
BESTAY PROPERTY LTD
Westhill Property D.O.O
Atalanta
Grekodom Development
ЦН «Престиж»
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