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REALTING - ваш международный помощник в покупке и продаже недвижимости
С нашей помощью покупатели и продавцы со всего мира могут легко находить друг друга. Наши клиенты и партнеры делают все, чтобы обеспечить надежность и безопасность трансграничных сделок с недвижимостью. Мы работаем только с квалифицированными агентствами недвижимости и брокерами из разных стран. Все наши партнеры имеют подписанный контракт с REALTING.Узнать больше
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Украинские агентства недвижимости получили доступ к международной системе партнерских продаж REALTING
Платформа REALTING показала активный рост за 2019 год. С января 2019 по январь 2020 года поисковый трафик посетителей и популярность Realting.com увеличился в 15 раз
Платформа Realting.com ориентирована на обеспечение удобного и безопасного пространства для общения и взаимодействия агентств недвижимости, покупателей или продавцов
Сейчас белорусские риэлторы имеют возможность подключиться к MLS, системе партнерских продаж, а также системе международных продаж Realting.com
На мировую арену выходит и такая технология, как международная система партнерских продаж, позволяя покупателям и продавцам из любой точки мира безопасно находить друг друга и совершать сделки. Пример такой технологии — REALTING
Наша компания «РиэлтБай» тоже не стоит на месте. Мы тесно работаем с агентствами недвижимости и разрабатываем для них новые продукты. Так, в частности, создали MLS, международный проект партнерских продаж недвижимости Realting.com и другие разработки
Ассоциация Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АРСПБ) включила REALTING в число своих членов, ознаменовав принятие в свои ряды первого международного представителя
Наиболее эффективный международный портал по недвижимости в плане количества получаемых запросов. Приятно удивило то, что получаем запросы не только из бывших стран СНГ, но и большое количество клиентов приходят из стран ЕС. Удобная система выгрузки объектов. Удобная подача объявлений для клиента. Профессиональная команда сотрудников портала.
Приятно удивляет слаженная работа как портала Realting.com, так и коллектива в целом. Желаем Вам хороших клиентов, результативных заявок и со своей стороны с нетерпением ждем сотрудничества по недвижимости в Черногории. Наши юрист и агенты профессионально продолжат на месте в Черногории работу по подбору и оформлению объектов для Ваших клиентов.
Наша компания имеет успешный опыт продажи недвижимости иностранным клиентам через нашего партнера REALTING. Покупатели из многих стран мира, большинство из них — граждане России, Беларуси и Украины. Мы предлагаем полный комплекс обслуживания, что позволяет купить недвижимость и полностью оформить сделку без посещения Венгрии. Такие сделки также были успешно проведены с клиентами, пришедшими через платформу Realting.com.
Наша компания очень довольна работой сайта Realting.com, особенно впечатляет служба поддержки и их оперативность, готовность помочь решить любую задачу, вместе разработать концепт по привлечению новых клиентов.
Мы уже имеем удачный опыт покупок иностранных граждан объектов в Беларуси и беларусов за границей. И центр недвижимости «7Я» намерен активизировать работу в этом направлении с появлением Realting.com.
С помощью портала Realting.com мы смогли улучшить качество и сервис наших услуг. Доступность мировой недвижимости в одном месте, работа только с профессионалам своего дела, работа на достижение результата стала проще.
Мы подключились к платформе REALTING, чтобы использовать новейшие IT-технологии для успешных международных продаж недвижимости. REALTING внедрил эффективное решение для партнерских продаж по всему миру. Наша компания открыта к сотрудничеству с партнерами REALTING из разных стран для того, чтобы сделать процесс покупки и продажи зарубежной недвижимости безопасным, а инвестиции в недвижимость выгодными.