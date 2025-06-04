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Продажа готового бизнеса в Турции

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3 объекта найдено
Инвестиции с получением Турецкого Гражданства! в Мраморноморский регион, Турция
Инвестиции с получением Турецкого Гражданства!
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 500 м²
Не имеющая аналогов предложение на Турецком рынке недвижимости от нашей компании! Начинае…
$500,000
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Готовый бизнес в Кючюкчекмедже, Турция
Готовый бизнес
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные офисные апартаменты в Кючюкчекмедже, Стамбул Проект включает в себя офисные ква…
$463,510
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RESTAURANT FOR SALE KARGICAK ALANYA в Каргыджак, Турция
RESTAURANT FOR SALE KARGICAK ALANYA
Каргыджак, Турция
Количество этажей 3
КУХНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА СЕРВИСНЫЙ ЛИФТ ТЕРРАСА ПЛЮС 2-ЭТАЖНАЯ СТОЛОВАЯ ПОЛНОСТЬЮ …
Цена по запросу
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