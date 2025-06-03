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Снять квартиру посуточно в Турции

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4 объекта найдено
Сердце Обa – Апартаменты с видом на бассейн и южной ориентацией в комплексе 5★ в Средиземноморский регион, Турция
Сердце Обa – Апартаменты с видом на бассейн и южной ориентацией в комплексе 5★
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Просыпайтесь с видом на сверкающий голубой бассейн и наслаждайтесь золотым солнцем Средиземн…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 4 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/7
$437
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/10
Сдается в аренду квартира 2+1 в резиденции Milan Homes. Квартира оснащена всей  необходимой …
$32
за сутки
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Аренда 2+1 в Аланья, Турция
Аренда 2+1
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 8/12
2+1 с ремонтом, балкон застеклен, 40 км от аэропорта, 1000 метров от моря, холодильник, стир…
$36
за сутки
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