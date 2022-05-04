Квартира в новостройке The Almond Garden

The Almond Garden Acıbadem — это эксклюзивный бутик-жилой комплекс, расположенный в районе Үскюдар – Аджибадем, одном из самых престижных районов Стамбула, известном развитой городской инфраструктурой, высоким качеством жизни и стабильным спросом на недвижимость. Проект включает всего 148 квартир, расположенных в двух 10-этажных жилых корпусах, что обеспечивает высокий уровень приватности и эксклюзивности — редкое преимущество для центральных районов Стамбула. Ограниченное количество предложений в сочетании с престижным расположением способствует сохранению стоимости недвижимости и её долгосрочному росту.

Гибкие планировки для современных семей

Одним из главных преимуществ The Almond Garden Acıbadem является широкий выбор планировок — от практичных квартир 1+1 до просторных семейных резиденций 4+1. Проект предлагает квартиры с дуплексами, лофтами, собственными садами и просторными террасами, удовлетворяя различные потребности покупателей и инвесторов. Интегрированные системы «умный дом», просторные жилые пространства и благоустроенные зелёные зоны создают высокий уровень комфорта и соответствуют современным требованиям городской жизни.

Центральное расположение и инвестиционная привлекательность

Комплекс расположен в одном из наиболее удобных районов Үскюдара, рядом с основными автомагистралями, общественным транспортом, медицинскими учреждениями и образовательными центрами. Такое расположение обеспечивает стабильный спрос на аренду и одновременно делает проект привлекательным для покупателей, ищущих жильё для постоянного проживания. Экологичный подход к строительству, развитая инфраструктура и камерный формат комплекса делают The Almond Garden Acıbadem сбалансированным инвестиционным проектом, сочетающим высокий уровень жизни и устойчивый рыночный потенциал.

The Almond Garden Acıbadem — это бутик-жилой комплекс в районе Үскюдар – Аджибадем, построенный на участке площадью 12 847 м². Проект включает два 10-этажных жилых корпуса и 148 современных квартир.

Комплекс предлагает квартиры от 1+1 до 4+1, включая дуплексы, лофты, квартиры с собственным садом и террасой, сочетая технологии «умного дома», зелёные пространства и удобное центральное расположение.

10 ключевых преимуществ The Almond Garden Acıbadem