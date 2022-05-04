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Квартира в новостройке The Almond Garden

Ускюдар, Турция
Цена по запросу
;
10
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ID: 38179
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

The Almond Garden Acıbadem — это эксклюзивный бутик-жилой комплекс, расположенный в районе Үскюдар – Аджибадем, одном из самых престижных районов Стамбула, известном развитой городской инфраструктурой, высоким качеством жизни и стабильным спросом на недвижимость. Проект включает всего 148 квартир, расположенных в двух 10-этажных жилых корпусах, что обеспечивает высокий уровень приватности и эксклюзивности — редкое преимущество для центральных районов Стамбула. Ограниченное количество предложений в сочетании с престижным расположением способствует сохранению стоимости недвижимости и её долгосрочному росту.

Гибкие планировки для современных семей

Одним из главных преимуществ The Almond Garden Acıbadem является широкий выбор планировок — от практичных квартир 1+1 до просторных семейных резиденций 4+1. Проект предлагает квартиры с дуплексами, лофтами, собственными садами и просторными террасами, удовлетворяя различные потребности покупателей и инвесторов. Интегрированные системы «умный дом», просторные жилые пространства и благоустроенные зелёные зоны создают высокий уровень комфорта и соответствуют современным требованиям городской жизни.

Центральное расположение и инвестиционная привлекательность

Комплекс расположен в одном из наиболее удобных районов Үскюдара, рядом с основными автомагистралями, общественным транспортом, медицинскими учреждениями и образовательными центрами. Такое расположение обеспечивает стабильный спрос на аренду и одновременно делает проект привлекательным для покупателей, ищущих жильё для постоянного проживания. Экологичный подход к строительству, развитая инфраструктура и камерный формат комплекса делают The Almond Garden Acıbadem сбалансированным инвестиционным проектом, сочетающим высокий уровень жизни и устойчивый рыночный потенциал.

The Almond Garden Acıbadem — это бутик-жилой комплекс в районе Үскюдар – Аджибадем, построенный на участке площадью 12 847 м². Проект включает два 10-этажных жилых корпуса и 148 современных квартир.

Комплекс предлагает квартиры от 1+1 до 4+1, включая дуплексы, лофты, квартиры с собственным садом и террасой, сочетая технологии «умного дома», зелёные пространства и удобное центральное расположение.

10 ключевых преимуществ The Almond Garden Acıbadem

  • Расположен в районе Аджибадем — одном из самых престижных районов Үскюдара.

  • Два 10-этажных жилых корпуса, всего 148 квартир.

  • Широкий выбор планировок от 1+1 до 4+1, включая дуплексы и квартиры с террасами.

  • Квартиры с собственным садом и лофты — редкое предложение для этого района.

  • Крытый бассейн, фитнес-центр и сауна для жителей.

  • Кафе, рестораны и зоны барбекю на территории комплекса.

  • Ландшафтные сады, прогулочные и беговые дорожки.

  • Интегрированные системы «умный дом».

  • Проект разработан в соответствии с принципами экологичного и устойчивого строительства.

  • Высокий инвестиционный потенциал благодаря центральному расположению и ограниченному количеству квартир.

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке The Almond Garden
Ускюдар, Турция
Цена по запросу
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