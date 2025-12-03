Чекмекёй, Турция

Почему это свойствоРайон проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийской стороны для тех, кто хочет жить вдали от шума и суеты.Живите в самом сердце леса в роскошных здоровых домах, которые сочетают в себе преимущества города и очарование природы.Дома спроектированы в соо…