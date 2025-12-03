  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Турции

Стамбул
12
Анталья
88
Измир
14
Аланья
4
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$695,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 204 м²
1 объект недвижимости 1
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге ...................…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
204.0
695,000
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Показать все Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Аланья, Турция
от
$139,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–121 м²
4 объекта недвижимости 4
Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро! Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья. Этот про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
139,570 – 168,647
Квартира 2 комнаты
121.0
284,956 – 302,402
Застройщик
Home World Alanya Comstraction
Оставить заявку
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Оба, Турция
от
$241,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 47 м²
1 объект недвижимости 1
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных де…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
57,155
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
John TaylorJohn Taylor
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Показать все Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
от
$137,330
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном. Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецка…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Оставить заявку
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Показать все Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Муратпаша, Турция
от
$130,879
Год сдачи 2023
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Показать все Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
$72,138
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Показать все Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар, Турция
от
$61,833
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 к…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Показать все Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
$102,024
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (пло…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Показать все Резиденция New Life
Резиденция New Life
Оба, Турция
от
$191,760
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицински…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Показать все Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Аланья, Турция
от
$137,053
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 77–103 м²
5 объектов недвижимости 5
Dream Alanya – небольшой уютный комплекс в центре Алании, всего 520 метров от красивого пляжа Клеопатры (это примерно 6-7 минут ходьбы), с закрытой территорией и отельной инфраструктурой. Расположение проекта позволит Вам быть в центре городской жизни, и вся необходимая инфраструктура в шаго…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Агентство
Realt Go
Оставить заявку
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Показать все Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Аташехир, Турция
от
$533,941
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 49
Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!! В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там буд…
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$507,367
Резиденция располагает террасой, бассейном, сауной и фитнес-центром, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой, охраной, зеленой зоной, парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Центр города - 2 км Торговый центр - 2 км Станция ме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Показать все Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Оба, Турция
от
$123,073
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) 52 м2 в СПА комплексе премиум класса Best Home 46 - Oba Privilege. Набор бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в каждой комнате, в ванных комнатах полы с подогревом и прот…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Показать все Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Оба, Турция
от
$134,534
Если вы предпочитаете индивидуальность, то это предложение для вас! Район Оба располагается всего в паре километров от центра Алании, куда вы можете добраться пешком по красивейшей и благоустроенной набережной, которая приведет вас в порт. Набережная наполнена детскими и спортивными площадка…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,39 млн
Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями. Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2. Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, каф…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Бешикташ, Турция
от
$160,582
Почему это свойство؟ Это роскошный проект с прекрасным видом на море, озеро и город. Он находится в привилегированном географическом месте недалеко от автобусной станции и станций метро. Комплексная площадь является наиболее важной инвестиционной зоной недвижимости в Турции. Он отвечает …
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$1,49 млн
Предлагаются виллы премиум класса с бассейнами, садами, парковочными местами и видом на море. Имеется круглосуточная охрана. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кухонная мебель Полы с подогревом Кондиционеры Автоматическая система по…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$1,01 млн
Предлагается вилла с садом и бассейном, террасой, зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, встроенная варочная панель, электрический водонагреватель) ТВ Кондиционер Расположение и объекты поблизост…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$192,265
Апартаменты в современном жилом комплексе у озера. Инфраструктура комплекса: бассейн бар у бассейна парк фитнес-центр сауна игровые площадки для всех возрастов костровые зоны на открытом воздухе Особенности квартир Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями. Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Показать все Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Оба, Турция
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Количество этажей 5
УГОЛЬНИК ОБА ПАРК Однокомнатная квартира 50 м² и цена 60000 Расстояние до моря 900 м Расстояние до центра Алании 3 км Расстояние до магазина метро 200 м Внутренний дизайн квартиры: -60 × 120 Гранитные полы -Лакированные кухонные шкафы -Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета -Изоли…
Застройщик
IKY GROUP ALANYA
Оставить заявку
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Показать все Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Аланья, Турция
от
$115,315
Этот многофункциональный жилой комплекс, состоящий из двух корпусов будет располагаться на территории 2.125 м2 в районе авсаллар. Авсаллар-это небольшой район Алании который расположен на побережье Средиземного моря и постоянно  стремящийся  к развитию. Благодаря своему уникальному расположе…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Показать все Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Оба, Турция
от
$180,446
Рады представить Вашему вниманию квартиру в самом центре района Оба, Алания. Оба это тихий, семейный район Алании, который расположен вдоль потрясающего побережья Средиземного моря и  всего в нескольких километрах от центра города. Благодаря своему идеальному расположению вблизи данного комп…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$301,798
Красивая резиденция располагает ухоженным садом, бассейнами для детей и взрослых, фитнес-центром под открытым небом, зонами барбекю, охраной, тренажерным залом, сауной и парной, комнатой отдыха, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - 21.09.2023. Расположение и объекты побли…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Авджылар, Турция
от
$218,105
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями. Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги. Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
85.0
160,000
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512,963
Резиденция располагает охраной, сауной, парной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с больницей, в 5 минутах от станции метро и в 25 минутах от аэропорта
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Кагытхане, Турция
от
$129,076
Почему это свойство؟ Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты. Рядом с одной из самых известных коммерческих улиц Стамбула. Центральное расположение рядом с основными транспортными узлами города. Подходит для тех, кто ищет тихую резиденцию на коленях природы. Окруже…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Эрдемли, Турция
от
$38,301
Варианты отделки С отделкой
Квартиры студии, с одной спальней (1+1) в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря. Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в районе  Эрдемли. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
от
$502,393
Концепция загородного дома в центре города от одного из самых надёжный застройщиков Турции! Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса. Резиденция располаг…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Показать все Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Махмутлар, Турция
от
$191,124
Вашему вниманию предлагается светлые просторные апартаменты в комплексе, расположенном всего в  250 метрах от пляжа и в 50 метрах от самой знаменитой улицы Махмутлара - Барборос, которая является одной из самых популярных среди туристов. В пешей доступности от комплекса расположены: магазины…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Показать все Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Аланья, Турция
от
$104,637
Мы рады представить Вам новый жилой комплекс строительство которого начнется в июле этого года. Комплекс будет располагаться на участке 2155 м², состоять из 1 жилого блока и 45 квартир различной планировки. В пешей доступности от комплекса будет находиться вся городская инфраструктура, магаз…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Gocek, Турция
от
$2,59 млн
Предлагаются просторные апартаменты с живописным видом, террасами и французскими балконами. Малоэтажная резиденция располагает большим парком с прудами и водопадами, детскими площадками, спорткомплексом, кафе, крытыми и открытыми бассейнами. Окончание строительства - май 2024 года. Преимуще…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Аланья, Турция
от
$108,368
Проект состоит из 26 квартир в одном блоке. Находится в Паялларе, популярном туристическом центре Аланьи, в 2000 метрах от моря. В проекте состоит 4 этажа, в продаже стандартные апартаменты с 1-2 спальнями и дуплексы с 2-4 спальнями. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: трансфер к м…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Махмутлар, Турция
от
$179,379
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Показать все Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Чиплаклы, Турция
от
$179,379
Если вы хотите видеть бассейн со своего большого балкона, когда отдыхаете или ужинаете, сосредоточьтесь на этой квартире. В ней три спальни, одна гостиная, отдельная кухня, две ванные комнаты и большой балкон. Квартира продается без мебели, так что вы можете выбрать ее по своему желанию, как…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$248,710
Резиденция располагает спортивными залами и открытыми спортивными площадками, гаражом, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Технология "умный дом" Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает футбольным полем, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, фитнес-центром, детскими площадками, кафе и рестораном, зеленой зоной, беседкой, зоной барбекю, бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, парковкой, системой безопасности. Окончание строительства - …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$1,24 млн
Год сдачи 2019
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$150,317
Проект состоит из 5 домов и 113 квартир. Типы квартир: стандартные c 1-2 спальнями, дуплексы с 2-4 спальнями, апартаменты с садом и 2 спальнями. Оптимальная проектировка комнат. В дополнение к большой гостиной студии и спальням все квартиры так же имеют балконы с уникальным видом на море. Мо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
$664,751
Предлагаются престижные апартаменты с ухоженными террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, детскими площадками, тренажерными залами, круглосуточной службой безопасности, крытой парковкой, ухоженными зелеными зонами. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Показать все Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Башискеле, Турция
от
$154,411
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой;…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$320,442
Стильный и продуманный комплекс премиум класса создан для ценителей роскоши и для тех кто привык к размеренному образу жизни. Особенности проекта: тропический сад с лужайками зоны барбекю панорамный бассейн панорамный вид на море и горы Окончание строительства - май 2025 года. Расположени…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$805,023
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Бешикташ, Турция
от
$1,23 млн
Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зона…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Показать все Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Бейликдюзю, Турция
от
$133,309
Почему это свойство؟ Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу. Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвести…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$123,676
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2 в комплексе Toprak Palace Residence на берегу моря: Комплекс расположен на общей площади 4.700 м2 состоит из четырех 5-ти этажных блоков. Новый жилой комплекс премиум-класса в 50 метрах от Средиземного моря уровня 5* отеля, в экологич…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$738,591
Новый жилой комплекс состоит из 118 квартир с 1, 2 и 3 спальнями. Квартиры имеют большие окна и высокие потолки, поэтому всегда будет много солнечного света. Комплекс предлагает своим жителям фитнес-центр, бассейн, 8 магазинов, частную парковку. Расположение и объекты поблизости Комплекс на…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Показать все Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Gulluk, Турция
от
$617,580
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум. В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная. Расположен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Эрдемли, Турция
от
$56,875
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Предложение от нашей компании - скидка 20% на квартиры в данном проекте! Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк. Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в продаже квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 53 м2 до 92 м2. Рядом…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Показать все Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Оба, Турция
от
$90,757
Мы рады предложить вам эксклюзивный проект в Алании по доступной цене.Приобретая апартаменты в данном комплексе, вы получаете не только свой уголок на Средиземном побережье, но также и великолепные виды на море и гористую местность.Апартаменты расположены в 2 км от центра Алании в районе Оба…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Показать все Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
от
$148,414
Это уникальный экологически чистый проект на продажу в Алании, расположенный в непревзойденном месте, с комфортным проживанием. Эти экологически чистые апартаменты в Аланье, расположенные в уникальном месте в Каргыджаке, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от избранных пляжных кафе. …
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Показать все Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Турция
от
$125,355
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Удивительный Вид на море Трехместный Дуплекс в Акбуке – Вид на море Дидим Недвижимость На Продажу Трехкомнатная двухуровневая квартира с видом на море в Дидиме на продажу. Часть желаемого комплекса в Акбуке с бассейнами и обширным открытым пространством. Идеальные инвестиции в недвижимость …
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Показать все Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$123,857
Вдоль моря ухоженная набережная с беседками, спортивными тренажерами и велодорожками. Удаленность комплекса от моря всего в 200 м и в нескольких шагах от центральной улицы Махмутлара с ресторанами, кафе, продуктовыми сетевыми магазинами. Два раза в неделю во вторник и в субботу сельскохозяйс…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Показать все Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Малтепе, Турция
от
$469,883
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы. Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями. Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам. Это идеальный инвестиционн…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Аланья, Турция
от
$92,537
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) в комплексе Nobby Garden. Представляем Вашему вниманию шикарный проект в 800 метрах от лучших песчаных пляжей Авсаллара, от ведущего застройщика региона! Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества известной компании застройщика реализуется в г…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Показать все Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Фатих, Турция
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 55 м²
1 объект недвижимости 1
Квартиры в готовом блоке в рассрочку, можно заезжать! Отличная локация, рядом несколько крупных частных университетов, ТЦ, общественный транспорт и в 10 минутах на машине исторический центр Стамбула. Отлично для жизни и высокий спрос на аренду. (Студентам в долгосрочную или туристам в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
225,000
Агентство
MECO INVEST
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Показать все Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Мут, Турция
от
$68,219
Варианты отделки С отделкой
Две готовые квартиры с одной спальней (1+1), 53 м2 нетто на 1-ом и 14-ом этаже. Стоимость квартиры на 23.000 EUR дешевле чем аналогичная у застройщика! Рады представить Вам новый проект с богатой инфраструктурой в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Жилой комплекс с…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$208,606
Резиденция располагает двумя бассейнами, ухоженной зеленой зоной, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 минута Университет - 1 минута Кольцевая дорога - 2 минуты Конак - 10 минут Аэропорт - 25 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$186,035
В этой резиденции вы почувствуете себя особенным благодаря своим люкс-сюит номерам, которые поддерживают дух Radisson Red. Особенности: Ресторан Фитнес-центр Бар на крыше Бассейн Зал для совещаний Лобби и кафе Консьерж-сервис Услуги носильщика и обслуживания номеров Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Умрание, Турция
от
$271,510
Почему это свойство؟ Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и памятниками, а также очаровательной природой анатолийской стороны Стамбула. Он находится недалеко от Босфора, международной дороги E-80 и шоссе TEM. Комфортная и оживленная жизнь со здоровьем и спорт…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$226,823
Жилой комплекс расположен на участке 9 504 м2, на котором большая часть (6 400 м2) - зеленые зоны. В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями. На каждую квартиру предусмотрено парковочное место. У здания сейсмоусточивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Показать все Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Didim, Турция
от
$283,133
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Готовая современная вилла с 4 спальнями и двумя спальнями – дом для отдыха в ТурцииСовершенно новая современная и роскошная вилла с 4 спальнями и собственным бассейном в Мависехир Дидим. Эта недавно построенная вилла с 4 спальнями расположена очень близко к морю и в нескольких минутах ходьбы…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Показать все Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Махмутлар, Турция
от
$133,404
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура. Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8,6…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Оба, Турция
от
$160,159
Бассейн Крытый бассейн 2477 Безопасность Генератор Автостоянка БАРБЕКЮ Пергола Теннисный корт Баскетбольная площадка Сауна Фитнес соляная комната Паровая комната Шокированная комната
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$719,888
Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов: круглосуточная охрана система видеонаблюдения консьерж спортзал Спа зона: сауна и паровая открытые детские площадки открытый/закрытый бассейны прогулочные дорожки на территории комплекса Распол…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$214,638
Резиденция располагает бассейном, большой подземной парковкой, тренажерным залом, зоной барбекю, деткой площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Антальи, в 3 минутах от Средиземного моря
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$413,662
Предлагаются меблированные апартаменты с террасами и видом на горы. Резиденция располагает 4 большими бассейнами, рестораном и баром. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Преимущества Гарантированный высокий арендный доход. Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$571,037
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Стан…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Показать все Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
$309,641
Жилой комплекс состоит из 3 блоков. Обладает закрытой, благоустроеной территорией. Общая площадь комплекса составляет 2800м2. СПА-центр:- Крытый бассейн с подогревом- Массажные кабинеты- Паровая комната- Сауна- Турецкая баня (Хамам)- Фитнес-зал с профессиональным оборудованием- Комната отдых…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$2,28 млн
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Показать все Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Didim, Турция
от
$192,555
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
4-комнатная полностью меблированная двухуровневая квартира - идеально подходит как для дома отдыха, так и для инвестиций в Дидиме, Турция.4-комнатная двухуровневая квартира в идеальном комплексе, готовая к проживанию, в Didim Efeler Mahallesi. Недвижимость с выгодным соотношением цены и каче…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Показать все Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Оба, Турция
от
$179,379
Современный жилой комплекс комфорт-класса расположенный в тихом районе Алании, со своей собственной сложившейся инфраструктурой. Оба является одним из самых востребованных районов Алании. Впечатляющий архитектурный дизайн с использованием качественных материалов, придает зданиям выразительно…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$403,268
Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами. Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом. Жилой комплекс предназначена для учёных и…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,311
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн детская площадка зона отдыха зона барбекю парковка детская игровая комната фитнес-центр джакузи сауна лобби Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Стальная дверь Расположение и объекты поблизости Джикджилли – спокойны…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$798,192
Предлагаются квартиры с различными планировками. Резиденция располагает большим парком, парковкой, спа-центром, бассейном, детской площадкой, теннисным кортом, зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ресторанами, торговыми центрами, станциями метро, в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$301,088
Резиденция располагает бассейнами, тренажерными залами, спортивными площадками, сауной и хамамом, кинотеатром, подземной парковкой, ухоженным садом, детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухонная мебель Кухонна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$805,819
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Особенности комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня и сауна игровая комната открытый бассейн детские площадки Расположение и объекты поблизости Торговый центр Prestige MALL – 4 минуты Mall of İstanbul – 15 минут Колледж …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$932,196
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море Окончание строительства - июль 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня. Второй этаж: две спальни с балкон…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Показать все Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Умрание, Турция
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на площади 13.000 м2, комплекс состоит из 6-и жилых блоков, всего 343 квартиры различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 74 м2 до 174 м2. Проект расположен на из самых оживленных улиц района, в …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Кепез, Турция
от
$402,009
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает крытой парковкой, крытым и открытым бассейнами, спортивным комплексом, сауной, детский клубом, студией пилатеса, детским бассейном, кафе, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, общей террасой. Удобства и оснащение в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$633,977
Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, д…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Показать все Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Didim, Турция
от
$63,477
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
ДОСТУПНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА - Готовые к инвестициям апартаменты в центре города в Айдыне, Турция, элитные инвестиционные апартаменты, расположенные всего в 1 часе езды от Кушадасы, центр города на продажу.Готовые к инвестициям апартаменты в центре города недалеко от Кушадасы - элитные инвестици…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Показать все Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$127,060
Cад на территории жилого комплекса  Прогулочная зона Открытый бассейн Аква-парк Зона барбекю  Детская площадка Kорт для игры в теннис, футбол, баскетбол Фитнес  Кинозал Спа Хамам Римская паровая комната Финская сауна Комнаты для массажа Крытый бассейн с подогревом Комната для отдыха Игровая …
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$1,12 млн
Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины. Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Лифт Расположение и объекты поблизости Белградский л…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Показать все Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$132,398
Расположена в одном из самых популярных районов Махмутлара. В нескольких шагах от магазинов, ресторанов, кафе и рынков. Современная трехкомнатная квартира находится всего в 600 метрах от пляжа. Электрическое отопление пола в ванной комнате идеально подходит для зимы. Гостиная совмещена с кух…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Показать все Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Чекмекёй, Турция
от
$74,716
Почему это свойствоРайон проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийской стороны для тех, кто хочет жить вдали от шума и суеты.Живите в самом сердце леса в роскошных здоровых домах, которые сочетают в себе преимущества города и очарование природы.Дома спроектированы в соо…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Показать все Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown