Новостройки в Чекмекёе, Турция

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Продажа новостроек в Чекмекёй

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Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Canggu, Индонезия
от
€70,578
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойствоРайон проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийской стороны для тех, кто хочет жить вдали от шума и суеты.Живите в самом сердце леса в роскошных здоровых домах, которые сочетают в себе преимущества города и очарование природы.Дома спроектированы в соответствии с системами землетрясения, с системой вентиляции, которая соответствует стандартам здоровья во время пандемии Короны.Он находится недалеко от лучших медицинских и образовательных центров Стамбула, как государственных, так и частных.
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Canggu, Индонезия
от
€238,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Чекмекёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 80,5 до 266,07 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мираНедвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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