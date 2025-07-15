Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.

  1. Realting.com
Аташехир, Турция
от
$315,000
BTC
3.7468623
ETH
196.3890721
USDT
311 435.6193367
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
ID: 27540
ID новостройки на Realting
In CRM: 1163
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Аташехир

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового района FİNANS MERKEZİ, на общей площади в 8.000 м2, состоит и одного 16-и этажного блока в виде бабочки, всего 66 квартир, планировок 2+1 до 3+1, площадью от 92 м2 до 163 м2.

Стратегически комплекс расположен между районами Умранье и Аташехир, обеспечивая удобство и легкий доступ к основным транспортным магистралям. Всего в 3 минутах езды от шоссе E-6 и всего в 10 минутах от моста 15 TEMMUZ, в 1 км. станция метро Altinşehir.

Вокруг проекта Вы найдете множество коммерческих центров и торговых комплексов, таких как Metropol AVM, медицинские
учреждения, включая Acibadem Hospital, а также престижные университеты, такие как Fenerbahçe Üniversite и Yeditepe
Üniversite, а также школы.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня и будет включать систему "Умный дом" и центральное отопление.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Фитнес - центр
  • СПА
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Зона отдыха
  • Кафе и Ресторан
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аташехир, Турция
Образование
Здравоохранение

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
