Квартира в новостройке Ebruli Kayaşehir

Ebruli Kayaşehir — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир в Стамбуле. Комплекс предлагает комфортную семейную среду с просторными зелёными зонами, развитой социальной инфраструктурой и спокойной городской атмосферой.
Ebruli Kayaşehir сочетает элегантные и функциональные квартиры с удобным расположением рядом с транспортными узлами, школами, больницами и Новым аэропортом Стамбула, что делает проект отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.
10 ключевых преимуществ Ebruli Kayaşehir:
Престижное расположение в Башакшехире рядом с автомагистралями и линиями метро.
Просторные квартиры, идеально подходящие для семей.
Большие благоустроенные зелёные зоны для отдыха и прогулок.
Пешеходные и велосипедные дорожки, способствующие активному и здоровому образу жизни.
Развитая инфраструктура для отдыха, включая фитнес-центр и общественные зоны.
Современное строительство с использованием высококачественных материалов.
Близость к Международному аэропорту Стамбула.
Удобный доступ к торговым центрам, школам и больницам.
Закрытая охраняемая территория с круглосуточной системой безопасности и видеонаблюдением (24/7).
Высокий инвестиционный потенциал благодаря расположению в быстроразвивающемся районе.