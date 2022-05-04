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Квартира в новостройке Ebruli Kayaşehir

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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9
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ID: 38196
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Ebruli Kayaşehir — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир в Стамбуле. Комплекс предлагает комфортную семейную среду с просторными зелёными зонами, развитой социальной инфраструктурой и спокойной городской атмосферой.

Ebruli Kayaşehir сочетает элегантные и функциональные квартиры с удобным расположением рядом с транспортными узлами, школами, больницами и Новым аэропортом Стамбула, что делает проект отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.

10 ключевых преимуществ Ebruli Kayaşehir:

  • Престижное расположение в Башакшехире рядом с автомагистралями и линиями метро.

  • Просторные квартиры, идеально подходящие для семей.

  • Большие благоустроенные зелёные зоны для отдыха и прогулок.

  • Пешеходные и велосипедные дорожки, способствующие активному и здоровому образу жизни.

  • Развитая инфраструктура для отдыха, включая фитнес-центр и общественные зоны.

  • Современное строительство с использованием высококачественных материалов.

  • Близость к Международному аэропорту Стамбула.

  • Удобный доступ к торговым центрам, школам и больницам.

  • Закрытая охраняемая территория с круглосуточной системой безопасности и видеонаблюдением (24/7).

  • Высокий инвестиционный потенциал благодаря расположению в быстроразвивающемся районе.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Ebruli Kayaşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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