Квартира в новостройке Tane Rezidans

Стратегическое расположение в районе Махмутбей – Багджылар

Tane Rezidans расположен в районе Махмутбей – Багджылар (Mahmutbey–Bağcılar) — одном из самых динамично развивающихся районов Стамбула с современной инфраструктурой. Благодаря близости к магистрали Basın Ekspres и удобному выезду на основные автомагистрали, район стал важным жилым и коммерческим центром города. Такое расположение позволяет жителям всего за несколько минут добраться до деловых центров, торговых комплексов и транспортных узлов, что особенно привлекательно для людей, ведущих активный городской образ жизни.

Практичные планировки для комфортной жизни

Tane Rezidans предлагает функциональные квартиры планировок 2+1 и 3+1, разработанные с учётом потребностей современных семей и городских профессионалов. Просторные помещения, продуманная организация пространства и концепция комплекса с коммерческими помещениями на территории обеспечивают высокий уровень комфорта в повседневной жизни. Такие квартиры также пользуются стабильным спросом на рынке аренды Стамбула благодаря удобным семейным планировкам.

Высокий инвестиционный потенциал благодаря транспортной доступности

Благодаря станции метро в пешей доступности и быстрому выезду на автомагистрали TEM и D100 (E5), Tane Rezidans обладает высоким потенциалом как для сдачи в аренду, так и для последующей перепродажи. Близость к крупным торговым центрам, включая Mall of Istanbul и 212 Outlet, дополнительно повышает привлекательность проекта для арендаторов. В сочетании с качественным строительством от Zafer Yapı İnşaat и расположением в активно развивающемся районе, проект представляет собой выгодное решение как для долгосрочных инвесторов, так и для собственного проживания.

Tane Rezidans — это современный жилой и коммерческий комплекс в районе Махмутбей – Багджылар, реализованный компанией Zafer Yapı İnşaat. Проект предлагает современные квартиры в одном из наиболее удобных с точки зрения транспортной доступности районов Стамбула.

Tane Rezidans включает квартиры планировок 2+1 и 3+1 с быстрым доступом к магистрали Basın Ekspres, метро и основным автомагистралям, обеспечивая комфортную городскую жизнь и высокий инвестиционный потенциал.

10 ключевых преимуществ Tane Rezidans: