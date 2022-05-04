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Квартира в новостройке Tane Rezidans

Багджылар, Турция
Цена по запросу
;
10
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ID: 38200
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар
  • Метро
    Yenimahalle (~ 600 м)

О комплексе

Стратегическое расположение в районе Махмутбей – Багджылар

Tane Rezidans расположен в районе Махмутбей – Багджылар (Mahmutbey–Bağcılar) — одном из самых динамично развивающихся районов Стамбула с современной инфраструктурой. Благодаря близости к магистрали Basın Ekspres и удобному выезду на основные автомагистрали, район стал важным жилым и коммерческим центром города. Такое расположение позволяет жителям всего за несколько минут добраться до деловых центров, торговых комплексов и транспортных узлов, что особенно привлекательно для людей, ведущих активный городской образ жизни.

Практичные планировки для комфортной жизни

Tane Rezidans предлагает функциональные квартиры планировок 2+1 и 3+1, разработанные с учётом потребностей современных семей и городских профессионалов. Просторные помещения, продуманная организация пространства и концепция комплекса с коммерческими помещениями на территории обеспечивают высокий уровень комфорта в повседневной жизни. Такие квартиры также пользуются стабильным спросом на рынке аренды Стамбула благодаря удобным семейным планировкам.

Высокий инвестиционный потенциал благодаря транспортной доступности

Благодаря станции метро в пешей доступности и быстрому выезду на автомагистрали TEM и D100 (E5), Tane Rezidans обладает высоким потенциалом как для сдачи в аренду, так и для последующей перепродажи. Близость к крупным торговым центрам, включая Mall of Istanbul и 212 Outlet, дополнительно повышает привлекательность проекта для арендаторов. В сочетании с качественным строительством от Zafer Yapı İnşaat и расположением в активно развивающемся районе, проект представляет собой выгодное решение как для долгосрочных инвесторов, так и для собственного проживания.

Tane Rezidans — это современный жилой и коммерческий комплекс в районе Махмутбей – Багджылар, реализованный компанией Zafer Yapı İnşaat. Проект предлагает современные квартиры в одном из наиболее удобных с точки зрения транспортной доступности районов Стамбула.

Tane Rezidans включает квартиры планировок 2+1 и 3+1 с быстрым доступом к магистрали Basın Ekspres, метро и основным автомагистралям, обеспечивая комфортную городскую жизнь и высокий инвестиционный потенциал.

10 ключевых преимуществ Tane Rezidans:

  1. Расположен в районе Махмутбей – Багджылар, одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

  2. Построен компанией Zafer Yapı İnşaat, известной высоким качеством строительства.

  3. Квартиры планировок 2+1 и 3+1, идеально подходящие для семей и городской жизни.

  4. Концепция mixed-use, объединяющая жилые квартиры и коммерческие помещения на территории комплекса.

  5. Около 200 метров до магистрали Basın Ekspres, одной из важнейших транспортных артерий города.

  6. Около 300 метров до линии метро M9 Ataköy–Olimpiyat, обеспечивающей удобное сообщение.

  7. Быстрый выезд на автомагистрали TEM (2 км) и D100/E5 (5 км).

  8. Рядом с торговыми центрами Mall of Istanbul, 212 Outlet и Arena Park.

  9. Безопасная и спокойная жилая среда, созданная для комфортного проживания.

  10. Высокая инвестиционная привлекательность благодаря удачному расположению и устойчивому спросу со стороны покупателей и арендаторов.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Tane Rezidans
Багджылар, Турция
Цена по запросу
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