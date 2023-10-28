Новостройки в Санджактепе, Турция

Наш проект расположен на анатолийском континенте Стамбула.
Наш проект находится в Санчактепе.
Он также известен как новый финансовый центр Стамбула.
Этот проект является жилыми единицами. Наша площадь составляет 13.500 м2. Он состоит из 4 блоков, 252
Расчеты, . Кроме того, для этого проекта было предоставлено 2 этажа парковок.
Согласно проекту, все здания были построены как 13 этажей и 2 + 1.
Доступны 4 + 1 и 3 + 1 плоских типа.
Предоставление социальных услуг, таких как бассейн, фитнес-центр, турецкая баня и сауна
предлагает людям пригодные для жизни и устойчивые пространства.
По транспортным линиям наш проект находится в 600 метрах от ближайшей станции метро.
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями.
Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Транспорт
Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин
Автовокзал - 1 мин
Шоссе E80 - 2 минуты
Мост FSM - 30 минут
Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут
Торговые центры рядом
ТЦ Rings - 10 мин пешком
ТЦ Атлас Парк - 10 мин
ТЦ Виапорт - 10 минут на машине
Учебные заведения
Okyanus Koleji через дорогу
Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта
Университет Малтепе
Университет Йедитепе
Университет Мармара
Больницы рядом
Аджибадем Санджактепе
Больница Сайги
Больница Эрсой
Больница Дуньягоз