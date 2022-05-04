Квартира в новостройке Via Life Eyup

Via Life Eyup — строящийся жилой комплекс в районе Эюп Султан (Стамбул), расположенный на территории площадью 12 000 м². Проект включает 5 жилых зданий с более чем 350 квартирами различных планировок — от 2+1 до 5+1, сочетающих современную архитектуру, комфорт и функциональность.

Via Life Eyup находится в центральной части города, рядом с основными автомагистралями, торговыми центрами, школами и медицинскими учреждениями. Комплекс предлагает широкий выбор современных удобств, включая крытый бассейн, фитнес-центр, спортивные площадки, рестораны, спа-центр, подземный паркинг и круглосуточную охрану.

Ключевые преимущества проекта Via Life Eyup