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Квартира в новостройке Via Life Eyup

Эюп, Турция
Цена по запросу
;
14
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ID: 38181
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эюп

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Via Life Eyup — строящийся жилой комплекс в районе Эюп Султан (Стамбул), расположенный на территории площадью 12 000 м². Проект включает 5 жилых зданий с более чем 350 квартирами различных планировок — от 2+1 до 5+1, сочетающих современную архитектуру, комфорт и функциональность.

Via Life Eyup находится в центральной части города, рядом с основными автомагистралями, торговыми центрами, школами и медицинскими учреждениями. Комплекс предлагает широкий выбор современных удобств, включая крытый бассейн, фитнес-центр, спортивные площадки, рестораны, спа-центр, подземный паркинг и круглосуточную охрану.

Ключевые преимущества проекта Via Life Eyup

  • Престижное расположение в районе Эюп Султан, Стамбул

  • Разнообразные планировки квартир для семей и инвесторов

  • Современные спортивные и рекреационные объекты

  • Крытый бассейн, сауна и спа-центр для комфортного отдыха

  • Подземный паркинг для удобства жителей

  • Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения

  • Близость к общественному транспорту и основным автомагистралям

  • Отличный выбор как для инвестиций, так и для комфортного семейного проживания

  • Высококачественная отделка и современный архитектурный дизайн

  • Планируемая сдача проекта — декабрь 2025 года

Местонахождение на карте

Эюп, Турция
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Via Life Eyup
Эюп, Турция
Цена по запросу
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