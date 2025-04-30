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  4. Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.

Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.

Бешикташ, Турция
от
$1,21 млн
BTC
14.3927091
ETH
754.3834197
USDT
1 196 308.2520552
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26143
ID новостройки на Realting
In CRM: 1083
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ
  • Метро
    Levent (~ 900 м)
  • Метро
    Nispetiye (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Дешевле чем у застройщика на 40%

Эксклюзивная цена от нашей компании:

  • Квартиры 1+1 - от 1.210.000 USD у застройщика нет в продаже
  • Квартиры 2+1 - от 1.536.000 USD у застройщика от 2.509.000 USD
  • Квартиры 3+1 - от 1.909.200 USD у застройщика от 3.877.000 USD

Этот проект можно сравнить с 7* отелем, комплекс состоит из 6 блоков, в общей сложности 160 захватывающих дух квартир, зеленая территория комплекса занимает 60.000 м2.

Роскошный дом - это дом, который предлагает привилегии благодаря своим архитектурным деталям, балконам с собственным бассейном и террасам с потрясающим видом. Это дом, в котором сохраняется атмосфера роскоши во всех деталях, так же к вашему удобству услуги консьержа.

Этот объект уже занял свое место среди лучших проектов в Турции и во всем мире. Его индивидуальный подход и ценные материалы придают каждому дому уникальный характер. Интерьеры с высокими потолками, а также просторные прихожие и шикарная атмосфера заставят вас почувствовать совершенство в каждой детали.

Нишанташи - это адрес всемирно известных брендов и лучших модельеров. Стильные магазины, каждый из которых стильнее другого, украшают улицу Абди Ипекчи, одну из самых дорогих улиц в мире, своими самыми популярными образцами. 

Это большая роскошь - быть в нескольких минутах ходьбы практически от всего. Нишанташи всегда находится в центре искусства, моды, шопинга, деловой жизни, развлечений и вкуса.


Инфраструктура:

  • Открытых бассейна
  • Крытый бассейн
  • СПА
  • Тренажерного зала
  • Сауны и турецкая баня
  • Охрана


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция

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Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
Бешикташ, Турция
от
$1,21 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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