Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.

Дешевле чем у застройщика на 40%

Эксклюзивная цена от нашей компании:

Квартиры 1+1 - от 1.210.000 USD у застройщика нет в продаже

Квартиры 2+1 - от 1.536.000 USD у застройщика от 2.509.000 USD

Квартиры 3+1 - от 1.909.200 USD у застройщика от 3.877.000 USD

Этот проект можно сравнить с 7* отелем, комплекс состоит из 6 блоков, в общей сложности 160 захватывающих дух квартир, зеленая территория комплекса занимает 60.000 м2.

Роскошный дом - это дом, который предлагает привилегии благодаря своим архитектурным деталям, балконам с собственным бассейном и террасам с потрясающим видом. Это дом, в котором сохраняется атмосфера роскоши во всех деталях, так же к вашему удобству услуги консьержа.

Этот объект уже занял свое место среди лучших проектов в Турции и во всем мире. Его индивидуальный подход и ценные материалы придают каждому дому уникальный характер. Интерьеры с высокими потолками, а также просторные прихожие и шикарная атмосфера заставят вас почувствовать совершенство в каждой детали.

Нишанташи - это адрес всемирно известных брендов и лучших модельеров. Стильные магазины, каждый из которых стильнее другого, украшают улицу Абди Ипекчи, одну из самых дорогих улиц в мире, своими самыми популярными образцами.

Это большая роскошь - быть в нескольких минутах ходьбы практически от всего. Нишанташи всегда находится в центре искусства, моды, шопинга, деловой жизни, развлечений и вкуса.



Инфраструктура:

Открытых бассейна

Крытый бассейн

СПА

Тренажерного зала

Сауны и турецкая баня

Охрана



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