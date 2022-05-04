Квартира в новостройке Alya Konutları Merkezefendi

Проект ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI расположен в самом сердце исторического района Зейтинбурну, предлагая исключительное место для комфортной городской жизни. Проект сочетает современную архитектуру с тщательно продуманными интерьерами, создавая уютные жилые пространства, отвечающие требованиям современного образа жизни.
ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI объединяет удобство и отличную транспортную доступность благодаря близости к линиям метро и метробуса, обеспечивая быстрое и комфортное передвижение по городу. Проект предлагает широкий выбор социальных и рекреационных объектов, что делает его привлекательным как для семей, так и для инвесторов.
Преимущества:
Центральное расположение в историческом районе Зейтинбурну.
Современная архитектура и комфортные интерьеры.
Удобный доступ к метро и линии метробуса.
Разнообразные планировки квартир — от 1+1 до 4+1, включая двухуровневые (дуплекс) квартиры.
Развитая социальная инфраструктура, включая бассейны и фитнес-зал.
Детские игровые площадки и прогулочные дорожки.
Близость к крупным торговым центрам Marmara Forum и Forum Istanbul.
Рядом с престижными университетами, включая Технический университет Йылдыз (Yıldız Technical University).
Круглосуточная система безопасности для спокойствия жителей.
Высокий инвестиционный потенциал и перспективная стоимость недвижимости.