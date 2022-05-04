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Квартира в новостройке Alya Konutları Merkezefendi

Зейтинбурну, Турция
от
$264,048
;
19
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ID: 38880
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

О комплексе

Проект ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI расположен в самом сердце исторического района Зейтинбурну, предлагая исключительное место для комфортной городской жизни. Проект сочетает современную архитектуру с тщательно продуманными интерьерами, создавая уютные жилые пространства, отвечающие требованиям современного образа жизни.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI объединяет удобство и отличную транспортную доступность благодаря близости к линиям метро и метробуса, обеспечивая быстрое и комфортное передвижение по городу. Проект предлагает широкий выбор социальных и рекреационных объектов, что делает его привлекательным как для семей, так и для инвесторов.

Преимущества:

  • Центральное расположение в историческом районе Зейтинбурну.

  • Современная архитектура и комфортные интерьеры.

  • Удобный доступ к метро и линии метробуса.

  • Разнообразные планировки квартир — от 1+1 до 4+1, включая двухуровневые (дуплекс) квартиры.

  • Развитая социальная инфраструктура, включая бассейны и фитнес-зал.

  • Детские игровые площадки и прогулочные дорожки.

  • Близость к крупным торговым центрам Marmara Forum и Forum Istanbul.

  • Рядом с престижными университетами, включая Технический университет Йылдыз (Yıldız Technical University).

  • Круглосуточная система безопасности для спокойствия жителей.

  • Высокий инвестиционный потенциал и перспективная стоимость недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Alya Konutları Merkezefendi
Зейтинбурну, Турция
от
$264,048
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