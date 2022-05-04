Квартира в новостройке Alya Konutları Merkezefendi

Проект ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI расположен в самом сердце исторического района Зейтинбурну, предлагая исключительное место для комфортной городской жизни. Проект сочетает современную архитектуру с тщательно продуманными интерьерами, создавая уютные жилые пространства, отвечающие требованиям современного образа жизни.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI объединяет удобство и отличную транспортную доступность благодаря близости к линиям метро и метробуса, обеспечивая быстрое и комфортное передвижение по городу. Проект предлагает широкий выбор социальных и рекреационных объектов, что делает его привлекательным как для семей, так и для инвесторов.

Преимущества: