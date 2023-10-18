Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален).
Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами.
Окончание строительства - февраль 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на автомагистрали Е-5.
Пляж - 1 км
Школа - 2 км
Торговый центр - 2 км
Станция метро - 500 метров
Центр города - 30 км
Аэропорт - 20 км
Этот проект расположен в престижном районе Картал в Азиатской части Стамбула, инвестиционная привлекательность которого ежегодно повышается. Из его окон открывается отличный вид на Мраморное море и Принцевы острова.
В 35-этажном жилом комплексе 364 квартиры планировками от 1+1 до 3+1 площадью от 50 до 122 квадратных метров. В квартирах выполнено панорамное остекление.
Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. Вокруг много школ, частных и государственных больниц, торговых центров, кафе и ресторанов, развлечений на любой вкус.
Удобную транспортную доступность и возможность быстро добраться в любой район Стамбула обеспечивает близость к магистрали Е-5. Ближайшая станция метро находится всего в 3 минутах ходьбы от комплекса.
Жилой комплекс находится рядом с ручьем, который стал частью ландшафтного дизайна участка. Вдоль него проложена прогулочная дорожка. На территории есть большой открытый бассейн с шезлонгами и зонтами для защиты от солнца. На объекте также есть фитнес-зал и детская игровая площадка. Имеется просторный крытый паркинг.
Рядом с жилым корпусом находятся офисные здания. Жители этого объекта могут работать в пешей доступности от дома, не тратя время на дорогу.
Проект находится в инвестиционно-привлекательном районе Стамбула. Стоимость жилья и окупаемость инвестиций в недвижимость в Картале демонстрируют непрерывный рост. Отличная транспортная доступность и развитая инфраструктура делает его особенно удобным для проживания
Доступный проект с видом на море имеет хорошую отделку, архитектуру, обзор, окружающую среду, общество и другие. По соседству множество торговых центров, торговый центр Marina & Marina, легкий доступ к линии Corniche, различные линии метро, аэропорт, транснациональные компании и промышленные зоны. Все еще имеют разумные цены за единицу и могут иметь солидный рост капитала в ближайшем будущем.
В последние годы Kartal получает все больше внимания как
возможность как для инвестиций, так и для жизни. отлично
расположение на самом высоком холме в Стамбуле, с потрясающим видом на
Острова Принца и близость к природе благодаря лесу Айдос.
Картал также имеет красивую прибрежную дорогу; находится недалеко от торговых центров, школ и
пристань для яхт; и имеет легкий доступ ко всем соединительным дорогам, автомагистралям и общественности
транспорт.
удобное расположение всего в 15 минутах езды от Сабихи
Международный аэропорт Гекчен и в 2 км от метро;
Шоссе Marmaray, YHT, IDO и D100 находятся всего в 10 минутах езды.
Жилой комплекс находится в районе Картал в Азиатской части Стамбула на вершине холма, с которого открывается живописный вид на Мраморное море и Принцевы острова. Район отличает развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность.
Проект занимает площадь 17 тысяч квадратных метров. В 25-этажном здании доступны для покупки 77 просторных квартир планировками от 1+1 до 4+1. Любоваться пейзажами позволит панорамное остекление, а также просторные балконы.
В пешей доступности от жилого комплекса расположены четыре торговых центра, множество ресторанов и кафе. Прогулка до побережья займет всего пять минут, а лес Айдос находится в десяти минутах ходьбы. Жилой комплекс удобен для студентов — рядом находятся четыре университета. В районе много государственных и частных больниц.
Путь до международного аэропорта имени Сабихи́ Гёкче́н займет всего 15 минут. Рядом с жилым комплексом есть остановка автобусов, станция метро Картал и железнодорожная станция.
На территории жилого комплекса есть фитнес-зал и бассейн, сауна и хаммам. Благоустроенная территория с оригинальным ландшафтным дизайном идеальна для отдыха. Имеется просторная парковка.
Картал — быстро развивающийся и привлекательный для проживания район Стамбула, поэтому апартаменты в этом жилом комплексе имеют высокую инвестиционную ценность. Удобные и разнообразные планировки и развитая социальная инфраструктура делают проект особенно удобным для насыщенной жизни с семьей.
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает современным спортивным центром, открытым бассейном, турецкой баней, сауной и парными, баскетбольной и детской площадками, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро и рядом с автомагистралью Е-5, в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 минутах от побережья.
Предлагаются квартиры с балконами и видом на море.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, зонами отдыха и пешеходными дорожками, фитнес-центром, детской площадкой, бассейном, трехуровневым гаражом, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 2 минуты
Мост Картал - 2 минуты
Центр Картала - 5 минут
Гавань - 5 минут
Побережье - 5 минут
Аэропорт - 15 минут
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает рабочими зонами, открытым бассейном, тренажерным залом, детским клубом, спа-зоной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых популярных и престижных районов Стамбула, в пешей доступности от станции метро, всего в нескольких минутах от университетов, торговых центров и больниц.
Станция метро - 870 метров
Побережье - 5 км
Мальтепе - 8 км
Кадыкёй - 22 км
Аэропорт - 25 км
Таксим - 33 км
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает пешеходными дорожками, охраной, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым и открытым бассейнами, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Больница - 350 метров
Школа - 700 метров
Торговый центр - 2 км
Центр города - 25 км
Пляж - 1 км
Университет - 3 км
Автомагистраль Е-5 - 3,5 км
Автомагистраль ТЕМ - 11 км
Аэропорт - 23 км
Автобусная остановка - 300 метров
Станция метро - 400 метров