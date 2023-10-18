Картал, Турция

от €274,289

Сдача в: 2023

Этот проект расположен в престижном районе Картал в Азиатской части Стамбула, инвестиционная привлекательность которого ежегодно повышается. Из его окон открывается отличный вид на Мраморное море и Принцевы острова. В 35-этажном жилом комплексе 364 квартиры планировками от 1+1 до 3+1 площадью от 50 до 122 квадратных метров. В квартирах выполнено панорамное остекление. Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. Вокруг много школ, частных и государственных больниц, торговых центров, кафе и ресторанов, развлечений на любой вкус. Удобную транспортную доступность и возможность быстро добраться в любой район Стамбула обеспечивает близость к магистрали Е-5. Ближайшая станция метро находится всего в 3 минутах ходьбы от комплекса. Жилой комплекс находится рядом с ручьем, который стал частью ландшафтного дизайна участка. Вдоль него проложена прогулочная дорожка. На территории есть большой открытый бассейн с шезлонгами и зонтами для защиты от солнца. На объекте также есть фитнес-зал и детская игровая площадка. Имеется просторный крытый паркинг. Рядом с жилым корпусом находятся офисные здания. Жители этого объекта могут работать в пешей доступности от дома, не тратя время на дорогу. Проект находится в инвестиционно-привлекательном районе Стамбула. Стоимость жилья и окупаемость инвестиций в недвижимость в Картале демонстрируют непрерывный рост. Отличная транспортная доступность и развитая инфраструктура делает его особенно удобным для проживания