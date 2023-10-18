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Продажа новостроек в Картал

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€277,966
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален). Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами. Окончание строительства - февраль 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на автомагистрали Е-5. Пляж - 1 км Школа - 2 км Торговый центр - 2 км Станция метро - 500 метров Центр города - 30 км Аэропорт - 20 км
Жилой комплекс Современный ЖК в азиатской части Стамбула
Жилой комплекс Современный ЖК в азиатской части Стамбула
Картал, Турция
от
€274,289
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Этот проект расположен в престижном районе Картал в Азиатской части Стамбула, инвестиционная привлекательность которого ежегодно повышается. Из его окон открывается отличный вид на Мраморное море и Принцевы острова. В 35-этажном жилом комплексе 364 квартиры планировками от 1+1 до 3+1 площадью от 50 до 122 квадратных метров. В квартирах выполнено панорамное остекление. Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. Вокруг много школ, частных и государственных больниц, торговых центров, кафе и ресторанов, развлечений на любой вкус.  Удобную транспортную доступность и возможность быстро добраться в любой район Стамбула обеспечивает близость к магистрали Е-5. Ближайшая станция метро находится всего в 3 минутах ходьбы от комплекса. Жилой комплекс находится рядом с ручьем, который стал частью ландшафтного дизайна участка. Вдоль него проложена прогулочная дорожка.  На территории есть большой открытый бассейн с шезлонгами и зонтами для защиты от солнца. На объекте также есть фитнес-зал и детская игровая площадка. Имеется просторный крытый паркинг. Рядом с жилым корпусом находятся офисные здания. Жители этого объекта могут работать в пешей доступности от дома, не тратя время на дорогу. Проект находится в инвестиционно-привлекательном районе Стамбула. Стоимость жилья и окупаемость инвестиций в недвижимость в Картале демонстрируют непрерывный рост. Отличная транспортная доступность и развитая инфраструктура делает его особенно удобным для проживания
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Картал, Турция
от
€268,000
Агентство: EOS Turkey Property
  Доступный проект с видом на море имеет хорошую отделку, архитектуру, обзор, окружающую среду, общество и другие. По соседству множество торговых центров, торговый центр Marina & Marina, легкий доступ к линии Corniche, различные линии метро, аэропорт, транснациональные компании и промышленные зоны. Все еще имеют разумные цены за единицу и могут иметь солидный рост капитала в ближайшем будущем.
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Жилой комплекс Project of Peace Kartal
Жилой комплекс Project of Peace Kartal
Картал, Турция
от
€178,288
Площадь 84–152 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
В последние годы Kartal получает все больше внимания как возможность как для инвестиций, так и для жизни. отлично расположение на самом высоком холме в Стамбуле, с потрясающим видом на Острова Принца и близость к природе благодаря лесу Айдос. Картал также имеет красивую прибрежную дорогу; находится недалеко от торговых центров, школ и пристань для яхт; и имеет легкий доступ ко всем соединительным дорогам, автомагистралям и общественности транспорт. удобное расположение всего в 15 минутах езды от Сабихи Международный аэропорт Гекчен и в 2 км от метро; Шоссе Marmaray, YHT, IDO и D100 находятся всего в 10 минутах езды.
Жилой комплекс Стильный ЖК с видовыми апартаментами
Жилой комплекс Стильный ЖК с видовыми апартаментами
Картал, Турция
от
€283,747
Агентство: FOA INVEST
Жилой комплекс находится в районе Картал в Азиатской части Стамбула на вершине холма, с которого открывается живописный вид на Мраморное море и Принцевы острова. Район отличает развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность. Проект занимает площадь 17 тысяч квадратных метров. В 25-этажном здании доступны для покупки 77 просторных квартир планировками от 1+1 до 4+1. Любоваться пейзажами позволит панорамное остекление, а также просторные балконы. В пешей доступности от жилого комплекса расположены четыре торговых центра, множество ресторанов и кафе. Прогулка до побережья займет всего пять минут, а лес Айдос находится в десяти минутах ходьбы. Жилой комплекс удобен для студентов — рядом находятся четыре университета. В районе много государственных и частных больниц. Путь до международного аэропорта имени Сабихи́ Гёкче́н займет всего 15 минут. Рядом с жилым комплексом есть остановка автобусов, станция метро Картал и железнодорожная станция. На территории жилого комплекса есть фитнес-зал и бассейн, сауна и хаммам. Благоустроенная территория с оригинальным ландшафтным дизайном идеальна для отдыха. Имеется просторная парковка. Картал — быстро развивающийся и привлекательный для проживания район Стамбула, поэтому апартаменты в этом жилом комплексе имеют высокую инвестиционную ценность. Удобные и разнообразные планировки и развитая социальная инфраструктура делают проект особенно удобным для насыщенной жизни с семьей.
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€180,737
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает современным спортивным центром, открытым бассейном, турецкой баней, сауной и парными, баскетбольной и детской площадками, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро и рядом с автомагистралью Е-5, в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 минутах от побережья.
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€153,627
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и видом на море. Резиденция располагает большой зеленой зоной, зонами отдыха и пешеходными дорожками, фитнес-центром, детской площадкой, бассейном, трехуровневым гаражом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - октябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Мост Картал - 2 минуты Центр Картала - 5 минут Гавань - 5 минут Побережье - 5 минут Аэропорт - 15 минут
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция
Картал, Турция
от
€236,861
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает рабочими зонами, открытым бассейном, тренажерным залом, детским клубом, спа-зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых популярных и престижных районов Стамбула, в пешей доступности от станции метро, всего в нескольких минутах от университетов, торговых центров и больниц. Станция метро - 870 метров Побережье - 5 км Мальтепе - 8 км Кадыкёй - 22 км Аэропорт - 25 км Таксим - 33 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€503,092
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает пешеходными дорожками, охраной, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым и открытым бассейнами, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками. Окончание строительства - июль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Больница - 350 метров Школа - 700 метров Торговый центр - 2 км Центр города - 25 км Пляж - 1 км Университет - 3 км Автомагистраль Е-5 - 3,5 км Автомагистраль ТЕМ - 11 км Аэропорт - 23 км Автобусная остановка - 300 метров Станция метро - 400 метров
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