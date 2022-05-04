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Istanbul Beylikduzu Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€122,546
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20
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О комплексе

Почему это свойство؟ Благодаря близости к основным дорогам, транспортным линиям и скоростным перевозкам, обеспечивая легкую навигацию. Из сложных апартаментов открывается панорамный вид на Мраморное море и окружающие зеленые насаждения. Титулы доставляются непосредственно после завершения процесса покупки и подходят для условий турецкого гражданства. Жилые квартиры с последними строительными стандартами дают вам возможность инвестировать через возврат аренды.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€122,546
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Binaa Investment
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Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
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от
€188,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 50–160 м²
12 объектов 12
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 1300 метров   О районе: Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и  по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам. С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.
Агентство
NSM Real Estate & Construction
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Жилой комплекс Стильные апартаменты в строящемся комплексе - район Паяллар
Жилой комплекс Стильные апартаменты в строящемся комплексе - район Паяллар
Аванос, Турция
от
€99,000
Год сдачи 2023
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Застройщик
Stay Property
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