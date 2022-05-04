Квартира в новостройке Otto Barbaros

Otto Barbaros — это современный жилой и коммерческий проект смешанного назначения, расположенный на бульваре Барбарос в районе Аташехир. Проект сочетает современную архитектуру и функциональные планировки, обеспечивая комфортную городскую жизнь рядом с основными деловыми центрами Стамбула.

Otto Barbaros предлагает приватность, безопасность и продуманные пространства с удобным доступом к офисам, торговым центрам и транспортным магистралям, что делает его отличным выбором как для комфортного проживания и работы, так и для долгосрочных инвестиций в районе Аташехир.

10 ключевых преимуществ Otto Barbaros