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Квартира в новостройке Otto Barbaros

Dudullu Caddesi, Турция
Цена по запросу
;
10
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ID: 38173
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2026

Местонахождение

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  • Адрес
    Dudullu Caddesi

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Otto Barbaros — это современный жилой и коммерческий проект смешанного назначения, расположенный на бульваре Барбарос в районе Аташехир. Проект сочетает современную архитектуру и функциональные планировки, обеспечивая комфортную городскую жизнь рядом с основными деловыми центрами Стамбула.

Otto Barbaros предлагает приватность, безопасность и продуманные пространства с удобным доступом к офисам, торговым центрам и транспортным магистралям, что делает его отличным выбором как для комфортного проживания и работы, так и для долгосрочных инвестиций в районе Аташехир.

10 ключевых преимуществ Otto Barbaros

  • Расположен непосредственно на бульваре Барбарос — одной из главных магистралей района Аташехир.

  • Находится рядом с финансовым и корпоративным центром Стамбула.

  • Сочетает жилые апартаменты с коммерческими и торговыми помещениями на территории комплекса.

  • Спроектирован с учетом потребностей специалистов, работающих в деловом районе Аташехира.

  • Практичные и функциональные планировки квартир для комфортной повседневной жизни.

  • Современная архитектура и фасад, соответствующие актуальным стандартам городского строительства.

  • Удобный выезд на автомагистрали TEM и E-5 для быстрого передвижения по городу.

  • Круглосуточная система безопасности, адаптированная для комплекса смешанного назначения.

  • Просторная парковка, рассчитанная как на жителей, так и на посетителей коммерческих объектов.

  • Высокий потенциал сохранения стоимости благодаря ограниченному количеству новых проектов на бульваре Барбарос.

Местонахождение на карте

Dudullu Caddesi, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Otto Barbaros
Dudullu Caddesi, Турция
Цена по запросу
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