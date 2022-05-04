Квартира в новостройке Otto Barbaros

Otto Barbaros — это современный жилой и коммерческий проект смешанного назначения, расположенный на бульваре Барбарос в районе Аташехир. Проект сочетает современную архитектуру и функциональные планировки, обеспечивая комфортную городскую жизнь рядом с основными деловыми центрами Стамбула.
Otto Barbaros предлагает приватность, безопасность и продуманные пространства с удобным доступом к офисам, торговым центрам и транспортным магистралям, что делает его отличным выбором как для комфортного проживания и работы, так и для долгосрочных инвестиций в районе Аташехир.
10 ключевых преимуществ Otto Barbaros
Расположен непосредственно на бульваре Барбарос — одной из главных магистралей района Аташехир.
Находится рядом с финансовым и корпоративным центром Стамбула.
Сочетает жилые апартаменты с коммерческими и торговыми помещениями на территории комплекса.
Спроектирован с учетом потребностей специалистов, работающих в деловом районе Аташехира.
Практичные и функциональные планировки квартир для комфортной повседневной жизни.
Современная архитектура и фасад, соответствующие актуальным стандартам городского строительства.
Удобный выезд на автомагистрали TEM и E-5 для быстрого передвижения по городу.
Круглосуточная система безопасности, адаптированная для комплекса смешанного назначения.
Просторная парковка, рассчитанная как на жителей, так и на посетителей коммерческих объектов.
Высокий потенциал сохранения стоимости благодаря ограниченному количеству новых проектов на бульваре Барбарос.