Контактная информация Realting.com

Realting.com открыт к сотрудничеству с агентствами недвижимости, застройщиками, иммиграционными консультантами, а также с компаниями, которые могут быть полезны покупателям и продавцам недвижимости во всем мире на любом этапе поиска, выбора и покупки жилья. У Вас возникли вопросы по условиям сотрудничества и продвижения? Наши менеджеры готовы дать Вам обратную связь.

Консультацию по работе с платформой готовы предоставить наши аккаунт-менеджеры.

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Реквизиты компании

ООО «РИЭЛТИНГ»

УНП: 193407917

Телeфон: +370 52 111 804

Email: [email protected]

Zanatski centar bb, 85310 Budva, Crna Gora