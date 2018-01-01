  1. Realting.com
  2. Контактная информация Realting.com

Контактная информация Realting.com

Realting.com открыт к сотрудничеству с агентствами недвижимости, застройщиками, иммиграционными консультантами, а также с компаниями, которые могут быть полезны покупателям и продавцам недвижимости во всем мире на любом этапе поиска, выбора и покупки жилья. У Вас возникли вопросы по условиям сотрудничества и продвижения? Наши менеджеры готовы дать Вам обратную связь.

avatar
Юсуф Макка
Менеджер по развитию
Email [email protected] Phone
+375 29 674 84 20
WhatsApp
avatar
Константин Дворак
Менеджер по развитию
Email [email protected] Phone
+375 44 707 88 77
WhatsApp
 Phone
+375 29 306 05 49
WhatsApp
avatar
Полина Рутковская
Менеджер по развитию
Email [email protected] Phone
+375 29 306 05 49
WhatsApp

Консультацию по работе с платформой готовы предоставить наши аккаунт-менеджеры.

avatar
Елена Хотько
Аккаунт-менеджер
Email [email protected] Phone
+375 29 370 66 55
WhatsApp
avatar
Яна Гормаш
Аккаунт-менеджер
Email [email protected] Phone
+375 44 573 33 51
WhatsApp
avatar
Анастасия Шенюк
Аккаунт-менеджер
Email [email protected] Phone
+375 33 370 25 25
WhatsApp

Вы представитель СМИ или у вас есть идеи для сотрудничества?
Вы хотите узнать больше о REALTING?
Вы хотели бы работать в REALTING?
Свяжитесь с нами.

avatar
Алена Мартыненко
Директор по развитию
Email [email protected] Phone
+370 52 111 804

Реквизиты компании

ООО «РИЭЛТИНГ»

УНП: 193407917

Телeфон: +370 52 111 804

Email: [email protected]

Zanatski centar bb, 85310 Budva, Crna Gora