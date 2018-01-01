Контактная информация Realting.com
Realting.com открыт к сотрудничеству с агентствами недвижимости, застройщиками, иммиграционными консультантами, а также с компаниями, которые могут быть полезны покупателям и продавцам недвижимости во всем мире на любом этапе поиска, выбора и покупки жилья. У Вас возникли вопросы по условиям сотрудничества и продвижения? Наши менеджеры готовы дать Вам обратную связь.
Константин Дворак
Менеджер по развитию
Консультацию по работе с платформой готовы предоставить наши аккаунт-менеджеры.
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ООО «РИЭЛТИНГ»
УНП: 193407917
Телeфон: +370 52 111 804
Email: [email protected]
Zanatski centar bb, 85310 Budva, Crna Gora