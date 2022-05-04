Квартира в новостройке As Concept

Концепция As Concept — это новый жилой проект в районе Багджылар (Стамбул). Он предлагает квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1. Все квартиры имеют просторные балконы и современный стильный дизайн. Проект сочетает комфорт с современным образом жизни. Благодаря выгодному расположению рядом с деловыми центрами и основными транспортными узлами, он является отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.
Проект As Concept занимает площадь 61 489 м² и включает 605 жилых квартир, расположенных в трёх зданиях. Комплекс предлагает широкий выбор удобств, включая бассейн, сауну, фитнес-центр, рестораны, кинотеатр и комнаты для различных мероприятий, обеспечивая комфортную и современную среду для жизни.
10 преимуществ проекта As Concept
Стратегическое расположение в районе Багджылар, рядом со станцией метро и основными транспортными магистралями.
Разнообразие планировок, включая стандартные квартиры и двухуровневые апартаменты (дуплексы).
Просторные зелёные зоны, создающие спокойную и здоровую атмосферу.
Большие балконы во всех квартирах для дополнительного комфорта.
Современная инфраструктура: бассейны, сауна и фитнес-зал.
Близость к торговым центрам, больницам и университетам.
Сейсмостойкое строительство, соответствующее современным стандартам безопасности.
Выгодная инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода от аренды.
Возможность получения гражданства Турции.
Гибкие условия оплаты, включая рассрочку до 24 месяцев.