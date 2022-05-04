Квартира в новостройке As Concept

Концепция As Concept — это новый жилой проект в районе Багджылар (Стамбул). Он предлагает квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1. Все квартиры имеют просторные балконы и современный стильный дизайн. Проект сочетает комфорт с современным образом жизни. Благодаря выгодному расположению рядом с деловыми центрами и основными транспортными узлами, он является отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.

Проект As Concept занимает площадь 61 489 м² и включает 605 жилых квартир, расположенных в трёх зданиях. Комплекс предлагает широкий выбор удобств, включая бассейн, сауну, фитнес-центр, рестораны, кинотеатр и комнаты для различных мероприятий, обеспечивая комфортную и современную среду для жизни.

10 преимуществ проекта As Concept