  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Багджылар
  4. Квартира в новостройке As Concept

Квартира в новостройке As Concept

Багджылар, Турция
Цена по запросу
;
8
Оставить заявку
ID: 38216
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Концепция As Concept — это новый жилой проект в районе Багджылар (Стамбул). Он предлагает квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1. Все квартиры имеют просторные балконы и современный стильный дизайн. Проект сочетает комфорт с современным образом жизни. Благодаря выгодному расположению рядом с деловыми центрами и основными транспортными узлами, он является отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.

Проект As Concept занимает площадь 61 489 м² и включает 605 жилых квартир, расположенных в трёх зданиях. Комплекс предлагает широкий выбор удобств, включая бассейн, сауну, фитнес-центр, рестораны, кинотеатр и комнаты для различных мероприятий, обеспечивая комфортную и современную среду для жизни.

10 преимуществ проекта As Concept

  1. Стратегическое расположение в районе Багджылар, рядом со станцией метро и основными транспортными магистралями.

  2. Разнообразие планировок, включая стандартные квартиры и двухуровневые апартаменты (дуплексы).

  3. Просторные зелёные зоны, создающие спокойную и здоровую атмосферу.

  4. Большие балконы во всех квартирах для дополнительного комфорта.

  5. Современная инфраструктура: бассейны, сауна и фитнес-зал.

  6. Близость к торговым центрам, больницам и университетам.

  7. Сейсмостойкое строительство, соответствующее современным стандартам безопасности.

  8. Выгодная инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода от аренды.

  9. Возможность получения гражданства Турции.

  10. Гибкие условия оплаты, включая рассрочку до 24 месяцев.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
Оба, Турция
от
$138,805
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$2,71 млн
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$151,482
Жилой комплекс Меблированная квартира с 1+1 в комплексе Calypso Residence по низкой цене.
Кестель, Турция
от
$93,695
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Guzel 2000.
Махмутлар, Турция
от
$134,110
Вы просматриваете
Квартира в новостройке As Concept
Багджылар, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$149,226
Предлагаются современные студии и апартаменты с 1 спальней в центре города. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Кольцевая дорога и мосты - 5 минут Станция метро - 5 минут Больницы - 4 минуты Супермаркет - 1 минута Торговый центр - 2 км Аэропорт - 25 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$1,36 млн
Предлагаются квартиры с видом на Белградский лес. Резиденция располагает круглосуточной охраной, зоной отдыха, открытым бассейном, магазинами, тренажерным залом, хамамом и сауной, садами, детской площадкой, парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Бейликдюзю, Турция
от
$227,890
Год сдачи 2022
KELEŞ CENTER projesi, Стамбул и # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Стамбул и # 39; un ana yol kavşakların buluaktas • Proje, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Aynı zaman…
Агентство
Extra Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации