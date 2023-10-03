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Таунхаусы в Турции

Анталья
10
Средиземноморский регион
10
Эгейский регион
8
Sekerhane Mahallesi
5
Аланья
5
Измир
4
Мугла
4
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20 объектов найдено
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию двухэтажный таунхаус, расположенный в элитном, спокойном районе…
€187,000
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Ortakoey, Турция
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Ortakoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Элитная Каменная Вилла с Видом на Природу в Трабзоне, Мачка. Стильная каменная вилла располо…
€1,14 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Видом на Море для Инвестиций в Бодруме, Адабюкю Квартиры с видом на море р…
€1,95 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Doerttepe, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Виллы с Индивидуальным Бассейном и Видом на Озеро и Природу в Бодруме, Дорттепе Сдвоенные ви…
€616,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€762,000
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1
Завершается строительство нового проекта премиум класса жилого комплекса в районе Конаклы. Э…
€240,790
Таунхаус в Бодрум, Турция
Таунхаус
Бодрум, Турция
Комплекс расположен нескольких минутах от всей инфраструктуры, пляжей и аэропорта Бодрума. К…
€326,000
Таунхаус 3 спальни в Coraklar Mahallesi, Турция
Таунхаус 3 спальни
Coraklar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Алиага Шакранлар район г.Измир Квадрохаус 3 этажа  зеленный участок и терраса  3…
€241,910
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
€549,621
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Аланья, Турция
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Аланья, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный проект в Алании, район Конаклы. Отдых и п…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Kuzdere, Турция
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Kuzdere, Турция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кемер - один из лучших туристических районов Анталии. Рядом с комплексом таунхаусов находитс…
€560,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Bitez, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Bitez, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Комплекс расположен в красивом панорамном месте на берегу уютной бухты Бодрума. Имеет частны…
€345,000
Таунхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Аланья, Турция
Таунхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Аланья, Турция
Количество спален 6
Площадь 184 м²
Таунхаус от застройщика в Каргыджаке, Алания. Каргыджак – самый восточный район Алании и, п…
€550,000
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
€290,000
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Аланья, Турция
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4
Полным ходом идет строительство самого уникального проекта, одного из самых масштабных жилых…
€220,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…
Цена по запросу
Таунхаус 5 спален в Махмутлар центр, Турция
Таунхаус 5 спален
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
ID AL 2047 DOCL   Район: Аланья, Каргыджак   ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ   Цена:…
€440,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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