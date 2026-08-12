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Таунхаусы в Турции

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Анталья
21
Средиземноморский регион
89
Эгейский регион
3
Мраморноморский регион
9
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116 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Турция
Таунхаус 2 комнаты
Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
Комплекс, строительство которого будет завершено в 2025 году, состоит из 4 блоков. Он распол…
$165,677
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Таунхаус в Чамьюва, Турция
Таунхаус
Чамьюва, Турция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена уютная вилла в живописном поселке Чамьюва. Тихое и спокойное место для…
$790,644
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Таунхаус 6 комнат в Нилюфер, Турция
Таунхаус 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Этаж 1/3
Просторные и современные дома в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Озлюдже — это район с современной ин…
$1,04 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Проект, построенный в Алтинтасе, развивающемся районе Анталии, представляет собой комплекс, …
$453,134
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Таунхаус 5 комнат в Бодрум, Турция
Таунхаус 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на море, собственными бассейнами и садами в Бодруме, Турция Эти дома с панорамн…
$799,000
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Таунхаус 5 комнат в Убе, Турция
Таунхаус 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Большой садовый дуплекс планировки 4+1 общей площадью около 170 м², рас…
$389,634
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс был построен в 2020 году в районе Анталии / Муратпаша Гюзелоба. В комплексе; Имеетс…
$107,614
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Таунхаус 5 комнат в Миляс, Турция
Таунхаус 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Виллы с системой «умный дом» в премиальном проекте в Бодруме, Адабюкю Эти стильные виллы рас…
$2,27 млн
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Таунхаус в Бююкчекмедже, Турция
Таунхаус
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Стамбуле. Это изысканное свойство охватывает…
$999,362
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Таунхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,077
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Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Комплекс, построенный в 2025 году, расположен в районе Анталья / Кепез. Комплекс включает в …
$70,173
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Шикарная вилла в самом престижном районе Алании, Джикджили! Большая планировка, панорамные о…
$1,83 млн
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Этаж 1/3
В живописном районе Каргыджак города Алании на продажу выставлена вилла в три этажа с тремя …
$267,536
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Комплекс был построен в сентябре 2022 года в районе Лара, который считается самым престижным…
$142,174
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Таунхаус в Серик, Турция
Таунхаус
Серик, Турция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Доступная цена, современный дизайн и отличное качество постройки! На продажу выставл…
$836,498
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Здание, построенное в 2025 году, расположено в районе Аксу/Алтынташ. Оно находится в 15 км о…
$81,383
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Дизайнерский комплекс в 350 м от пляжа Клеопатры. Район\пляж:…
$408,942
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Таунхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$469,920
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Таунхаус 6 комнат в Пендик, Турция
Таунхаус 6 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Современные сдвоенные дома с развитой инфраструктурой в Йенишехир, Пендик, Стамбул Сдвоенные…
$889,060
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс был завершен в начале 2023 года, ежемесячный доход от аренды апартаментов с 1 спаль…
$163,250
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Таунхаус 6 комнат в Оба, Турция
Таунхаус 6 комнат
Оба, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$558,030
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Таунхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/20
Что вы получаете: Эксклюзивный дуплекс 3+1 с частным садом — это сочетание комфорта, роскоши…
$332,331
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$150,063
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартира расположена в районе Анталии / Муратпаша Мейданкаваги. С точки зрения расположения,…
$85,010
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$116,178
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Таунхаус 3 комнаты в Kepez, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла рядом с объектами инфраструктуры в Кепезе, Алтынова, с удобной транспортной развязкой …
$235,543
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Таунхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$331,545
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Комплекс, построенный в 2024 году в районе Кунду в Анталье, состоит из двух блоков. Он распо…
$141,635
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Таунхаус 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$519,581
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Таунхаус в Dalyan, Турция
Таунхаус
Dalyan, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Измире. Это изысканное свойство охватывает 2…
$1,55 млн
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Параметры недвижимости в Турции

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с видом на горы
с видом на море
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