Новостройки в Коджаэли, Турция

Предлагаются виллы с садами и парковочными местами.
Резиденция располагает видами на озеро и леса, круглосуточной охраной, общим бассейном, спортивной площадкой, турецкой баней, сауной, зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с озером Сапанджа.
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Центр города Измит - 29 км
Озеро Сапанджа - 2,9 км
Горнолыжный курорт - 26 км
Аэропорт - 96 км
Стамбул - 101 км
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади
15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит
из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который
открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах.
Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение
и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый
из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий
из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн,
сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с
ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату,
лифт и крытую автостоянку.
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 15 блоков и 309
квартир на площади 30.000 м2. позиционируется. Есть варианты двухуровневых
квартир с садовым этажом, мезонином и террасой, от 1+1 до 4+1. На нашем объекте
имеется круглосуточная система безопасности и общие зоны, такие как открытый и
закрытый бассейн, сауна, турецкая баня, фитнес, игровая площадка для детей, крытая
автостоянка и пруды.
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом,
великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши
виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до
441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть
отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных
зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд.
Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть
настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией
каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой; Помимо квартир 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1, вас ждут многие другие привилегии, такие как бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, кафетерий, водопады, пруды, камелии, детская площадка, социальный объект, фитнес-центры, барбекю.
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.
Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.
В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.
Предлагаются апартаменты с балконами и террасами.
Резиденция располагает зелеными зонами с прудами, детскими площадками, пешеходными дорожками, крытым и открытым бассейнами, сауной, турецкой баней, фитнес-центром, зонами отдыха, круглосуточной охраной, гаражом.
Окончание строительства - 30.12.2023.
Расположение и объекты поблизости
Торговые центры - 5 минут
Автомагистраль Анкара-Стамбул - 2 минуты
Аэропорт - 5 минут
Автомагистраль Бурса-Измир - 30 минут
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Озеро Сапанджа - 2,6 км
Горнолыжный курорт - 26 км
Стамбул - 101 км
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами.
Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами, кафе, турецкой баней, саунами, крытой парковкой.
Окончание строительства - 30.12.2023.
Расположение и объекты поблизости
Район Картепе находится между Измитским заливом и озером Сапанджа, в 45 минутах от Стамбула
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе
Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,
дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса
есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,
развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,
теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной
охраной.
Каждая вилла располагает большим садом, бассейном, гаражом, сауной и турецкой баней, прачечной, зоной отдыха, 6 балконами.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении зелени, в 45 минутах от Стамбула, в 30 минутах от залива Сардала.
Предлагаются квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют собственную сауну и турецкую баню.
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, сауной и турецкой баней, озерами, тренажерным залом, детскими площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисными кортами, гаражом и парковкой, зелеными зонами и круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 30.12.2024.
Форум Анатолия, который был построен на площади 56 500 квадратных метров со стороны компании Зерай, состоит из 101 коммерческой площади и в общей сложности 664 блоков. Просторный жилой район, уникальный ландшафт и открытый бассейн, созданный с учетом различных потребностей, закрытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, парная, амфитеатр, круглосуточная охрана, закрытая парковка с лифтом, особый ландшафт, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, все это идеально соответствует вашим ожиданиям со своими социальными объектами, такими как водопад и детский сад.
Проспект Форум Анатоия с престижными брендами, сделает вашу жизнь ярче и станет неотъемлемой частью вашей новой жизни. 101 магазин и ларьков разного размера, расположенные рядом с вами, превращают шоппинг из пустой траты времени и усталости в привилегию, где вы можете уделить время себе и приятно провести время со своими близкими.
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.
Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом
Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20
коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть
дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные квартиры на этажах от 1+1 до 4+1. В
нашем проекте есть крытый и открытый бассейн, детские игровые площадки, водопад,
пруд, кафетерий, фитнес, сауна, турецкая баня, теннисный корт и крытая автостоянка в
качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.
Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами.
Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Звукоизоляция
Качественная кухня и сантехника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров.
Стамбул - 75 минут
Аэропорт - 45 минут
Сапанджа - 20 минут
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501
квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В
нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апартаментах. На территории нашего
комплекса есть открытый и закрытый бассейны, детские игровые площадки, пруды,
амфитеатр, комнаты для хобби, фитнес, волейбольная площадка, баскетбольная
площадка, теннисный корт, кафетерии, турецкая баня, сауна, крытая автостоянка и
прогулочные зоны с круглосуточной охраной. Кроме того, наши блоки G и H специально
спроектированы, и у нас есть варианты квартир с собственными садами и бассейнами.
Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе.
Окончание строительства - 30.05.2023.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 10 км
Сапанджа - 30 км
Аэропорт - 80 км
Стамбул - 82 км
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660
квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших
апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и
закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые
площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты,
амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной
системой безопасности.