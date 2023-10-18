Новостройки в Коджаэли, Турция

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Продажа новостроек в Коджаэли

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Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Kasikci Mahallesi, Турция
от
€758,001
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Резиденция располагает видами на озеро и леса, круглосуточной охраной, общим бассейном, спортивной площадкой, турецкой баней, сауной, зонами отдыха. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с озером Сапанджа. Автомагистраль Е-5 - 1 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км Центр города Измит - 29 км Озеро Сапанджа - 2,9 км Горнолыжный курорт - 26 км Аэропорт - 96 км Стамбул - 101 км
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Турция
от
€1,78 млн
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах. Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн, сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату, лифт и крытую автостоянку.
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Sarimese, Турция
от
€140,532
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 15 блоков и 309 квартир на площади 30.000 м2. позиционируется. Есть варианты двухуровневых квартир с садовым этажом, мезонином и террасой, от 1+1 до 4+1. На нашем объекте имеется круглосуточная система безопасности и общие зоны, такие как открытый и закрытый бассейн, сауна, турецкая баня, фитнес, игровая площадка для детей, крытая автостоянка и пруды.
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
€90,654
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками и игровыми комнатами, развлекательными зонами, кафе, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.05.2024.
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabduelbaki, Турция
от
€997,030
Площадь 411 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд. Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Cavusciftligi, Турция
от
€146,046
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой; Помимо квартир 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1, вас ждут многие другие привилегии, такие как бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, кафетерий, водопады, пруды, камелии, детская площадка, социальный объект, фитнес-центры, барбекю.
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Измит, Турция
от
€85,378
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.  Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.  В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Ataevler Mahallesi, Турция
от
€152,360
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с балконами и террасами. Резиденция располагает зелеными зонами с прудами, детскими площадками, пешеходными дорожками, крытым и открытым бассейнами, сауной, турецкой баней, фитнес-центром, зонами отдыха, круглосуточной охраной, гаражом. Окончание строительства - 30.12.2023. Расположение и объекты поблизости Торговые центры - 5 минут Автомагистраль Анкара-Стамбул - 2 минуты Аэропорт - 5 минут Автомагистраль Бурса-Измир - 30 минут Автомагистраль Е-5 - 1 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км Озеро Сапанджа - 2,6 км Горнолыжный курорт - 26 км Стамбул - 101 км
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Ataevler Mahallesi, Турция
от
€183,286
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами. Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами, кафе, турецкой баней, саунами, крытой парковкой. Окончание строительства - 30.12.2023. Расположение и объекты поблизости Район Картепе находится между Измитским заливом и озером Сапанджа, в 45 минутах от Стамбула
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Измит, Турция
от
€119,862
Площадь 85 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом, дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки, развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка, теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной охраной.
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Kazandere, Турция
от
€1,61 млн
Агентство: TRANIO
Каждая вилла располагает большим садом, бассейном, гаражом, сауной и турецкой баней, прачечной, зоной отдыха, 6 балконами. Удобства и оснащение в доме Камин Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении зелени, в 45 минутах от Стамбула, в 30 минутах от залива Сардала.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Karadenizliler Mahallesi, Турция
от
€105,398
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют собственную сауну и турецкую баню. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, сауной и турецкой баней, озерами, тренажерным залом, детскими площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисными кортами, гаражом и парковкой, зелеными зонами и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.12.2024.
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Uzunciftlik, Турция
от
€147,658
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Форум Анатолия, который был построен на площади 56 500 квадратных метров со стороны компании Зерай, состоит из 101 коммерческой площади и в общей сложности 664 блоков. Просторный жилой район, уникальный ландшафт и открытый бассейн, созданный с учетом различных потребностей, закрытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, парная, амфитеатр, круглосуточная охрана, закрытая парковка с лифтом, особый ландшафт, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, все это идеально соответствует вашим ожиданиям со своими социальными объектами, такими как водопад и детский сад. Проспект Форум Анатоия с престижными брендами, сделает вашу жизнь ярче и станет неотъемлемой частью вашей новой жизни. 101 магазин и ларьков разного размера, расположенные рядом с вами, превращают шоппинг из пустой траты времени и усталости в привилегию, где вы можете уделить время себе и приятно провести время со своими близкими.
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Sarimese, Турция
от
€151,434
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.
Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
Cavusciftligi, Турция
от
€237,984
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20 коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные квартиры на этажах от 1+1 до 4+1. В нашем проекте есть крытый и открытый бассейн, детские игровые площадки, водопад, пруд, кафетерий, фитнес, сауна, турецкая баня, теннисный корт и крытая автостоянка в качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Kasikci Mahallesi, Турция
от
€185,075
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами. Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Звукоизоляция Качественная кухня и сантехника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Стамбул - 75 минут Аэропорт - 45 минут Сапанджа - 20 минут
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Ataevler Mahallesi, Турция
от
€143,812
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501 квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апартаментах. На территории нашего комплекса есть открытый и закрытый бассейны, детские игровые площадки, пруды, амфитеатр, комнаты для хобби, фитнес, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, теннисный корт, кафетерии, турецкая баня, сауна, крытая автостоянка и прогулочные зоны с круглосуточной охраной. Кроме того, наши блоки G и H специально спроектированы, и у нас есть варианты квартир с собственными садами и бассейнами.
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Kazandere, Турция
от
€395,470
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе. Окончание строительства - 30.05.2023. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 1 км Автомагистраль ТЕМ - 10 км Сапанджа - 30 км Аэропорт - 80 км Стамбул - 82 км
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Pasadag Mahallesi, Турция
от
€146,856
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660 квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты, амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной системой безопасности.
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