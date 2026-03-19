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Программы иммиграции в Испании

  • ВНЖ
    ВНЖ Испании
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    Испания Испания
    от
    $5,500
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 2 месяцев
    Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    ВНЖ Испании для Цифровых кочевников
    ВНЖ Испании для Цифровых кочевников
    Испания Испания
    от
    $5,500
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 2 месяцев
    Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    ВНЖ Испании за инвестиции
    ВНЖ Испании за инвестиции
    Испания Испания
    от
    $550,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 3 месяцев
    Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    ВНЖ Испании для цифровых кочевников
    ВНЖ Испании для цифровых кочевников
    Испания Испания
    от
    $4,909
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    ВНЖ Испании для цифровых кочевников предназначен для граждан стран, не входящих в ЕС, которые дистанционно работают на иностранную компанию или оказывают профессиональные услуги зарубежным клиентам. При подаче заявления во время законного пребывания в Испании разрешение может быть выдано …
    Агентство
    Invest Cafe
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Часто задаваемые вопросы

Дают ли испанские банки иностранцам кредиты на покупку жилья? Нужен ли в таком случае поручитель?

Испанские банки предоставляют иностранным гражданам ипотеку на очень выгодных условиях: с низкой процентной ставкой и возможностью оформления кредита на удобный для клиента срок. Поручитель для этого не нужен, однако заявителю потребуется подтвердить достаточный уровень дохода. 

К каким специалистам обращаться для заключения сделки с недвижимостью?

Иностранным гражданам рекомендовано обращаться в риэлторские компании. Как правило, у большинства агентств недвижимости есть свои юристы и переводчики.

Какие типы жилья популярны в Испании?

Большинство испанцев и иностранцев предпочитает жить в квартирах, домах, таунхаусах и бунгало. С недавних пор широкое распространение получили также «аграрные» дома для занятия сельским хозяйством и дома, находящиеся в исторически значимых местах.

Есть ли преимущества в покупке жилья в новостройках?

В Испании распространена покупка жилья в новостройках. Средства, которые покупатель переводит на счет застройщика, поступают сразу в банк. Это является гарантом того, что застройщик не пропадет с деньгами клиента и все расходы будут зафиксированы.

Какая процедура заключения договора на покупку недвижимости?

Процедура покупки недвижимости следующая:

  • получение идентификационного номера иностранца;
  • открытие счета в банке Испании;
  • получение информации о статусе недвижимости (на наличие счетов и долгов);
  • подписание договора о резервации жилья и внесение предоплаты;
  • подписание договора о купле-продаже недвижимости. 

Какие налоги и пошлины нужно оплатить до заключения договора на покупку жилья? Какие налоги нужно регулярно платить после того, как объект перешел в собственность покупателя?

Сразу после покупки жилья нужно заплатить определенную сумму (размер зависит от региона) в Королевскую казну. Затем необходимо ежегодно уплачивать налог на владение недвижимостью, производить оплату за коммунальные услуги и страхование. Владельцам квартир также потребуется оплатить услуги управляющей компании (вывоз мусора, обслуживание лифта и т. д.).

Можно ли сдавать в аренду приобретенные объекты недвижимости? Насколько это выгодно?

Иностранные граждане могут сдавать в аренду свою недвижимость. Доход от этого может составить от 5% до 10% от стоимости жилья в год.

Можно ли получить ВНЖ, ПМЖ или гражданство в обмен на покупку недвижимости?

В Испании можно получить ВНЖ взамен на покупку недвижимости только в том случае, если стоимость покупки составила не менее 500.000 евро.

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