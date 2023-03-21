Страна корриды и фламенко

Испания – страна на юго-западе Европы. Она занимает большую часть Пиренейского полуострова и граничит с Африкой.

Сегодня здесь проживает более 45 миллионов человек. Большинство жителей этого государства говорит на испанском языке и исповедует католицизм. Самые крупные испанские города – Мадрид, Барселона, Севилья, Малага и Валенсия. Каждый регион (всего здесь 17 автономий) обладает своим национальным колоритом, особенной архитектурой, а значит и недвижимостью. Испания дала жизнь многим известным личностям. Здесь родились и выросли Америго Веспуччи, Мигель де Сервантес, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Антонио Гауди.

Средняя зарплата в Испании составляет около двух тысяч евро. Государство – мировой лидер по экспорту оливок и свежих морепродуктов. Также эта страна известна своими автомобилями (Seat) и брендами одежды (Zara, Mango, Desigual).

Испания омывается Атлантическим океаном и Средиземным морем. Местные морские курорты популярны у туристов со всего мира. В испанских курортных городах вас ждет достойный сервис, большой выбор апартаментов и других видов недвижимости, песчаные пляжи и множество развлечений. Лето на побережье – сухое и солнечное, зима – мягкая и непродолжительная.