Испания

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Квартира 1 спальняв Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 69,000
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 118,000
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 111 м²
€ 196,500
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 275,000
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Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 122,000
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 789,000
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Испанские банки ужесточили выдачу ипотек — в кредитах отказывают, спрос на квартиры падает
21.03.2023
Испанские банки ужесточили выдачу ипотек — в кредитах отказывают, спрос на квартиры падает
«Я возвращала свою квартиру почти 3 года». Как сквоттеры в Испании захватывают дома: комментарий юриста и реальная история 
15.03.2023
«Я возвращала свою квартиру почти 3 года». Как сквоттеры в Испании захватывают дома: комментарий юриста и реальная история 
Виза цифрового кочевника — вся информация здесь: какие страны ее выдают, условия получения и стоимость в 2023
24.02.2023
Виза цифрового кочевника — вся информация здесь: какие страны ее выдают, условия получения и стоимость в 2023
Виза цифрового кочевника в Испании, наконец, в деле. Уже можно подавать заявки
13.02.2023
Виза цифрового кочевника в Испании, наконец, в деле. Уже можно подавать заявки
На Майорке и Ибице предлагают ввести мораторий на продажу недвижимости иностранцам
24.01.2023
На Майорке и Ибице предлагают ввести мораторий на продажу недвижимости иностранцам
Не за один евро, но очень дешево. В Испании продается деревня, состоящая из трех домов
23.01.2023
Не за один евро, но очень дешево. В Испании продается деревня, состоящая из трех домов
Как купить квартиру в Испании: полезный гайд, актуальные новости, популярные регионы. Плюс подборка недорогих квартир
28.12.2022
Как купить квартиру в Испании: полезный гайд, актуальные новости, популярные регионы. Плюс подборка недорогих квартир
Поляки активно покупают «вторые дома». Чаще всего — в Испании
13.12.2022
Поляки активно покупают «вторые дома». Чаще всего — в Испании
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Страна корриды и фламенко

Испания – страна на юго-западе Европы. Она занимает большую часть Пиренейского полуострова и граничит с Африкой.
Сегодня здесь проживает более 45 миллионов человек. Большинство жителей этого государства говорит на испанском языке и исповедует католицизм. Самые крупные испанские города – Мадрид, Барселона, Севилья, Малага и Валенсия. Каждый регион (всего здесь 17 автономий) обладает своим национальным колоритом, особенной архитектурой, а значит и недвижимостью. Испания дала жизнь многим известным личностям. Здесь родились и выросли Америго Веспуччи, Мигель де Сервантес, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Антонио Гауди.

Средняя зарплата в Испании составляет около двух тысяч евро. Государство – мировой лидер по экспорту оливок и свежих морепродуктов. Также эта страна известна своими автомобилями (Seat) и брендами одежды (Zara, Mango, Desigual).

Испания омывается Атлантическим океаном и Средиземным морем. Местные морские курорты популярны у туристов со всего мира. В испанских курортных городах вас ждет достойный сервис, большой выбор апартаментов и других видов недвижимости, песчаные пляжи и множество развлечений. Лето на побережье – сухое и солнечное, зима – мягкая и непродолжительная.