Испанские банки предоставляют иностранным гражданам ипотеку на очень выгодных условиях: с низкой процентной ставкой и возможностью оформления кредита на удобный для клиента срок. Поручитель для этого не нужен, однако заявителю потребуется подтвердить достаточный уровень дохода.
Иностранным гражданам рекомендовано обращаться в риэлторские компании. Как правило, у большинства агентств недвижимости есть свои юристы и переводчики.
Большинство испанцев и иностранцев предпочитает жить в квартирах, домах, таунхаусах и бунгало. С недавних пор широкое распространение получили также «аграрные» дома для занятия сельским хозяйством и дома, находящиеся в исторически значимых местах.
В Испании распространена покупка жилья в новостройках. Средства, которые покупатель переводит на счет застройщика, поступают сразу в банк. Это является гарантом того, что застройщик не пропадет с деньгами клиента и все расходы будут зафиксированы.
Процедура покупки недвижимости следующая:
Сразу после покупки жилья нужно заплатить определенную сумму (размер зависит от региона) в Королевскую казну. Затем необходимо ежегодно уплачивать налог на владение недвижимостью, производить оплату за коммунальные услуги и страхование. Владельцам квартир также потребуется оплатить услуги управляющей компании (вывоз мусора, обслуживание лифта и т. д.).
Иностранные граждане могут сдавать в аренду свою недвижимость. Доход от этого может составить от 5% до 10% от стоимости жилья в год.
В Испании можно получить ВНЖ взамен на покупку недвижимости только в том случае, если стоимость покупки составила не менее 500.000 евро.