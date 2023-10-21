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Продажа новостроек в Шишли

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Резиденция ANT ORIGIN HILL
Резиденция ANT ORIGIN HILL
Шишли, Турция
от
€440,000
Агентство: EOS Turkey Property
ANT ORIGIN HILL расположен в самом центральном районе Стамбула Бомонти с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством и премиальностью Fraser Place вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и максимальным комфортом. 
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Шишли, Турция
от
€166,130
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом. Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками. Окончание строительства - май 2023 года. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 800 метров Аэропорт Стамбула - 33 км Станция метро - 1,5 км
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Шишли, Турция
от
€440,000
Агентство: EOS Turkey Property
Гостеприимство Фрейзера теперь в центре Метрополя!!! Отель Anthill Bomonti Residence расположен в самом центральном районе Стамбула, в Бомонти, с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством Fraser Place и превосходством вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и получить максимальный комфорт. Причина покупки: Fraser Place торговая марка Разные комнаты и апартаменты с видом на Босфор. Лучшая цена и высокий престиж в центре города. Легкий доступ ко всем достопримечательностям. Дистанционная диаграмма: Сисли: 3 мин Нисантаси: 5 мин Бешикташ: 5 мин Площадь Таксим: 7 мин Левент: 10 мин Каракой: 10 мин Святой Софии: 15 мин Бебек: 20 мин Маслак: 20 мин Cevahir Mall: 5 мин Трамп Молл: 5 мин Улица Истикляль: 7 мин Центр Зорлу. 10 мин Галатапорт: 10 мин Вадистанбул: 15 мин Е-5 Шоссе: 3 мин Шоссе ТЕА: 10 мин Босфорский мост: 15 мин Аэропорт Стамбула: 30 мин.
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