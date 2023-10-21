ANT ORIGIN HILL расположен в самом центральном районе Стамбула Бомонти с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством и премиальностью Fraser Place вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и максимальным комфортом.
Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом.
Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками.
Окончание строительства - май 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 800 метров
Аэропорт Стамбула - 33 км
Станция метро - 1,5 км
Гостеприимство Фрейзера теперь в центре Метрополя!!!
Отель Anthill Bomonti Residence расположен в самом центральном районе Стамбула, в Бомонти, с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством Fraser Place и превосходством вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и получить максимальный комфорт.
Причина покупки:
Fraser Place торговая марка
Разные комнаты и апартаменты с видом на Босфор.
Лучшая цена и высокий престиж в центре города.
Легкий доступ ко всем достопримечательностям.
Дистанционная диаграмма:
Сисли: 3 мин
Нисантаси: 5 мин
Бешикташ: 5 мин
Площадь Таксим: 7 мин
Левент: 10 мин
Каракой: 10 мин
Святой Софии: 15 мин
Бебек: 20 мин
Маслак: 20 мин
Cevahir Mall: 5 мин
Трамп Молл: 5 мин
Улица Истикляль: 7 мин
Центр Зорлу. 10 мин
Галатапорт: 10 мин
Вадистанбул: 15 мин
Е-5 Шоссе: 3 мин
Шоссе ТЕА: 10 мин
Босфорский мост: 15 мин
Аэропорт Стамбула: 30 мин.