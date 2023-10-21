Шишли, Турция

от €440,000

Гостеприимство Фрейзера теперь в центре Метрополя!!! Отель Anthill Bomonti Residence расположен в самом центральном районе Стамбула, в Бомонти, с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством Fraser Place и превосходством вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и получить максимальный комфорт. Причина покупки: Fraser Place торговая марка Разные комнаты и апартаменты с видом на Босфор. Лучшая цена и высокий престиж в центре города. Легкий доступ ко всем достопримечательностям. Дистанционная диаграмма: Сисли: 3 мин Нисантаси: 5 мин Бешикташ: 5 мин Площадь Таксим: 7 мин Левент: 10 мин Каракой: 10 мин Святой Софии: 15 мин Бебек: 20 мин Маслак: 20 мин Cevahir Mall: 5 мин Трамп Молл: 5 мин Улица Истикляль: 7 мин Центр Зорлу. 10 мин Галатапорт: 10 мин Вадистанбул: 15 мин Е-5 Шоссе: 3 мин Шоссе ТЕА: 10 мин Босфорский мост: 15 мин Аэропорт Стамбула: 30 мин.