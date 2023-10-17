Новостройки в Стамбуле, Турция

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Продажа новостроек в Стамбул

Bahcelievler Mahallesi
3
Башакшехир
3
Шишли
3
Умрание
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Чекмекёй
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Гюнгёрен
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Фатих
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Жилой комплекс Стильный ЖК с видовыми апартаментами
Жилой комплекс Стильный ЖК с видовыми апартаментами
Картал, Турция
от
€284,239
Агентство: FOA INVEST
Жилой комплекс находится в районе Картал в Азиатской части Стамбула на вершине холма, с которого открывается живописный вид на Мраморное море и Принцевы острова. Район отличает развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность. Проект занимает площадь 17 тысяч квадратных метров. В 25-этажном здании доступны для покупки 77 просторных квартир планировками от 1+1 до 4+1. Любоваться пейзажами позволит панорамное остекление, а также просторные балконы. В пешей доступности от жилого комплекса расположены четыре торговых центра, множество ресторанов и кафе. Прогулка до побережья займет всего пять минут, а лес Айдос находится в десяти минутах ходьбы. Жилой комплекс удобен для студентов — рядом находятся четыре университета. В районе много государственных и частных больниц. Путь до международного аэропорта имени Сабихи́ Гёкче́н займет всего 15 минут. Рядом с жилым комплексом есть остановка автобусов, станция метро Картал и железнодорожная станция. На территории жилого комплекса есть фитнес-зал и бассейн, сауна и хаммам. Благоустроенная территория с оригинальным ландшафтным дизайном идеальна для отдыха. Имеется просторная парковка. Картал — быстро развивающийся и привлекательный для проживания район Стамбула, поэтому апартаменты в этом жилом комплексе имеют высокую инвестиционную ценность. Удобные и разнообразные планировки и развитая социальная инфраструктура делают проект особенно удобным для насыщенной жизни с семьей.
Многоквартирный жилой дом Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€819,826
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Готовые квартиры на продажу в Стамбуле подходят для турецкого гражданства. Центральное расположение в центре самых важных районов города. Прямо напротив станции метро и рядом с автобусными остановками. 5 - звездные гостиничные услуги и качественные социальные услуги. Он содержит просторные дворы, которые предоставляют возможности для социальных сетей.
Жилой комплекс Современный ЖК в Бейлюкдюзю, Стамбул
Жилой комплекс Современный ЖК в Бейлюкдюзю, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€191,388
Сдача в: 2024
Агентство: FOA INVEST
Всё необходимое для комфортного проживания в одном жилом комплексе. Этот проект реализуется в районе Бейликдюзю европейской части Стамбула и в полной мере отвечает этому требованию. С двумя жилыми корпусами и одним блоком для домашних офисов он позволяет жить и работать в одном месте. В жилом комплексе есть своя улица магазинов, рестораны, бассейн, фитнес-зал, собственный кинотеатр, детская игровая комната. К домам примыкает зелёная зона, в которой легко найти место для отдыха. Район насыщен объектами социальной инфраструктуры. До ближайшей больницы от жилого комплекса всего 20 метров, в двух сотнях метров находится большой торговый центр, в районе имеются два университета. Жителям легко отправиться на прогулку в городской лес Якуплу, ведь до него всего 400 метров. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса располагается пристань для яхт West Marina, поэтому он особенно удобен для любителей прогулок под парусом. Транспортная доступность является ещё одним важным достоинством жилого комплекса. Совсем рядом выезд на автомагистраль TEM, которая обеспечивает удобное сообщение с любым районом Стамбула. Без автомобиля добраться в необходимое место так же легко. В пешей доступности есть станция метро и остановка метробуса. До аэропорта Стамбула можно доехать за 30 минут. В 3,5 километрах от жилого комплекса располагается Международный выставочный центр Туяп — важная точка деловой активности на карте Стамбула. На объекте доступны планировки 1+1 и 2+1. Есть варианты на любой вкус: с собственными террасами и джакузи на верхних этажах, а также со своим садом на нижнем. Из многих квартир открывается отличный вид на море.
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Жилой комплекс Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе
Жилой комплекс Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе
Мраморноморский регион, Турция
от
€279,300
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 6,5+1.Площадь апартаментов от 123 до 272 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Резиденция Luxury Residence,Sancaktepe
Резиденция Luxury Residence,Sancaktepe
Санджактепе, Турция
от
€270,299
Площадь 116–198 м²
3 объекта 3
Агентство: Property Advisor Turkey
Наш проект расположен на анатолийском континенте Стамбула. Наш проект находится в Санчактепе. Он также известен как новый финансовый центр Стамбула. Этот проект является жилыми единицами. Наша площадь составляет 13.500 м2. Он состоит из 4 блоков, 252 Расчеты, . Кроме того, для этого проекта было предоставлено 2 этажа парковок. Согласно проекту, все здания были построены как 13 этажей и 2 + 1. Доступны 4 + 1 и 3 + 1 плоских типа. Предоставление социальных услуг, таких как бассейн, фитнес-центр, турецкая баня и сауна предлагает людям пригодные для жизни и устойчивые пространства. По транспортным линиям наш проект находится в 600 метрах от ближайшей станции метро.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€206,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс с разными вариантами квартир: двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Кроме апартаментов, в проекте есть детские игровые площадки, крытая и открытая автостоянка, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, кафетерий, фитнес-центр, круглосуточная охрана. Расположение и объекты поблизости Благодаря своему центральному расположению можно легко добраться до многих супермаркетов, торговых центров, школ, больниц, станций метро: Esenkent, Hastane/Adliye, Gülsuyu, Cevizli, Atalar.
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Мраморноморский регион, Турция
от
€543,000
Агентство: EOS Turkey Property
Резиденция ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Резиденция ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Кадыкёй, Турция
от
€2,98 млн
Агентство: FOA INVEST
Объект расположен в районе Кадыкёй Азиатской части Стамбула на самой престижной улице Багдад. Жилой комплекс состоит из одного корпуса. Благодаря оригинальному стилю он стал новой архитектурной доминантой района. Жилой комплекс находится в двух минутах ходьбы от набережной и парков. Из панорамных окон квартир открывается отличный вид на Мраморное море. Дойти до любимых магазинов, ресторанов и развлечений можно всего за пару минут.  В пешей доступности от объекта находится остановка метробуса, что обеспечивает отличную транспортную доступность. Поблизости много торговых и культурных центров, школ и других учебных заведений, есть несколько больниц. В жилом комплексе 12 этажей. Для покупки доступны апартаменты планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 105 до 405 квадратных метров. Перед зданием находится открытый бассейн и с оборудованным деревянным настилом для отдыха и установленными на него лежаками.  Для отдыха не обязательно отправляться на пляж, можно расположиться рядом с домом. Территория вокруг утопает в зелени.  Трехэтажная парковка обеспечивает достаточное количество мест для автомобилей всех жильцов. На территории также имеется оздоровительный центр. Престижное расположение на улице Багдад, близость пляжей и панорамный вид на Мраморное море делает объект привлекательным для инвестирования. А семейная концепция в сочетании с удобными планировками обеспечит особый комфорт для круглогодичного проживания.
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
€1,24 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, сауной, теннисным кортом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная бытовая техника Электрический водонагреватель Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 33 км Мост мучеников 15 июля - 2,3 км Тоннель Евразия - 4,1 км
Резиденция Luxury And Riverside Residences In Kağıthane
Резиденция Luxury And Riverside Residences In Kağıthane
Мраморноморский регион, Турция
от
€525,843
Площадь 185 м²
1 объект 1
Агентство: Property Advisor Turkey
Самый высокий потенциальный доход в этом районе По данным Forbes Turkey Research, это жилой проект, расположенный на европейской стороне в Кагитане, одном из быстрорастущих районов Стамбула с высокими инвестиционными доходами. Kağıthane включает в себя бизнес-район с крупными и известными компаниями, который сделал спрос очень высоким как со стороны местных, так и международных инвесторов. - Площадь участка: 27000 кв.м. ² N - Количество спален: от 1 + 0 до 4 + 1 - Номер единицы: 440 - Номер этажа: 12 - Номер блока: 12 - Диапазон размеров: 41 - 180m²
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€314,816
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, турецкой баней, пешеходными и велосипедными дорожками, кинотеатром под открытым небом, зелеными зонами, парковкой. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль ТЕМ - 5 минут Аэропорт Стамбула - 40 минут Торговый центр - 5 минут Больница - 5 минут Школа - 1 минута Канал Стамбул - 8 минут Станция метро - 12 минут
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€345,303
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой. Окончание строительства - январь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 км Трамвайная остановка - 900 метров Центр города - 10 км Школа - 3 км Торговый центр - 2 км Автомагистраль Е-5 - 5 км Автомагистраль ТЕМ - 7 км Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Новые апартаменты в стильной высотке в районе Малтепе
Жилой комплекс Новые апартаменты в стильной высотке в районе Малтепе
Мраморноморский регион, Турция
от
€283,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены планировки 1+1.Площадь апартаментов от 50,74 до 61,15 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула
Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€605,200
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Аташехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 87 до 1107 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс BIZIM EVLER 9
Жилой комплекс BIZIM EVLER 9
Стамбул, Турция
от
€454,783
Площадь 144–180 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! BIZIM EVLER 9 - роскошный жилой комплекс премиум-класса расположен в районе Испартакуле в популярном городе Стамбул. Жилой комплекс сконцентрирован на комфортное проживания для всей семьи. Обладает большой ландшафтной территорией 11 000 кв.м. Построен из 6 корпусов. Этажность - от 14 до 18 этажей. Также в комплексе предоставляется двухэтажный паркинг. Квартиры, спроектированными планировками: 3+1, 4+1. От 144 до 180 кв.м. В каждой квартире расположен открытый балкон, откуда можно насладиться завораживающим видом на море и Стамбул. Инфраструктура комплекса очень многофункциональная и разнообразна, что обеспечивает комфортное проживание: - Детская площадка; - Сауна; - Турецкая баня; - Спортзал; - Закрытый бассейн; - Рестораны; - Кафе; - Салон красоты. Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Резиденция Central Locatıon Residance
Резиденция Central Locatıon Residance
Мраморноморский регион, Турция
от
€280,449
Площадь 69–172 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Расположенный в центральном месте, этот проект очень богат с точки зрения транспортной сети. Жить качественной жизнью в стильных и современных апартаментах  
Жилой комплекс Luxera Towers
Жилой комплекс Luxera Towers
Мраморноморский регион, Турция
от
€233,138
Сдача в: 2025
Застройщик: luxera
Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта :  Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей Всего у нас есть 369 квартир и типов доступны между 1 + 1 66,31 М2 - 87,09 М2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD - 2 + 1 100,95 М2 - 137,56 М2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD - 3 + 1 181,97 М2 - 243,91 М2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD - 4 + 1 293,43 М2 - 298,75 М2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD С разными размерами, апартаменты с террасой, зеленые сады и отличительные виды  Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что не доступно во многих проектах.  Проект Luxera Towers является одним из серии проектов, запущенных Luxera Construction, которая создала ряд проектов в этом регионе, а именно: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, люксорное сопротивление Реализация проекта через 30 месяцев Январь ( 2025 ) Проект Luxera Towers находится далеко: в 10 км от аэропорта Ататюрк.  3 минуты от станции метро. 5 минут от высокого пути ТЕА 4 км от главной дороги E5 30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта Проект обеспечен 24/7 Торговый центр Крытый и открытый бассейны тренажерный зал Сауна и парная Массажный кабинет Игровая комната Конференц-зал Терраса для встреч и торжеств Автостоянка для проекта. Частные балконы для каждой квартиры. Изолирующие звуки .Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки Сады для детских игр Стандартные спецификации, подходящие для землетрясений Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и в рассрочку до 18 месяцев Дополнителюны юслуги При покупке преддовалая ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможна удалённая селка Финансовские показатели Возма рассрочка платежа Срок договарот 2 022 до 2 025 лет Проект восстановления в области метрополии Стамбула, имено в серидине Бассейновая экспресс-роуд, городская улица. Особености проэкта: * Проект на земной участке прощадью 17000 квадратных метров. * Проект от имени дух башен высотой 26 этажей * Все на 369 квартир и типов, доступны между - 1 + 1 - 2 + 1 - 3 + 1 - 4 + 1 Разны размерув, апартам с террасой, зелеными садами и характерными видами * Проект сопутствующий комитет, стоящий из 87 мегазинов, prenodo, ресторанами и кафе, то есть. * Сдача проэкта 30 месяцев января ( 2025 г. ) Проект далеко: • 10 км от аэропорта Ататюрк. • 3 минуты от станциты метро. • 5 минут от ШОСЕ ТЕА. • 4 км от клавной бороги E5. • 30 минут от нового аэропорт Штамбула. Услуги проэкта: • Проект находиця од круглосуточной охраной. • Торговский цент • Крытый и открытый бассейны • спортзал • Сауна и Парная • массажный кабинет • Игровая комната • Комната Для Переговоров • Терраса долина посиделок и торжествов • Автостоянка для проэкта. • Отделины дальконы ли каждай квартиры. • Изоляция звуков. • Футбольны, теннисны и баскетболны прощадки • Сады летские игр • Стандартние каракетистики, подходьяще княжество землетрясеньий План оплаты: * Оплата наличны или в рассрочку с первоначальным восносом 50% и рассрочка до 18 месяцев
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€331,986
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, солнечными террасами, фитнес-центром, спа, парной, детским клубом и игровой площадкой, магазинами, пешеходными дорожками, парковкой, консьерж-сервисом. окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционеры Центральное отопление Кухонная мебель и бытовая техника (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка) Ламинат Расположение и объекты поблизости Недвижимость удобно расположена в центре города, рядом с мостами, аэропортом, остановками общественного транспорта.
Жилой комплекс Инвестиционный проект в самом красивом месте района Кадыкёй
Жилой комплекс Инвестиционный проект в самом красивом месте района Кадыкёй
Мраморноморский регион, Турция
от
€290,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй. В жилом комплексе представлены квартиры 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 58,79 до 113,03 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс BOULEVARD SEFAKÖY
Жилой комплекс BOULEVARD SEFAKÖY
Мраморноморский регион, Турция
от
€244,446
Площадь 42–62 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Sinpas Boulevard Sefakoy - проект недвижимости, расположенный в очень привлекательном районе Кючюкчекмедже. Sinpas Boulevard Sefakoy с его просторными апартаментами, изысканным дизайном и непревзойденными удобствами является воплощением роскошной жизни. Квартиры предлагают большие кухни, балконы, высокие потолки и большие окна, которые позволяют естественному свету наполнять жилые помещения, создавая уютную атмосферу. Инфраструктура: Sinpas Boulevard Sefakoy также предлагает широкий спектр удобств для жителей. В кафе Meydan есть зоны Wi-Fi и коллективная рабочая среда, что делает его идеальным местом для работы или встречи с друзьями. Базарная зона предлагает уникальные магазины, обеспечивающие жителей всем необходимым в шаговой доступности. В проекте также есть игровые площадки и детский клуб, предоставляющие детям множество возможностей для знакомства с природой и активного отдыха. Для тех, кто любит оставаться активным и здоровым, Sinpas Boulevard Sefakoy предлагает множество вариантов на выбор. Открытые зоны для фитнеса и йоги идеально подходят для тех, кто хочет оставаться в форме, наслаждаясь прекрасными природными окрестностями. Гости также могут пользоваться паровой баней, сауной и турецкой баней, чтобы в начале и в конце дня они чувствовали себя отдохнувшими и помолодевшими. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Турции! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€256,837
Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из 2 жилых зданий (9 и 13 этажей) и бизнес-центра и располагает фитнес-центром, ухоженным садом, летней кухней, беседками и детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 3 км Станция метро - 7 км Торговый центр - 10 км Международный аэропорт - 20 км
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project Uskudar
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project Uskudar
Ускюдар, Турция
от
€627,664
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это семейный проект на окраине Босфора, в одном из лучших азиатских районов Стамбула. Он находится в центре города в самом сердце старого города, в окружении престижных соединений и древних археологических памятников. Он имеет инновационный архитектурный дизайн, который сочетает в себе археологические и современные персонажи, подписанные инженером Эмре Аролат. Элегантное внутреннее убранство, с различными вариантами дизайна интерьера, пространства и подразделений. Проект строится с удобными планами оплаты более 36 месяцев, подходящими для условий турецкого гражданства.
Жилой комплекс Уникальный комплекс с панорамным видом на море - район Пендик, Стамбул
Жилой комплекс Уникальный комплекс с панорамным видом на море - район Пендик, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€295,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1,4+1.Площадь апартаментов от 75 до 215 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Резиденция ANT ORIGIN HILL
Резиденция ANT ORIGIN HILL
Шишли, Турция
от
€440,000
Агентство: EOS Turkey Property
ANT ORIGIN HILL расположен в самом центральном районе Стамбула Бомонти с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством и премиальностью Fraser Place вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и максимальным комфортом. 
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,14 млн
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже. На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый бассейны, зоны для детей. Также будут общие зоны с оплатой по факту использования: спа, домашний кинотеатр, музыкальная и игровая комнаты, зал для проведения мероприятий, фитнес-зал, площадка для игры в сквош, поля для мини-футбола и мини-баскетбола. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в районе Кандилли, на азиатской стороне города. Это один из старейших районов Стамбула, выходящий на воды Босфора. Кандилли — спокойный, тихий район с несколькими городскими лесами. Автобусная остановка - 350 м Причал Кандилли - 350 м Мост Султана Мехмеда Фатиха - 2,9 км Босфорский мост - 5 км
Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,59 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры площадью от 138 м2 до 290 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€775,660
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой. Окончание строительства - февраль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом, в 10 минутах ходьбы от моря. Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Maslak Mahallesi, Турция
от
€855,268
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, лес и город. Резиденция располагает парковкой, инфинити-бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, магазинами, вертолетной площадкой, зонами отдыха, ресторанами. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с деловым центром города. Станция метро - 1 минуты Торговый центр - 3 минуты Университет - 5 минут Больница - 5 минут Парк - 6 минут Аэропорт Стамбула - 30 минут
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€703,000
Сдача в: 2022
Агентство: EOS Turkey Property
Новая Vadistanbul теперь разработана той же строительной компанией всего в нескольких шагах от первой!! Строительная компания "Avrupa Konutları" делает новый замечательный проект рядом с Маслаком и на шоссе TEM. Проект находится менее чем в 20 минутах езды от аэропорта Стамбула, в 10 минутах от моста Босфор, в 15 минутах от района Сисли и Таксим. Концептуальный проект для всей семьи включает в себя гольф-поезд, государственные и частные школы, конную ферму и все, что нужно или будет иметь удовольствие от ваших детей.
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик
Мраморноморский регион, Турция
от
€288,750
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры и виллы в Стамбуле – район Пендик. В жилом комплексе представлены квартиры следующих планировок: 2+1, 3+1, 4+1, 4+2, а также виллы 5+1. Площадь апартаментов от 118 до 286 м2, вилл - от 381 до 413 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Maslak Mahallesi, Турция
от
€486,681
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно подходит для развлечений вашей семьи недалеко от крупнейших торговых центров Стамбула. Богатые и разнообразные внутренние социальные объекты, подходящие для всех членов семьи. Инвестиции в недвижимость в этом проекте - реальная возможность благодаря близости к Маслаку, Левенту и самым престижным финансовым и деловым центрам. Вы будете соседом природы и будете наслаждаться чистым свежим воздухом и зеленью белградских лесов.
Жилой комплекс Новый современный проект в роскошном районе Кадыкёй
Жилой комплекс Новый современный проект в роскошном районе Кадыкёй
Мраморноморский регион, Турция
от
€295,800
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 68 до 242 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€282,331
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, круглосуточной охраной, детской площадкой, беседкой и декоративными бассейнами, зеленой зоной, спортивной площадкой и пешеходной дорожкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на пересечении автомагистралей, в 5 минутах от Моста Мучеников 15 июля и Моста Султана Мехмеда Фатиха.
Жилой комплекс FLAMINGO PANORAMA
Жилой комплекс FLAMINGO PANORAMA
Стамбул, Турция
от
€198,967
Площадь 70–143 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! FLAMINGO PANORAMA новый современный жилой комплекс с уникальным и завораживающим архитектурным дизайном. Расположен в Стамбуле в районе Бююкчекмедже. Жилой комплекс построен в современном уникальном стиле высотой 14 этажей и большой озелененной территорией 11 600 кв.м. В комплекс расположено 227 жилых квартир и 19 коммерческих помещений. Квартиры в комплексе представлены планировками: 1+1, 2+1, 3+1 от 70 до 143 кв.м. В квартирах панорамные окна, что придает больше света, и просторные открытые балконы. Внутренняя инфраструктура комплекса: - Бассейн; - Терраса; - Фонтаны; - Сады; - Крытый бассейн; - Сауна; - Парковка; - Магазины. Внешняя инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Торговый центр; - Пляж; - Парк; - Рестораны; - Кафе; - Отделения банка; - Салон красоты. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Мраморноморский регион, Турция
от
€290,000
Агентство: Mehal Group
Проект состоит в общей сложности из 609 жилых домов и 60 рабочих мест в различных вариантах от 1+1 до 4+1 на соединительной дороге TEM Бейликдюзю — Бахчешехир, одном из самых популярных жилых районов Стамбула.   Проект, в котором около 85% земли оформлено как ландшафтная территория, был основан на концепции счастливой и мирной семейной жизни, в непосредственной близости от транспортных возможностей города и предлагает большие возможности с точки зрения инвестиций.   Мы можем перечислить основные особенности нашего проекта следующим образом;   Плоские планы идеально решены до мельчайших деталей и беспрепятственного панорамного вида.   Центральное расположение в непосредственной близости от транспортных средств, таких как метробус, аэропорт и метро.   С его современным травяным ландшафтом, садами для хобби, дзен-садом, зонами отдыха, парком для домашних животных и ландшафтным дизайном, 85% его территории составляют ландшафтные зоны.   Проект, ориентированный на детей, с крытым помещением площадью 1000 м2 исключительно для детей, полным развлечений, занятий и зон для хобби.   Частная школа на 27 классов (детский сад, начальная школа, средняя школа) в рамках проекта   Современный социальный объект, состоящий из открытого бассейна для взрослых и детей, фитнеса, турецкой бани, сауны, зон отдыха, кафе.   2 многофункциональных поля на открытой территории, взрослые тренажеры, современные детские площадки.   1 гараж для квартир 1+1 и 2+1, 2 гаража для квартир 3+1 и выше.   Балкон в квартирах 1+1, ванная комната в квартирах 2+1, ванная комната в квартирах 3+1, прачечная стандарт в каждой квартире.   Каждая квартира в доме имеет собственную кладовую с крытой кладовкой. (от 2,5 м2 до 6,5 м2)   Круглосуточная охрана, 4 скоростных, широких, люксовых пассажирских и грузовых лифта в каждом блоке.   Высокий уровень тепло- и звукоизоляции, качественная электромеханическая установка, каскадное центральное отопление, 100% запитка генераторной системы   Чистая высота потолка 3,20 метра, плотный фундамент и свайная система под фундаментом в соответствии с правилами землетрясений.   Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов, Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета. Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир, Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства, Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула. ------------------------------------------------ Самые дешевые квартиры в Стамбуле Самые стильные апартаменты в Стамбуле Квартиры высшего качества в Стамбуле Квартиры, подходящие для ВНЖ Квартиры подходящие для гражданства..
Жилой комплекс Новый проект с уникальным видом на Босфор и просторными помещениями
Жилой комплекс Новый проект с уникальным видом на Босфор и просторными помещениями
Ускюдар, Турция
от
€1,10 млн
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 157 до 413 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€272,091
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре района Башакшехир, недалеко от аэропорта, в непосредственной близости от ботанического сада и станции метро. Аэропорт - 20 км Центр города - 20 км Станция метро - 500 метров Торговый центр - 500 метров Автобусная остановка - 10 метров
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Сарыер, Турция
от
€172,875
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
♦ ️ ПЛАН ОПЛАТЫ: НАЛИЧНЫЕ ♦ ️ДАТ: август 2023 ♦ ️LOCATION: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦ ️ РАСШИРЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Жилой комплекс Масштабный комплекс семейной концепции в районе Малтепе, Стамбул
Жилой комплекс Масштабный комплекс семейной концепции в районе Малтепе, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€315,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 6+1,7+1.Площадь апартаментов от 94 до 281 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€133,258
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Апартаменты с потрясающим видом на Принцевы острова, с готовым титульным актом и гарантированным доходом от аренды. Отличительное расположение в Фикртепе, самом престижном азиатском районе Стамбула, рядом с наземным и морским транспортом. Вдоль шоссе E5, которое связывает европейские и азиатские стороны Стамбула. Оплата в рассрочку возможна в соответствии с гибкими планами платежей; это жилой проект, подходящий для условий турецкого гражданства. 3-летняя гарантия аренды магазинов с гарантированным возвратом инвестиций в 5% в долларах США.
Жилой комплекс HEART OF BOMONTY
Жилой комплекс HEART OF BOMONTY
Мраморноморский регион, Турция
от
€470
Сдача в: 2025
Агентство: EOS Turkey Property
Престижный район Бомонти старого Стамбула с более чем 100-летней историей стал новым фаворитом города. Парк Фелиция находится на важнейших транспортных магистралях Стамбула, в центре развлечений, культурной и художественной жизни города. Felicia Park Project построен на 18 акрах земли в самой центральной точки Бомонти. Проект представляет собой смешанный проект, состоящий из 599 жилых домов, 60 офисов и 18 коммерческих помещений. В проекте есть варианты квартир от 1 спальни + 1 гостиная до 4,5 спален + 1 гостиная.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от
€624,971
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на лес и реку. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 15 минут Станция метро - 5 минут Автобусная остановка - 1 минута Автомагистраль ТЕМ - 10 минут Белградский лес - 1 минута
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€396,556
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения. Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами отдыха и беседками, зонами барбекю, консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, гаражом и парковкой. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Высокие потолки (2,8 метров) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро. В радиусе 5 км вы найдете школы, университеты, больницы, торговые и развлекательные центры. Автомагистраль ТЕМ - 2 км Мост Султана Мехмеда Фатиха - 7 км Аэропорт Стамбула - 31 км
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
€646,849
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 750 метров Школа - 650 метров Побережье - 500 метров Торговый центр - 1,8 км Станция метро - 2,5 км Станция метробуса - 4 км Международный аэропорт - 50 км
Резиденция Comport Rezidans,Kağıthane
Резиденция Comport Rezidans,Kağıthane
Мраморноморский регион, Турция
от
€142,120
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
 ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  •Безопасность,  •Gym ,  •Привет парковка ,  •Художественная галерея,   •24/7 техническая служба  •Количество квартир: 45  •Общая площадь: 4800 м ²  •Общий этаж: 16
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от
€617,000
Агентство: TRANIO
Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером. В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2. В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некоторых квартирах есть балконы. Удобства и оснащение в доме В проекте также есть: служба безопасности с камерами 24/7, кладовая для каждой квартиры, зал для проведения специальных встреч, презентаций и просмотра фильмов, зоны отдыха, центральная система отопления и охлаждения. Расположение и объекты поблизости Исторический центр города Бейоглу в последние годы пользуется повышенным спросом на жилые помещения. Недалеко от комплекса можно найти сувенирные лавки, услуги по продажам туров, СПА-центры, бутики, дизайнерские магазины, рестораны, культурные и художественные центры.
Жилой комплекс Kartal Coastal Homes
Жилой комплекс Kartal Coastal Homes
Мраморноморский регион, Турция
от
€245,000
Агентство: EOS Turkey Property
Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Goerele Mahallesi, Турция
от
€883,984
Агентство: TRANIO
На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для отдыха, теннисный корт, отделения банков, услуги консьержа. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Колледж - 450 метров Парк - 1,2 км Автобусная остановка - 1,5 км Торговый центр - 1,5 км Больница - 3,2 км Паромный причал - 3,6 км Ботанический сад - 5 км Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км Маслак - 12 км Таксим/Шишли - 18 км Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
€1,07 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины. Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Лифт Расположение и объекты поблизости Белградский лес - 5 минут езды Аэропорт Стамбула - 20 минут езды
Многоквартирный жилой дом Istanbul Taksim Residence Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Taksim Residence Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€209,968
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Стамбула. Комплекс включает в себя коммерческие офисы и квартиры разных областей и стилей, с садами и балконами. Он находится недалеко от самых важных объектов и учреждений, особенно в непосредственной близости от некоторых из самых престижных университетов. Это комплексный проект для динамичной жизни, включающий развлечения, искусство, культуру и коммерцию в центре старого города. С системой «Дом в доме» эксклюзивные номера можно забронировать в любое время по разумной цене.
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€322,473
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Особенности квартир Стальная дверь с отделкой из дерева Видеодомофон Ламинат Плиточный пол Кухонная мебель Встроенная варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина Двойные стеклопакеты Кондиционеры Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралью Е5, торговыми центрами и университетами. Пляж - 3 км Аэропорт - 25 км
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€62,284
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из лучших районов азиатского Стамбула, который имеет многообещающее будущее в инвестициях в недвижимость. Живите в самой высокой точке Стамбула и наслаждайтесь волшебством фантастического вида на Мраморное море и острова Принцессы. Рядом с жизненно важными транспортными линиями, которые соединяют европейские и азиатские стороны города. Выгодные арендные декларации для тех, кто желает инвестировать в недвижимость, сдавая в аренду жилые единицы в проекте. Адаптируемые предложения рассрочки, с титульным документом, готовым к доставке и подходящим для условий получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
€380,611
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, детской площадкой, бассейном, садом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 100 метров Автомагистраль Е-5 - 3,5 км Маслак - 10 минут Новый аэропорт - 30 минут Таксим - 15 минут Шишли - 10 минут
Резиденция Luxury residence with forest view
Резиденция Luxury residence with forest view
Мраморноморский регион, Турция
от
€557,554
Площадь 122–199 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на первый план как легкая транспортная сеть, так и дает мир людям с видом на лес. Этот проект, чья инвестиционная стоимость возросла в последние годы, ждет вас.
Жилой комплекс Luxury Life İn Ümraniye
Жилой комплекс Luxury Life İn Ümraniye
Мраморноморский регион, Турция
от
€619,743
Площадь 93–192 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Этот проект в центре города предлагает вам роскошную и комфортную жизнь.   метро 5 минут пешком Отойол Тем 5 минут E5 путь 5 минут Аэропорт Сабиха Гекчен 20 минут Стамбульский аэропорт 40 минут 15 Теммуз мост 10 минут
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€233,684
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты Residence Hotel; под руководством специализированных менеджеров роскошного образа жизни. Титульный акт готов, гарантирован турецким правительством и подходит для получения турецкого гражданства.
Вилла Luxury Triplex Villas,Beylikdüzü
Вилла Luxury Triplex Villas,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,04 млн
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Проект, который унесет вас от шума и суеты города с его уникальным декором. Легкость транспорта в непосредственной близости от центра   Вы можете провести личное время с собственным бассейном каждой виллы.   -7/24 безопасность -7/24 камеры безопасности -частный бассейн -garage -умная домашняя система -gym  
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Мраморноморский регион, Турция
от
€170,000
Сдача в: 2023
Агентство: EOS Turkey Property
Этот проект предоставляет инвесторам все преимущества внепланового проекта, который обеспечивает легкий доступ к общественному транспорту, высокую плотность населения и рентабельность инвестиций.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€620,006
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает саунами и турецкими банями, зеленой зоной, охраной, детской площадкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, гаражом, рестораном и кафе. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Пляж - 100 метров Школа - 4 км Центр города - 40 км Торговый центр - 2 км Университет - 5 км Автобусная остановка - 500 метров Автомагистраль ТЕМ - 3 км
Жилой комплекс Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€242,400
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и острова. Резиденция располагает бассейном, парковкой, фитнес-центром. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 15 км Больница - 2 км Лес Айдос - 2 км Автомагистрали Е5 и ТЕМ - 1 км Побережье - 2 км Станция метро Картал - 1 км
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
от
€271,344
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Зона проекта является одним из самых важных центров европейского Стамбула. Его близость к парку Hayat Valley делает его местом для инвесторов и тех, кто хочет жить в самом сердце природы. Проект гарантирован правительством и включает 1156 квартир и 39 магазинов. Здесь есть отличительные услуги, зеленые сады, а также различные образовательные, культурные и спортивные сооружения.
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€519,096
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками в современной комфортабельной резиденции.
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул
Cami Mahallesi, Турция
от
€303,835
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 100 до 350 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,20 млн
Агентство: EOS Turkey Property
Проект бутик-виллы, который находится всего в 11 единицах в районе пристани Западного Стамбула. Каждый блок имеет полную конфиденциальность с частным бассейном, садом. Между тем легкий доступ к пляжу, Marina Mall и другим достопримечательностям на западе Стамбула. цены ниже среднего по району.
Жилой комплекс Polat Tower Basın Ekspres
Жилой комплекс Polat Tower Basın Ekspres
Стамбул, Турция
от
€309,320
Площадь 88–199 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Polat Tower Basın Ekspres расположен в одном из самых престижных бизнес-районов Стамбула. Жилой комплекс обладает ультрасовременной архитектурой, высотой в 28 этажей и располагается на территорией 10 000 кв.м. Площадь квартир варьируется от 51 до 130 кв.м. Современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1. Внутренняя инфраструктура: - Конференц зал; - Круглосуточная охрана; - Парковка. Внешняя инфраструктура включает в себя: - 2KM от больницы Медиполь - 6KM от больницы Аджибадем - Шаговая доступность к метро - 2.6KM от станции метро Махмутбей - 3KM Away from Yenimahalle Metro Station - 3KM от станции метро Енимахалле - 2KM от университета Алтынбаш - 2.8KM от униваерситета Культур - 15MIN от международной школы Альфаез - 18Min от школы Альхуда - 6 минут ходьбы от школы Фадаа - 100 M от ТЦ Молл 212 - 2KM от ТЦ Молл оф Истанбул Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Турции! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€412,520
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации. Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах. Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады. Он находится в нескольких минутах ходьбы от важных учебных заведений и учреждений здравоохранения в Стамбуле. Подходит для жилья и инвестиций. Это также соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Резиденция Sea Wiev Luxury Rezidans,Maltepe
Резиденция Sea Wiev Luxury Rezidans,Maltepe
Мраморноморский регион, Турция
от
€197,731
Площадь 98–257 м²
2 объекта 2
Агентство: Property Advisor Turkey
  Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагает вам роскошную жизнь. Этот проект, который расположен в центральном месте, имеет различные возможности с точки зрения транспорта. Идеальная возможность как для жизни, так и для инвестиций
Многоквартирный жилой дом Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Многоквартирный жилой дом Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Мраморноморский регион, Турция
от
€283,253
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из важнейших жилых районов, которые сочетают в себе историю и современность с азиатской стороны. Роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море, зеленые насаждения, сады и парки. Он находится рядом со многими жизненно важными и туристическими районами в азиатском Стамбуле, что увеличивает его инвестиционную ценность. Он находится в жизненно важном месте рядом с транспортными линиями, медицинскими, образовательными и коммерческими центрами на анатолийской стороне. Договор на поставку, подходящие планы платежей, с возможностью получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
€215,077
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 12 минут Станция метробуса - 12 минут Новый аэропорт Стамбула - 25 минут Торговый центр - 15 минут Пляж - 10 минут
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€160,431
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он расположен в нескольких минутах ходьбы от Стамбульского водного канала и Стамбульского третьего аэропорта. Он находится рядом с государственной больницей Басаксехир, одним из крупнейших медицинских городов в мире. Величайший ботанический сад в Турции и Европе расположен недалеко от жилого комплекса. Гибкие планы платежей с готовыми документами на право собственности для немедленной доставки, гарантированные турецким правительством. Это высокая прибыль TAG1 в Басаксехир, новый центр притяжения в Стамбуле.
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€226,397
Агентство: TRANIO
Меблированные апартаменты отельного типа с гарантированной доходностью 7% на 3 года. Два 17-этажных корпуса состоят из 167 квартир с планировками 1+1, 2+1, 3+1, дуплекс. Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, конференц-залом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, игровой комнатой, зеленой зоной, 3-уровневой парковкой. Окончание строительства - июнь 2024 года. Преимущества Гарантированная доходность 7% в течение 3 лет. Управляющая компания, которая является одним из ведущих международных операторов гостиничного бизнеса. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в районе Кючюкчекмедже, на европейской стороне города. Это зеленый развивающийся район с хорошей инфраструктурой. ЖК находится в 500 м от шоссе Basin Express — важной транспортной артерии, соединяющей международные автомагистрали E5 и TEM. Недвижимость вблизи Basin Express имеет высокий инвестиционный потенциал, район быстро развивается. Из района легко добраться без пробок в любую часть города благодаря доступности линий скоростного транспорта: метро, метробуса и ж\д линии Мармарай. Рядом с проектом находится несколько международных частных школ, университетов, больниц (Rumeli hospital, Medipol, A Hastanesi), множество магазинов, ТЦ (Mall of istanbul, 212 shopping center), кафе. До нового аэропорта можно доехать за 25 минут, до исторического центра Стамбула — района Султанахмет —15-20 минут. Больница - 5 минут Станция метробуса - 5 минут Морское такси - 2 минуты Торговый центр - 5 минут Аэропорт Стамбула - 25 минут
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Maslak Mahallesi, Турция
от
€710,000
Агентство: TRANIO
Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть: арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек круглосуточная охрана с видеонаблюдением услуги консьержа большой паркинг игровая зона для детей СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости. Удобства и оснащение в доме В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией. Преимущества Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства. Расположение и объекты поблизости Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции. Автобусная остановка - 200 м Станции метро - 550 и 700 м Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км Шишли - 10 минут на машине Бешикташ - 10 минут на машине район Султанахмет - 25 минут на машине новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине
Жилой комплекс Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,07 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и Босфор. Резиденция располагает террасой на крыше, бассейном, сауной и хамамом, фитнес-центром, ресторанами и кафе, парковкой, детской площадкой, спа-зоной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 4 минуты Станция метробуса - 4 минуты Больница - 7 минут Новый аэропорт Стамбула - 35 минут
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Мраморноморский регион, Турция
от
€926,000
Сдача в: 2023
Агентство: EOS Turkey Property
Жилой комплекс Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€677,808
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с террасами. Расположение и объекты поблизости Кадыкёй - один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€334,840
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты в резиденции с гаражом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в центре Стамбула, в 1 минуте от школы, торгового центра, больницы, парка, пляжа и остановок общественного транспорта. Автомагистраль Е-5 - 10 метров Станция метробуса - 500 метров Станция метро - 2 км Босфорский мост - 20 км Аэропорт Стамбула - 33 км Торговый центр - 450 метров Ближайший университет - 10 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€656,362
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает спортивной площадкой, беговой дорожкой, детской площадкой, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 5 минут Гавань - 4 минуты Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты Больница - 6 минут Колледж - 8 минут Аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€371,770
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном и центральном районе в центре оживленной коммерческой и экономической деятельности города. Проект находится в районе со сложной инфраструктурой вдоль дороги Bassin Express. Он находится рядом с жизненно важной транспортной сетью, которая соединяет его со всеми районами города. Это инвестиционная возможность в районе Гунешли с высокой прибылью и гарантией аренды. Титулы готовы к отправке, подходят для условий получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от
€565,000
Агентство: TRANIO
В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей. Расположение и объекты поблизости Топкапы - один из старейших районов Стамбула. Жилой комплекс расположен недалеко от школ, больниц, торговых центров, станций метро Davutpaşa и Cevizlibağ. 30 минут езды до Босфорского моста 7 минут езды до автовокзала Эсенлер
Резиденция Apartment in the Business center of Istanbul
Резиденция Apartment in the Business center of Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€388,460
Агентство: W Estates
Обзор: Совершенно новый комплекс под названием Ferko Line Residence расположен в Кагитане, в самом сердце Стамбула. Проект расположен в тихом районе между деловыми зданиями и отелем. Подходит для гражданства. Благодаря современной эстетике, он привлекает множество инвесторов.    Зачем покупать эту недвижимость: Подходит для небольших домохозяйств.  Способен стать гражданином.  Щедрые квартиры со встроенными – Удобный доступ к ключевым областям.   Расположение: Проект Ferko Line Residence расположен в районе Кагитане на европейской стороне Стамбула. Он находится недалеко от набережной реки Кагитане, где быстро происходят городские преобразования, а также Маслак, Левент и Мецидиекой. Проект расположен в районе с эффективными транзитными системами.  Шоссе TEM и E-5 в этом районе позволяет местным жителям легко передвигаться по Стамбулу. Жители Кагитане путешествуют на такси, небольших автобусах, автобусах метро и небольших автобусах.  Цены и доступность: 1 + 1 имеет площадь, начинающуюся с 81m2, и стоит $ 410.000 USD.  1,5 + 1 с начальной ценой 420 000 долларов США и размером, начинающимся с 92 м2.  2 + 1 с начальной ценой 534 000 долларов США и размером, начинающимся с 118 м2.  3 + 1, начиная с 1.117.000 долларов США и измеряя от 265м2.
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€463,912
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с большими окнами и террасами. Резиденция включает бизнес-центр с офисами, конференц-залами, консьерж-сервисом. Также в комплексе имеется круглосуточная охрана, тренажерный зал, спа-зона (сауна и парная), крытая парковка. Преимущества Гарантированная доходность 6% на 2 года. Подходит под гражданство. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в историческом центре Стамбула, рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями. Парк Таксим - 600 метров (5 минут) Улица Истикляль - 800 метров (5 минут) Станция метро - 5 минут ходьбы Торговый центр - 900 метров Выставочный центре Стамбула - 550 метров Галатасарайский трамвай - 600 метров Новый аэропорт Стамбула - 40 минут езды
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€685,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками. Резиденция располагает большим парком, парковкой, спа-центром, бассейном, детской площадкой, теннисным кортом, зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ресторанами, торговыми центрами, станциями метро, в 5 минутах от автомагистралей TEM и E5 и в 20 минутах от аэропорта.
Жилой комплекс Modern Comsept Residence,Zeytinburnu
Жилой комплекс Modern Comsept Residence,Zeytinburnu
Мраморноморский регион, Турция
от
€465,205
Площадь 98–130 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
  Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки. Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности. Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой площади. И вы, и члены вашей семьи можете приятно провести время в бассейнах, парных, тренажерном зале, на игровых площадках и в кафе.    
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном районе Умрание
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном районе Умрание
Мраморноморский регион, Турция
от
€368,067
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Умрание. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 100 до 327 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€632,400
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс состоит из 55 зданий с квартирами с 3-4 спальнями и 22 вилл с 4-6 спальнями. Все апартаменты с просторными комнатами и большими балконами. Вокруг домов - озелененные участки с местами для отдыха. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора. В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки. На автомобиле: ТЦ Мармара Парк — 15 мин Новый аэропорт Стамбула — 50 мин Шоссе E5 — 11 мин Нишанташи — 40 мин Площадь Таксим — 40 мин
Жилой комплекс Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€294,341
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Принцевы острова и Мраморное море. Резиденция располагает большим парком с цветочными садами, деревьями, пешеходными, велосипедными и беговыми дорожками, каналами, детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 3 минуты Мост Мучеников 15 июля - 23 км Международный аэропорт - 19 км Железнодорожная станция - 4,3 км
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€248,000
Агентство: EOS Turkey Property
  Крупнейший комплекс в новом районе урбанизации Стамбула, который легко добраться до аэропорта Стамбула, мега-государственных больниц, городских парков и других правительственных сбоев.
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
от
€2,36 млн
Агентство: TRANIO
Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз. Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума. Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной. У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален. Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г. В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная. Удобства и оснащение в доме Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната. Расположение и объекты поблизости Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул. Близко к Черному морю, пешком 20 минут Мост Султана Селима Явуза - 5 км Центр города - 30 км Лес - 3 км
Жилой комплекс Luxury Mixed Project
Жилой комплекс Luxury Mixed Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€189,493
Площадь 95–201 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
 Этот проект: - Блок отеля - Школьный колледж - больничный блок - Бизнес ( Блок рабочих мест ) - Блок ложи ( Домашний офис ) - Блок сюиты ( Домашний офис ) - VIP-блок ( Квартира ) - Культурный центр Это смешанный проект с торговым центром Open Air.
Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€733,128
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками (от студий до четырех спален). Из квартир открывается панорамный вид на город. Высотная резиденция состоит из трех башен и располагает консьерж-сервисом, фитнес-центром и спа, бассейнами, парковкой на 3 500 машин. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" (дистанционное управление освещением, отоплением, охлаждением и вентиляцией с телефона) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых популярных районов в европейской части Стамбула, прямо на автомагистрали ТЕМ, всего в пяти минутах от моста, соединяющего Европу и Азию, в непосредственной близости от множества станций метро, автобусных и трамвайных остановок, аэропорта, в нескольких минутах от Белградского леса. остановка автобуса - 75 м стадион - 500 м больница - 3 км площадь Таксим - 10 км Босфорский мост - 10 км исторический центр города - 15 км Ускюдар - 15 км
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€513,674
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с помещениями для хранения, балконами и видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, рестораном, тренажерным залом, зонами отдыха, конференц-залами и залами для мероприятий. Окончание строительства - июль 2023 года. Удобства и оснащение в доме Интернет Преимущества Ожидаемый арендный доход - 5 - 7%. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты Станция метро - 2 минуты Мосты - 9 минут Маслак - 6 минут Левент - 6 минут Таксим - 10 минут Новый аэропорт - 20 минут Больница - 5 минут Торговый центр - 1 минута
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€140,037
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом. Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле. Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей титульных документов. Прекрасная возможность инвестировать и владеть недвижимостью, так как она объединяет квартиры и офисы. Несколько вариантов обслуживания, с сетью экспресс-перевозок рядом с проектом.
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Эюпсултан, Турция
от
€294,400
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает спортивным клубом, бассейном, детской площадкой, кафе и ресторанами, видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре района Кагытхане, всего в паре минут от автомагистралей и в пешей доступности от станции метро. Станция метро - 2 км Университет - 2 км Торговый центр - 1,4 км Парк - 2,9 км Таксим - 9 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км Автомагистраль Е-5 - 5,2 км
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€500,000
Сдача в: 2024
Агентство: EOS Turkey Property
Совершенно семейный концептуальный проект, окруженный деревьями, 75% зеленым ландшафтом, Bosphorus и апартаментами с видом на старый город и многое другое. Сейчас в продаже с привлекательными вариантами оплаты. Хотите иметь квартиру в Стамбуле, построенную застройщиком московского города и стадиона Краснодар, Esta Construction? Хотите добраться до торговых центров Akasya и Emaar за несколько шагов? Центр Зорлу всего 7 минут? Kadıköy & Uskudar 5 минут? Вы хотите быть рядом с Grove Park и просыпаться со звуками птиц? Вам нужны отличные инвестиционные возможности, чтобы иметь лучшие преимущества перепродажи? Вы ждете еще подходящего инвестиционного шанса? Теперь это поднимается в Acibadem.  
Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
€793,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро. Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз. В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы. Расположение и объекты поблизости Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами. Международный финансовый центр: 10 метров Станция метро: 500 метров Дорога TEM Otoyolu: 4 км Дорога E-5 Karayolu: 7 км Мечеть Чамлыджа: 8 км Мост Мучеников 15 июля: 11 км Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€675,311
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные апартаменты с живописным видом на Босфор. Резиденция располагает большой зеленой зоной, крытыми и открытыми бассейнами с водопадами и прудами, зоной отдыха и детскими площадками, стильным кафе, конференц-залами, тренажерным залом, турецкой баней, джакузи. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой. Новый аэропорт Стамбула - 42 км Площадь Таксим - 12 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море. Возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Пляж - 1 км Центр города - 45 км Торговый центр - 8 км Аэропорт - 40 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Жилой комплекс Type B_79
Жилой комплекс Type B_79
Maslak Mahallesi, Турция
от
€142,120
Сдача в: 2023
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Bagcilar Этот проект построен на площади 24 000 м2. Проект будет готов к реализации в декабре 2023 года, и доступны единицы 1 + 1 и 2 + 1. Этот проект расположен рядом с автомагистралью Basın Express. Проекты включают бассейн, турецкую баню, парковку, тренажерный зал и круглосуточную охрану. Цена по списку для одной спальни начинается с 150 000 $.
Жилой комплекс Kalyon Marina Villaları
Жилой комплекс Kalyon Marina Villaları
Стамбул, Турция
от
€1,87 млн
Площадь 459–699 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Элегантные виллы Kalyon Marina Villaları расположены в современном городе Стамбул, в районе Бейликдюзю с видом на Мраморное море. Бейликдюзю является современным районом Стамбула с развитой инфраструктурой и архитектурой. Живописными ландшафтами, озелененными парками и морем. Виллы представлены просторными планировками 5+2, 6+1, 7+2, площадью от 459 до 699 кв.м. С современным дизайном и мебелью. На каждой вилле собственный бассейн и крытая парковка. Виллы созданы для людей, которые желают спокойную и комфортную жизнь в Стамбуле. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Фитнес-центр. Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс NİŞANTAŞI KORU
Жилой комплекс NİŞANTAŞI KORU
Мраморноморский регион, Турция
от
€654,872
Площадь 136–230 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Уникальные апартаменты Nışantaşı Koru расположены в потрясающем здании в Нишанташи. Жители Nışantaşı Koru Apartments получат множеством высококачественных удобств, в том числе: - Закрытый бассейн; - Частный бассейн на балконе; - Турецкая баня (Хаммам); - СПА; - Фитнес-центр; - Кино. Расположение: Нишанташи — самый модный и элегантный район Стамбула, родина турецкой культуры и искусства. Существует освежающе большой выбор отличных и стильных ресторанов и магазинов всемирно известных брендов, таких как Gucci, Louis Vuitton, Hugo Boss, Escada, Kenzo, Prada и многих других. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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