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Новостройки в Стамбуле, Турция

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Многоквартирный жилой дом JW Marriott Tarabya
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Tarabya
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Tarabya
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Tarabya
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Tarabya
Сарыер, Турция
от
$712,000
JW Marriott Tarabya — это престижный жилой комплекс, включающий 215 резиденций и 22 офисных помещения, расположенный в элитном районе Тарабья (Сарыер). Проект сочетает современную архитектуру с великолепными видами на пролив Босфор и Белградский лес, создавая атмосферу изысканной роскоши, ко…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$2,13 млн
Проект "Brand Vadi Istanbul" - это вершина развития роскошных вилл, охватывающая 287 000 м2 в желанном районе вилл Буйукчекмедже в Стамбуле. Этот исключительный проект включает в себя 225 тщательно разработанных отдельных вилл, каждая из которых оборудована частным бассейном и обширной садов…
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$541,373
Предлагаются квартиры с различными планировками. С верхних этажей открывается живописный вид. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, студией йоги и пилатеса, парковкой и гаражом, детской площадкой, зеле…
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TRANIO
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TekceTekce
Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$529,860
Резиденция располагает крытой парковкой, аквапарком, магазинами, круглосуточной охраной, детской площадкой, зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из лучших районов азиатской части города, рядом с пляжами, университетом, парком, рестораном
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Istova Green
Многоквартирный жилой дом Istova Green
Многоквартирный жилой дом Istova Green
Многоквартирный жилой дом Istova Green
Кагытхане, Турция
от
$313,000
Istova Green — современный жилой комплекс, расположенный в районе Кягытхане (Kağıthane) в Стамбуле. Проект включает 130 стильных квартир, размещённых в двух 14-этажных башнях, и сочетает комфорт, удобство и современные технологии для повседневной жизни. Istova Green отличается выгодным ра…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$605,856
Предлагаются виллы с бассейнами, зонами барбекю и парковочными местами. Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 800 метрах от пляжа, в центре города…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает большими зелеными зонами, открытым бассейном, парковкой, системой безопасности и детской площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах ходьбы от …
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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$298,452
Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, сауной, зоной барбекю на крыше, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - конец 2025 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Нед…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,41 млн
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на Мраморное море, садами и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, спортивным клубом. Окончание строительства - август 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с одним из кру…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Авджылар, Турция
от
$780,948
Проект состоит из двухуровневых вилл площадью 270 м2. Каждая вилла располагает просторными гостиными, современной кухней, роскошными ванными комнатами и большим садом. Виллы, спроектированные с учетом малоэтажной горизонтальной архитектуры, предлагают идеальные жилые помещения для семей. Осо…
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Многоквартирный жилой дом Elite World Residence
Многоквартирный жилой дом Elite World Residence
Многоквартирный жилой дом Elite World Residence
Многоквартирный жилой дом Elite World Residence
Многоквартирный жилой дом Elite World Residence
Многоквартирный жилой дом Elite World Residence
Кагытхане, Турция
Цена по запросу
Премиальное расположение и концепция брендированной гостиничной резиденции Elite World Residence — это жилой проект гостиничного формата, расположенный в районе Йени Левент – Кягытхане, одном из самых стратегически важных и быстро развивающихся районов Стамбула. Проект реализован в партнерс…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает футбольным полем, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, фитнес-центром, детскими площадками, кафе и рестораном, зеленой зоной, беседкой, зоной барбекю, бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, парковкой, системой безопасности. Окончание строительства - …
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$289,498
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens…
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Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$447,678
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает большими зелеными зонами, гаражом, крытым и открытым бассейнами, сауной и парной, тренажерным залом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с международными школами, б…
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TRANIO
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Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$268,606
Смешанный проект с жилыми и коммерческими зонами на земельном участке площадью 68,200 м2 с ландшафтной зоной площадью 54,402 м2. Проект, имеющий большую зеленую зону, направлен на то, чтобы вывести на первый план общественную среду. Проект включает множество социальных зон, которые жители вс…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$985,884
Cтильная, современная и малоэтажная архитектура Prive Kemer облегчает жизнь, домашние технологии, повышающие комфорт, заботящиеся об окружающей среде, безопасность и многое другое. Privé Kember предлагает вам и вашей семье совершенно новую жизнь. Особенности крытые и открытые бассейны ресто…
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Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$361,127
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 км Трамвайна…
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$189,019
Предлагаются квартиры с балконами и видом на море. Резиденция располагает большой зеленой зоной, зонами отдыха и пешеходными дорожками, фитнес-центром, детской площадкой, бассейном, трехуровневым гаражом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Мо…
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Многоквартирный жилой дом Focus Güneşli
Многоквартирный жилой дом Focus Güneşli
Многоквартирный жилой дом Focus Güneşli
Многоквартирный жилой дом Focus Güneşli
Многоквартирный жилой дом Focus Güneşli
Показать все Многоквартирный жилой дом Focus Güneşli
Многоквартирный жилой дом Focus Güneşli
Багджылар, Турция
Цена по запросу
Focus Güneşli предлагает современные квартиры премиум-класса в районе Багджылар (Bağcılar), в престижном квартале Махмутбей (Mahmutbey). Проект отличается современной архитектурой, просторными квартирами 2+1 и 3+1, а также высококлассной инфраструктурой, создавая идеальные условия для комфор…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$262,637
Резиденция располагает саунами, парной и турецкой баней, парком на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, трехуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, баскетбольной площадкой, детской площадкой, зоной барбекю. Окончание строительства - январь 2024 года. Расположени…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Luna Dragos
Многоквартирный жилой дом Luna Dragos
Многоквартирный жилой дом Luna Dragos
Многоквартирный жилой дом Luna Dragos
Многоквартирный жилой дом Luna Dragos
Многоквартирный жилой дом Luna Dragos
Многоквартирный жилой дом Luna Dragos
Малтепе, Турция
от
$330,256
Luna Dragos — это масштабный многофункциональный жилой комплекс, расположенный в районе Малтепе на азиатской стороне Стамбула. Проект объединяет 689 жилых и 55 коммерческих помещений, создавая современное пространство для жизни с развитой инфраструктурой и удобным доступом к основным транспо…
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Next Level İstanbul
Многоквартирный жилой дом Next Level İstanbul
Многоквартирный жилой дом Next Level İstanbul
Многоквартирный жилой дом Next Level İstanbul
Многоквартирный жилой дом Next Level İstanbul
Многоквартирный жилой дом Next Level İstanbul
Бешикташ, Турция
Цена по запросу
Next Level İstanbul — это престижный жилой и коммерческий комплекс, расположенный в районе Левент – Бешикташ, одном из самых востребованных деловых и жилых районов Стамбула. Проект находится на улице Бююкдере (Büyükdere Caddesi), всего в нескольких шагах от станции метро, что обеспечивает уд…
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Показать все Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Akzirve Strada Bahçeşehir — это знаковый жилой комплекс, расположенный в районе Башакшехир (Başakşehir) в Стамбуле. Проект включает более 2 500 жилых объектов, реализуемых в трех очередях строительства, и сочетает современную архитектуру, просторные зеленые зоны и концепцию комфортной семейн…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$290,493
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, детской площадкой, открытым бассейном, озером, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с уни…
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Многоквартирный жилой дом The Vira Istanbul
Многоквартирный жилой дом The Vira Istanbul
Многоквартирный жилой дом The Vira Istanbul
Многоквартирный жилой дом The Vira Istanbul
Многоквартирный жилой дом The Vira Istanbul
Многоквартирный жилой дом The Vira Istanbul
Многоквартирный жилой дом The Vira Istanbul
Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
Проект Vira Istanbul расположен в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, одном из наиболее привлекательных и динамично развивающихся районов города. Комплекс занимает площадь 92 000 м² и включает 17 жилых зданий с современной архитектурой. В проекте представлены 1 156 квартир различных п…
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Бешикташ, Турция
от
$2,01 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул – 500 метров до ТЦ Akmerkez Квартиры на продажу расположены в престижном районе Левент — одном из самых дорогих и динамично развивающихся районов Стамбула, известном своим финансовым центром и высоким ежедневным потоком людей. Левент привлекает…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Санджактепе, Турция
от
$418,827
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями. Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей. Располож…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$1,00 млн
Жилой комплекс спроектирован как небольшой город с привилегированный расположением - рядом с новым Международным финансовым центром, в одном из самых динамичных районов Азиатской части Стамбула. В проекте есть малоэтажные жилые здания, большой городской парк с прогулочными дорожками и местам…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$557,109
Babacan Beşiktaş выделяется как выдающийся проект, предлагающий все возможности современного жилья в динамичном и престижном районе Бешикташ в Стамбуле. Разработанный компанией Babacan Yapı, этот проект будет завершен в декабре 2026 года. Проект Babacan Beşiktaş расположен в одном из самых в…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Бешикташ, Турция
от
$2,36 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Квартиры в жилом комплексе рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 …
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$467,574
Namli Vadi - это уникальный уровень комфорта в самом сердце Стамбула. Предлагаются квартиры с 1-2 спальнями в элитном 7-этажном проекте с современным дизайном. Окончание строительства - конец 2024 года. Расположение и объекты поблизости Торговый центр Vadi Istanbul - 2 минуты Станция метро…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$720,176
Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения. Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Турция
от
$178,000
Количество этажей 5
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями. Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе. Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных районо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
227,240
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$945,096
Предлагаются комфортабельные виллы с двумя парковочными местами, хамамом, сауной и тренажерным залом, панорамным видом на море, город и природу. Резиденция располагает бассейном, садами и круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Паркет Полы с подогревом Алюминиевые окна Кондицио…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Sega Metro Park
Многоквартирный жилой дом Sega Metro Park
Многоквартирный жилой дом Sega Metro Park
Многоквартирный жилой дом Sega Metro Park
Многоквартирный жилой дом Sega Metro Park
Показать все Многоквартирный жилой дом Sega Metro Park
Многоквартирный жилой дом Sega Metro Park
Кючюкчекмедже, Турция
от
$190,000
Sega Metro Park — это престижный жилой и инвестиционный проект, расположенный в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 6 500 м² и состоит из шести 9-этажных зданий, включающих 291 квартиру планировок 2+1 и 3+1, а также 44 коммерческих помещения. Sega Metro Pa…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Бешикташ, Турция
от
$1,40 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Квартиры в жилом комплексе рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 …
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$535,222
Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объе…
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TRANIO
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Жилой комплекс Недвижимость для получения Гражданства Турции.
Жилой комплекс Недвижимость для получения Гражданства Турции.
Жилой комплекс Недвижимость для получения Гражданства Турции.
Жилой комплекс Недвижимость для получения Гражданства Турции.
Жилой комплекс Недвижимость для получения Гражданства Турции.
Показать все Жилой комплекс Недвижимость для получения Гражданства Турции.
Жилой комплекс Недвижимость для получения Гражданства Турции.
Малтепе, Турция
от
$460,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе. Пакет квартир под Гражданство турции: Две квартиры 1+1 и 1+1 за 460.00 USU Две квартиры 2+1 и 1+1 за 485.00 USU По запросу вышлем видео о покупки квартир с нашей компанией в данном комплексе под …
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Smart Home
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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$357,730
Предлагаются комфортабельные апартаменты (2, 3, 4 спальни) с просторными балконами, террасами и собственными садами. Резиденция располагает садами, бассейнами, сауной и турецкой баней, студией пилатеса, баскетбольной площадкой, двумя тренажерными залами, крытой парковкой. Окончание строитель…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$412,858
Инфраструктура проекта: ухоженные зеленые зоны открытые спортивные зоны тренажерный зал спа-центр сауна и парная крытый бассейн детские площадки собственные парковочные места Окончание строительства - 30 декабря 2024 года. Расположение и объекты поблизости Школа - 3 км Центр города - 40 …
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Показать все Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Султангази, Турция
от
$312,000
Stara Tem Sultangazi — это новый жилой комплекс в европейской части Стамбула. Проект занимает территорию 23 500 м² и состоит из 7 жилых корпусов, каждый из которых насчитывает 13 этажей. Комплекс предлагает квартиры площадью от 68 до 204 м², что делает его отличным выбором для семей, ценящих…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$264,627
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной. Окончание строительства - август 2024 год. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 12 минут Станция метробуса - 12 минут Новый аэропорт Стамбула - 25 минут Торговый центр -…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$284,524
Уникальный вариант проживания в центре городской жизни для тех, кто следует за своей мечтой. Уникальный вид на Адалар на Анатолийской стороне, который является предметом стихов, в комплексе становится важной частью вашей жизни. Чтобы побыть наедине с восхитительным видом на Адалар, достаточн…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$261,799
Каждая мечта заслуживает того, чтобы стать явью. Но иногда реальность превосходит самые смелые мечты. Резиденция, состоящая из 227 апартаментов, имеет уникальную локацию и богатую инфраструктуру, позволяя улучшить свою жизнь. сад вид на Принцевы острова круглосуточная охрана открытый бассей…
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Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе, Суадие, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе, Суадие, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе, Суадие, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе, Суадие, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе, Суадие, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$557,109
Новый дом предлагает просторные апартаменты с 2 и 3 спальнями. На первом этаже здания находятся торговые помещения. Строительство соответствует современным технологиям, используются качественные материалы. Особенности квартир окна с двойным остеклением наружные жалюзи короба на фасаде дома…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$395,522
Предлагаются просторные апартаменты с террасами и панорамным видом на город. Резиденция располагает бассейном, зонами для йоги и пилатеса, фитнес-центром и сауной, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 30 метров Университе…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$461,605
Предлагаются элитные апартаменты в резиденции с гаражом и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в центре Стамбула, в 1 минуте от школы, торгового центра, больницы, парка, пляжа и остановок общественного транспорта. Авт…
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Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!
Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!
Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!
Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!
Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!
Показать все Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!
Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!
Картал, Турция
от
$480,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе! Откройте для себя новый уровень комфорта — приобретайте квартиру в современном жилом комплексе Peron Istanbul Kartal в одном из самых востребованных районов Стамбула. Квартиры в продаже Квартиры 2+1 (от 114 м2 до…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$1,64 млн
Расположенный на проектной площади 53181 м², комплекс будет предлагать 41 великолепную виллу, окруженную природой в стамбульском районе Дурусу. 46678 м² проекта составляют зеленые зоны. Конференц-зал, где вы можете управлять своими повседневными делами в тщательно спроектированных жилых поме…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$283,528
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной, турецкой баней и джакузи, детской площадкой, кинотеатром, игровой комнатой, 5-уровневой парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Станция метробуса - 5 мину…
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Многоквартирный жилой дом Nevbahar Suites
Многоквартирный жилой дом Nevbahar Suites
Многоквартирный жилой дом Nevbahar Suites
Многоквартирный жилой дом Nevbahar Suites
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Nevbahar Suites в Башакшехире — бутик-резиденция в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула Nevbahar Suites — это бутик-жилой комплекс, расположенный в быстроразвивающемся районе Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект создан с акцентом на комфорт, прива…
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Показать все Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Зейтинбурну, Турция
от
$1,95 млн
Год сдачи 2021
Количество этажей 16
Просторные квартиры на берегу с балконами в Зейтинбурну, Стамбул Квартиры расположены в районе Зейтинбурну в Стамбуле. Район Зейтинбурну всегда был одним из любимых районов Стамбула благодаря своему расположению на берегу Мраморного моря. Квартиры в Стамбуле, Зейтинбурну, находятся в 2 км от…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$318,348
Предлагаются новые студии и апартаменты с различными планировками в апарт-отеле. Резиденция располагает: большим бизнес-центром круглосуточной охраной кафе крытым бассейном многофункциональным залом сауной и спа консьержем гаражом cупермаркетом баскетбольной площадкой химчисткой и парикмахе…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Mustafa Kemalpasa Ortaokulu, Турция
от
$1,26 млн
Количество этажей 5
Babacan Port Royal — это крупный многофункциональный жилой комплекс в Кючюкчекмедже, включающий 814 квартир от студий до апартаментов с 3,5+1 спальнями, а также коммерческие помещения и обширные зеленые зоны. Жилой комплекс Babacan Port Royal предлагает «умные» апартаменты, оздоровительны…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$409,874
Жилой комплекс, состоит из 2-х высоких зданий, 270 квартир c 2-3 спальнями. Кроме квартир, в проекте есть 335 парковочных мест, бассейн, оборудованный тренажерный зал, сауна и 4 магазина. Расположение и объекты поблизости Находится в районе, где проводятся самые важные исследования в област…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$578,855
Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками. Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. …
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Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Кючюкчекмедже, Турция
от
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları — это роскошный жилой комплекс, расположенный в районе Кючюкчекмедже / Атакент в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 30 000 м², из которых 18 420 м² отведено под зелёные зоны. Комплекс включает 540 квартир различных планировок. Sinpaş Saklı Koru Konak…
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Показать все Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Бейликдюзю, Турция
от
$426,603
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Просторные квартиры рядом с пристанью для яхт в Стамбуле, Бейликдюзю Просторные квартиры расположены в районе Каваклы в Бейликдюзю, Стамбул. Бейликдюзю активно развивается с каждым днём благодаря новым жилым проектам, недавно построенной яхтенной пристани и крупным торговым центрам. Этот рай…
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TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Малтепе, Турция
от
$660,137
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь рас…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$344,214
Высококачественный проект имеет инновационный дизайн и включает жилый пространства, имеющие гармоничную связь с природой. Зеленые зоны и ландшафтные пространства площадью 3 750 м2 позволят дышать полной грудью вдали от городской суеты, ощущая свежесть природы прямо у себя дома. Здесь вы смож…
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,74 млн
Комплекс располагает различными общими зонами, созданными с особым вниманием к деталям, откуда жильцы 95 вилл смогут унести приятные воспоминания. крытый бассейн сауна парная фитнес-зал многофункциональный зал открытый бассейн зона барбекю открытые спортивные площадки Расположение и объек…
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Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$369,085
Проект расположен в элитном комьюнити из 251 домов и 20 коммерческих помещений. Состоит из 4 зданий. Эстетичные апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 4-5 спальнями. Рядом есть культурный центр, станции метро, пляж, торговые центры. Первый платёж 35%, рассрочка на 18 месяцев. Удобства и о…
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Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$479,512
Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени. Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов. На продажу 54 апартамента и 7…
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Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,19 млн
Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже. На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый ба…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$2,50 млн
Год сдачи 2019
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, пред…
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TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Manzara İstanbul
Многоквартирный жилой дом Manzara İstanbul
Многоквартирный жилой дом Manzara İstanbul
Многоквартирный жилой дом Manzara İstanbul
Многоквартирный жилой дом Manzara İstanbul
Многоквартирный жилой дом Manzara İstanbul
Кагытхане, Турция
от
$283,447
Manzara İstanbul — это современный жилой комплекс, предлагающий премиальные квартиры в районе Каğıтхане (Стамбул), рядом с престижным районом Хамидие. Проект отличается великолепными панорамными видами на Белградский лес и удобным доступом к Vadi Istanbul, станциям метро, торговым центрам и …
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Бейоглу, Турция
от
$455,000
Почему это свойство؟ Смесь современной архитектуры и присущего ей чувства истории, недалеко от площади Таксим. Он окружен множеством магазинов, ресторанов, парков, археологических и туристических зон. Высокие роскошные услуги в самом сердце исторического города, отличная сделка для готового …
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$2,89 млн
Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны. Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, ф…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Многоквартирный жилой дом AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Многоквартирный жилой дом AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Многоквартирный жилой дом AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Многоквартирный жилой дом AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Шишли, Турция
от
$337,000
AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ — это элитный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Шишли (Şişli) в Стамбуле, предлагающий роскошный образ жизни всего в нескольких минутах от лучших торговых центров и культурных достопримечательностей города. AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ обеспечивает удобный…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Hadimkoy Yolu Caddesi, Турция
от
$239,756
Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 1 минута Больница …
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$371,664
Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом. Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности. 27 блоков, каждый б…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$722,567
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
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Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$1,07 млн
Предлагаются квартиры с парковочными местами в элитном комплексе на берегу моря. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, гаражом и парковкой, баскетбольной площадкой, фитнес-центром, сауной, турецкой баней и массажным кабинетом, игровой комнатой, детской площадкой и детским клуб…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом RAMS Park House
Многоквартирный жилой дом RAMS Park House
Многоквартирный жилой дом RAMS Park House
Многоквартирный жилой дом RAMS Park House
Многоквартирный жилой дом RAMS Park House
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Многоквартирный жилой дом RAMS Park House
Сарыер, Турция
от
$353,962
RAMS Park House Maslak — это современный жилой комплекс с квартирами на продажу в районе Маслак (Стамбул), реализованный в рамках масштабной концепции, объединяющей преимущества городской жизни и близость к природе. Расположенный в одном из ведущих деловых районов Стамбула, проект предлагает…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Avenue Istanbul
Многоквартирный жилой дом Avenue Istanbul
Многоквартирный жилой дом Avenue Istanbul
Многоквартирный жилой дом Avenue Istanbul
Многоквартирный жилой дом Avenue Istanbul
Многоквартирный жилой дом Avenue Istanbul
Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
Проект The Avenue Istanbul — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в Стамбуле, который сочетает в себе роскошь, современную архитектуру и великолепные панорамные виды на Мраморное море. The Avenue Istanbul выгодно отличается стратегическим расположе…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция
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Жилой комплекс Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$166,053
Резиденция располагает круглосуточным обслуживанием, банкетным залом, баром и кафе, детским бассейном, консьерж-сервисом, фитнес-центром, игровой комнатой, конференц-залом, крытым бассейном, рестораном, спа-центром, сауной. Окончание строительства - июль 2025 года. Расположение и объекты по…
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TRANIO
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Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Сарыер, Турция
от
$1,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Элитный инвестиционный проект, расположенный в Маслаке (Maslak), центре бизнеса и жизни Стамбула. С одной стороны проекта на…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.
Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.
Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.
Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.
Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.
Показать все Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.
Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.
Умрание, Турция
от
$229,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание Этот эксклюзивный жилой проект расположен в быстро развивающемся районе Умрание на анатолийской стороне Стамбула, всего в 5 минутах от Стамбульского финансового центра Сочетая современные стандарты жизни с преимуществам…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$304,420
Особенности комплекса: зеленая зона 2-уровневая парковка тренажерный зал и сауна бассейн магазины Окончание строительства - июль 2025 года. Расположение и объекты поблизости Торговый центр Armoni Park Mall - 1 минута Mall of İstanbul - 15 минут Автобусная остановка - 1 минута Метробус - …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$179,071
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной и парной, тренажерным залом, гаражом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 2024 год. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Стамбула - 35 минут Торговый центр - 17 минут Станция метро - 1 минута Университет - 14 минут Клиника…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$124,355
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, саунами и турецкими банями, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - 2025 года. Особенности квартир Полы с подогревом Встроенные кухни Мини-холодильник Высокие потолки Расположение и объекты поблизости Недвижимость наход…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$242,740
Уникальный проект, предлагающий возможность жить в самом центре города и чувствовать себя так, как будто оставляешь позади городской хаос. Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами. Интерьеры были разработаны с применением функционального архи…
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$2,71 млн
Жилой комплекс в тихом районе, в окружении зелени. Проект включает 4 здания, озелененный участок с местами отдыха и небольшими озерами, складское помещение. В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 3-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, балкон или терраса. В некоторых…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$649,487
В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей. Расположение и объекты поблизости Топкапы - один …
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Sea Pearl Ataköy
Многоквартирный жилой дом Sea Pearl Ataköy
Многоквартирный жилой дом Sea Pearl Ataköy
Многоквартирный жилой дом Sea Pearl Ataköy
Многоквартирный жилой дом Sea Pearl Ataköy
Показать все Многоквартирный жилой дом Sea Pearl Ataköy
Многоквартирный жилой дом Sea Pearl Ataköy
Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
Sea Pearl Ataköy — один из самых роскошных жилых проектов в Стамбуле, предлагающий прямой панорамный вид на Мраморное море. Проект расположен в престижном районе Бакыркёй (Bakırköy) и сочетает в себе эксклюзивное расположение, современную архитектуру и высокий уровень комфорта. Sea Pearl …
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Показать все Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Бакыркёй, Турция
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Квартира 1+1 общая площадь 137 м2, нетто 88,6 м2. Также в продаже квартиры с двумя (2+1), тремя (3+1), четырьмя (4+1) и пятью (5+1) спальнями. Видео квартиры и комплекса вышлем по запросу. Комплекс простирается вдоль знаменитого побережья Бакыркея, где за последнее десятилетие были …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$441,708
Проект, расположенный в окружении природных ландшафтов, представляет собой современные и экологичные пространства, включающие 177 таунхаусов. Все дома предлагают стильный интерьер, элегантный ландшафтный дизайн и личный кусочек природы. Каждый таунхаус тщательно спроектирован, чтобы предоста…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$811,202
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой. Окончание строительства - февраль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусным…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
15 Gokturk Biltes Koleji, Турция
от
$457,625
Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с красивыми террасами и видом на лес. Резиденция располагает открытыми спортивными площадками, бассейном с подогревом, ухоженными садами, круглосуточной охраной, подземным гаражом, хамамом и сауной, тренажерным залом. окончание строительства -…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$432,754
Каждая квартира в The Fifth Season предлагает вам уникальное жилое пространство. Получите удовольствие от безопасности и спокойной жизни со своими близкими в собственной квартире, где можно ощутить эстетические штрихи оригинальной архитектуры… Инфраструктура комплекса: крытая парковка бассе…
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TRANIO
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$1,93 млн
Современный жилой комплекс в развитом районе, в окружении природы. Бесконечные зеленые зоны, водные пути, внутренний сад во дворе, красивый ландшафт, дружелюбная к природе архитектура. Глубокое синее озеро в сердце леса. В проект входит: апартаменты, детская площадка, фитнес-центр, бассейны,…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Багджылар, Турция
от
$582,622
The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений. Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апарт…
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Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
Показать все Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
, Турция
от
$415,000
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университ…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
$235,777
Комплекс предлагает элитные апартаменты с непревзойденным видом на море, которые обеспечат для своих владельцев атмосферу элегантности и умиротворения. Резиденция построена с использованием передовых технологий, располагает современной инфраструктурой и включает 360 продуманных апартаментов,…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$221,849
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной, парной, конференц-залом, спортивными площадками, детской площадкой, бассейнами, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении природы, в 5 минутах от аэропорта Стамбула и в 15…
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Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Показать все Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Бейликдюзю, Турция
от
$155,000
Parkway Beylikdüzü предлагает современные квартиры в районе Бейликдюзю, Стамбул, созданные для комфортной семейной жизни в престижном квартале Аднан Кахведжи. Проект состоит из двух жилых корпусов, включающих около 90 квартир и коммерческие помещения, гармонично сочетая комфорт, инвестиционн…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Marinada Residence Ataköy
Многоквартирный жилой дом Marinada Residence Ataköy
Многоквартирный жилой дом Marinada Residence Ataköy
Многоквартирный жилой дом Marinada Residence Ataköy
Многоквартирный жилой дом Marinada Residence Ataköy
Многоквартирный жилой дом Marinada Residence Ataköy
Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
Ataköy Marinada Residence — это ультрароскошный жилой комплекс на первой береговой линии в районе Бакыркёй (Bakırköy), предлагающий эксклюзивную недвижимость непосредственно на территории пристани Ataköy Marina. Проект включает всего 72 эксклюзивные резиденции, спроектированные известным арх…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Тузла, Турция
от
$253,684
Первоклассный жилой комплекс включает собственную пристань для яхт, бассейны, зелёные зоны, театр, кино, торговый центр с роскошными брендами, рестораны изысканной кухни, спортивные площадки, места для проведения образовательных и культурных мероприятий. На выбор есть апартаменты с 1, 2 и 3 …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$542,882
Предлагаются квартиры с различными планировками в современной комфортабельной резиденции
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$510,351
Этот исключительный проект выделяется современной горизонтальной архитектурой и дизайном интерьера. Это больше, чем просто дом, этот комплекс обещает радостную атмосферу для счастливой семейной жизни. Комплекс предлагает широкий выбор планировок квартир от 1+1 до 3+1, подходящих для разных с…
Агентство
TRANIO
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