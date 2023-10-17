Новостройки в Стамбуле, Турция

Мраморноморский регион, Турция

от €290,000

Проект состоит в общей сложности из 609 жилых домов и 60 рабочих мест в различных вариантах от 1+1 до 4+1 на соединительной дороге TEM Бейликдюзю — Бахчешехир, одном из самых популярных жилых районов Стамбула. Проект, в котором около 85% земли оформлено как ландшафтная территория, был основан на концепции счастливой и мирной семейной жизни, в непосредственной близости от транспортных возможностей города и предлагает большие возможности с точки зрения инвестиций. Мы можем перечислить основные особенности нашего проекта следующим образом; Плоские планы идеально решены до мельчайших деталей и беспрепятственного панорамного вида. Центральное расположение в непосредственной близости от транспортных средств, таких как метробус, аэропорт и метро. С его современным травяным ландшафтом, садами для хобби, дзен-садом, зонами отдыха, парком для домашних животных и ландшафтным дизайном, 85% его территории составляют ландшафтные зоны. Проект, ориентированный на детей, с крытым помещением площадью 1000 м2 исключительно для детей, полным развлечений, занятий и зон для хобби. Частная школа на 27 классов (детский сад, начальная школа, средняя школа) в рамках проекта Современный социальный объект, состоящий из открытого бассейна для взрослых и детей, фитнеса, турецкой бани, сауны, зон отдыха, кафе. 2 многофункциональных поля на открытой территории, взрослые тренажеры, современные детские площадки. 1 гараж для квартир 1+1 и 2+1, 2 гаража для квартир 3+1 и выше. Балкон в квартирах 1+1, ванная комната в квартирах 2+1, ванная комната в квартирах 3+1, прачечная стандарт в каждой квартире. Каждая квартира в доме имеет собственную кладовую с крытой кладовкой. (от 2,5 м2 до 6,5 м2) Круглосуточная охрана, 4 скоростных, широких, люксовых пассажирских и грузовых лифта в каждом блоке. Высокий уровень тепло- и звукоизоляции, качественная электромеханическая установка, каскадное центральное отопление, 100% запитка генераторной системы Чистая высота потолка 3,20 метра, плотный фундамент и свайная система под фундаментом в соответствии с правилами землетрясений. Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов, Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета. Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир, Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства, Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула. ------------------------------------------------ Самые дешевые квартиры в Стамбуле Самые стильные апартаменты в Стамбуле Квартиры высшего качества в Стамбуле Квартиры, подходящие для ВНЖ Квартиры подходящие для гражданства..