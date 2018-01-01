ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Тип недвижимости
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Коммерческая
Комната
Офис
Склад
Цена за сутки
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Комнаты
1
2
3
4
5+
Количество спален
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты
1
2
3
4
5+
Питание:
Завтрак
Обед
Ужин
В помещении:
Wi-Fi
Балкон / лоджия
Телевизор
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Мебель
Джакузи
Сауна / баня
Электрочайник
Кондиционер
Фен
Компьютер
Кухня
Холодильник
Посуда
Микроволновая печь
Утюг
На территории:
Гараж
Парковка
Бассейн
Беседка
Детская площадка
Мангал
Общая площадь
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать все параметры
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Долгосрочная аренда
Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Турции
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с Парковка, с Кондиционер, с Кухня
Анталья, Турция
2
1
50 м²
2/5
Район Муратпаша расположен в центре города Анталья. Это жилой район, который включает в себя…
€450
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Парковка, с Кухня, с Балкон / лоджия
Bornova, Турция
4
1
120 м²
7/3
Квартира 3+1 находится в ЖК БОР КООП Окна квартиры выходят на 2 стороны (восток и север),…
€664
Рекомендовать
Квартира с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
В самом сердце Алании, рядом с проектом пляжа Клеопатры, который имеет лучшее расположение в…
€1,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аланья, Турция
2
1
60 м²
3/5
#аренда #сдам АРЕНДА САМЫЙ ЦЕНТР АЛАНИИ 🏠 1+1, 58 кв.м 🌊 200 метров до…
€800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
2
1
65 м²
3/6
В центре Алании. Комплекс 2022г Площадь 58м2 Вся техника Самсунг Кондиционеры в каждой к…
€1,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аланья, Турция
4
1
110 м²
7/10
🏠 3+1, 95 кв.м. 🌊 550 метров до моря ✅ ВСЯ МЕБЕЛЬ И ТЕХНИКА НОВАЯ 🏠 ТУРЕЦКИЙ СИТЭ
€950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
3
2
90 м²
2/10
АРЕНДА SERENİTY RESIDENCE 2+1 Махмутлар (5* инфраструктура отеля) Новая меб…
€1,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аланья, Турция
2
1
55 м²
3/6
КАРГЫДЖАК (начало Махмутлара) 🌊 100 метров до моря 🌴 Вид на море ✅ ВСЯ МЕБЕЛЬ И ТЕ…
€800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аланья, Турция
2
1
60 м²
7/10
Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Бар у бассейн Витамин…
€800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
3
2
100 м²
4/12
Sunset Aqua - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен на первой лин…
€1,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
2
1
55 м²
3/6
КАРГЫДЖАК (начало Махмутлара) 🏠 1+1, 50 кв.м. 🌊 100 метров до моря 🌴 Вид на море…
€800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
2
1
4/4
Сдается в аренду квартира 2+1 в турецком доме без лифта в городе Алания. Квартира расположен…
€650
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Турция, Турция
3
2
130 м²
12/12
Сдается в аренду пентхаус 3+2 Pamfilia Residence, который расположен в городе Алания район М…
€900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Парковка, с Посудомоечная машина, с Детская площадка
Мраморноморский регион, Турция
3
1
102 м²
3/16
2 + 1 ПЛОЩАДКА С БОЛЬШОЙ ОБЛАСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИЙ КУХНЯ ОТОПЛЕНИЕ ЭТАЖА …
€754
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Авсаллар, Турция
3
1
75 м²
4/5
На аренде трехкомнатная квартира 2+1 в районе Авсаллар - Алания. Квартира находится в 150…
€650
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL