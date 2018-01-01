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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Турции

15 объектов найдено
Квартира 1 спальня с Парковка, с Кондиционер, с Кухня в Анталья, Турция
Квартира 1 спальня с Парковка, с Кондиционер, с Кухня
Анталья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Район Муратпаша расположен в центре города Анталья. Это жилой район, который включает в себя…
€450
Квартира 3 спальни с Парковка, с Кухня, с Балкон / лоджия в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с Парковка, с Кухня, с Балкон / лоджия
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 7/3
Квартира 3+1 находится в ЖК БОР КООП Окна квартиры выходят на 2 стороны (восток и север),…
€664
Квартира с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Алания, Турция
Квартира с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
В самом сердце Алании, рядом с проектом пляжа Клеопатры, который имеет лучшее расположение в…
€1,500
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
#аренда #сдам   АРЕНДА САМЫЙ ЦЕНТР АЛАНИИ   🏠 1+1, 58 кв.м 🌊 200 метров до…
€800
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
В центре Алании. Комплекс 2022г Площадь 58м2 Вся техника Самсунг Кондиционеры в каждой к…
€1,000
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7/10
🏠 3+1,  95 кв.м. 🌊 550 метров до моря ✅ ВСЯ МЕБЕЛЬ И ТЕХНИКА НОВАЯ 🏠 ТУРЕЦКИЙ СИТЭ  
€950
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/10
АРЕНДА SERENİTY RESIDENCE 2+1 Махмутлар (5* инфраструктура отеля)   Новая меб…
€1,500
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/6
КАРГЫДЖАК (начало Махмутлара) 🌊 100 метров до моря  🌴 Вид на море ✅ ВСЯ МЕБЕЛЬ И ТЕ…
€800
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/10
Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Бар у бассейн Витамин…
€800
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/12
Sunset Aqua - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен на первой лин…
€1,500
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/6
КАРГЫДЖАК (начало Махмутлара) 🏠 1+1,  50 кв.м.  🌊 100 метров до моря  🌴 Вид на море…
€800
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Сдается в аренду квартира 2+1 в турецком доме без лифта в городе Алания. Квартира расположен…
€650
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Турция, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Турция, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 12/12
Сдается в аренду пентхаус 3+2 Pamfilia Residence, который расположен в городе Алания район М…
€900
Квартира 2 спальни с Парковка, с Посудомоечная машина, с Детская площадка в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с Парковка, с Посудомоечная машина, с Детская площадка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 3/16
2 + 1 ПЛОЩАДКА С БОЛЬШОЙ ОБЛАСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИЙ КУХНЯ ОТОПЛЕНИЕ ЭТАЖА …
€754
Пентхаус 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
На аренде трехкомнатная квартира 2+1 в районе Авсаллар - Алания. Квартира находится в 150…
€650
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