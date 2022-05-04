Квартира в новостройке Galleria Residence

Стратегическое расположение и концепция бутик-резиденции

Galleria Residence — это бутик-жилой комплекс, расположенный в районе Каğıтхане, одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула, который становится всё более привлекательным как для комфортного проживания, так и для инвестиций в недвижимость. Проект состоит из одного современного здания, включающего всего 44 квартиры, что создаёт эксклюзивную атмосферу с невысокой плотностью застройки, идеально подходящую для покупателей, ценящих приватность и долгосрочную инвестиционную ценность. Продуманные планировки с ориентацией на ландшафт и эффективное использование внутреннего пространства обеспечивают комфортное сочетание функциональности и современной архитектуры в европейской части Стамбула.

Отличная транспортная доступность и высокий инвестиционный потенциал в Каğıтхане

Благодаря стратегическому расположению между районами Левент, Маслак и центральным деловым кластером города, Galleria Residence Kağıthane обеспечивает быстрый доступ к автомагистралям E5 и TEM, станции метро Kağıthane, а также к крупным торговым центрам Axis Mall и Kanyon Mall. Превосходная транспортная доступность делает повседневную жизнь более удобной и способствует высокому спросу на аренду, что особенно привлекательно для инвесторов, ориентированных на стабильный доход от недвижимости в Стамбуле. Продолжающаяся программа обновления района способствует росту стоимости недвижимости и укрепляет позиции проекта на конкурентном рынке недвижимости города.

Современная инфраструктура и культурная концепция

Помимо выгодного расположения, Galleria Residence предлагает широкий спектр удобств для комфортной жизни, включая индивидуальное парковочное место для каждой квартиры, круглосуточную систему безопасности, полностью оборудованный фитнес-центр с тренажёрами TRX, а также общую открытую террасу с зоной для барбекю, предназначенную для отдыха и общения жителей. Особенностью проекта является интегрированная художественная галерея и творческая мастерская, поддерживающая молодых художников и придающая комплексу уникальную культурную атмосферу. Благодаря этим особенностям Galleria Residence представляет собой привлекательное предложение как для покупателей, ищущих комфортное жильё, так и для инвесторов, заинтересованных в бутик-апартаментах в районе Каğıтхане.

Galleria Residence — современный бутик-жилой комплекс в районе Каğıтхане, состоящий из 44 квартир в одном здании, с продуманными планировками, ориентированными на окружающий ландшафт, и функциональными жилыми пространствами.

Комплекс сочетает современный городской стиль жизни с культурными и общественными элементами, предлагая частную парковку, фитнес-центр и отличную транспортную доступность к районам Левент, Маслак и основным транспортным магистралям.

10 преимуществ Galleria Residence