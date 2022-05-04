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Квартира в новостройке Galleria Residence

Guler Sokagi, Турция
от
$255,000
;
5
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ID: 39637
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.07.2026

Местонахождение

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  • Адрес
    Guler Sokagi

О комплексе

Стратегическое расположение и концепция бутик-резиденции

Galleria Residence — это бутик-жилой комплекс, расположенный в районе Каğıтхане, одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула, который становится всё более привлекательным как для комфортного проживания, так и для инвестиций в недвижимость. Проект состоит из одного современного здания, включающего всего 44 квартиры, что создаёт эксклюзивную атмосферу с невысокой плотностью застройки, идеально подходящую для покупателей, ценящих приватность и долгосрочную инвестиционную ценность. Продуманные планировки с ориентацией на ландшафт и эффективное использование внутреннего пространства обеспечивают комфортное сочетание функциональности и современной архитектуры в европейской части Стамбула.

Отличная транспортная доступность и высокий инвестиционный потенциал в Каğıтхане

Благодаря стратегическому расположению между районами Левент, Маслак и центральным деловым кластером города, Galleria Residence Kağıthane обеспечивает быстрый доступ к автомагистралям E5 и TEM, станции метро Kağıthane, а также к крупным торговым центрам Axis Mall и Kanyon Mall. Превосходная транспортная доступность делает повседневную жизнь более удобной и способствует высокому спросу на аренду, что особенно привлекательно для инвесторов, ориентированных на стабильный доход от недвижимости в Стамбуле. Продолжающаяся программа обновления района способствует росту стоимости недвижимости и укрепляет позиции проекта на конкурентном рынке недвижимости города.

Современная инфраструктура и культурная концепция

Помимо выгодного расположения, Galleria Residence предлагает широкий спектр удобств для комфортной жизни, включая индивидуальное парковочное место для каждой квартиры, круглосуточную систему безопасности, полностью оборудованный фитнес-центр с тренажёрами TRX, а также общую открытую террасу с зоной для барбекю, предназначенную для отдыха и общения жителей. Особенностью проекта является интегрированная художественная галерея и творческая мастерская, поддерживающая молодых художников и придающая комплексу уникальную культурную атмосферу. Благодаря этим особенностям Galleria Residence представляет собой привлекательное предложение как для покупателей, ищущих комфортное жильё, так и для инвесторов, заинтересованных в бутик-апартаментах в районе Каğıтхане.

Galleria Residence — современный бутик-жилой комплекс в районе Каğıтхане, состоящий из 44 квартир в одном здании, с продуманными планировками, ориентированными на окружающий ландшафт, и функциональными жилыми пространствами.

Комплекс сочетает современный городской стиль жизни с культурными и общественными элементами, предлагая частную парковку, фитнес-центр и отличную транспортную доступность к районам Левент, Маслак и основным транспортным магистралям.

10 преимуществ Galleria Residence

  1. Расположен в Каğıтхане — одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

  2. Бутик-концепция всего с 44 квартирами, обеспечивающая приватность и эксклюзивность.

  3. Одно современное здание с тщательно продуманными и функциональными планировками.

  4. Собственная художественная галерея и творческая мастерская для поддержки молодых художников.

  5. Индивидуальное парковочное место для каждой квартиры.

  6. Круглосуточная система безопасности и постоянная техническая поддержка.

  7. Полностью оборудованный фитнес-центр с современными тренажёрами, включая TRX.

  8. Общая открытая терраса с зоной для барбекю, идеально подходящая для семейного отдыха и общения.

  9. Быстрый доступ к автомагистралям E5, TEM, станции метро Kağıthane, а также торговым центрам Axis Mall и Kanyon Mall.

  10. Высокий потенциал роста стоимости недвижимости благодаря активному развитию и обновлению района.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Guler Sokagi, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Квартира в новостройке Galleria Residence
Guler Sokagi, Турция
от
$255,000
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