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Квартира в новостройке Sylvana Istanbul

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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5
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ID: 38233
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Sylvana Istanbul — это премиальный жилой комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в районе Бахчешехир (Bahçeşehir) округа Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект занимает территорию 44 000 м² и включает 232 элегантные виллы формата 4+1, окружённые просторными зелёными зонами.

Sylvana Istanbul сочетает горизонтальную архитектуру, вдохновлённую итальянским стилем, с высоким уровнем приватности и комфорта. Комплекс создан для спокойной семейной жизни и находится рядом с основными автомагистралями, школами и городской инфраструктурой. Завершение строительства запланировано на декабрь 2025 года.

10 ключевых преимуществ Sylvana Istanbul

  • Собственный сад у каждой виллы.

  • Просторные виллы 4+1, идеально подходящие для семейного проживания.

  • Малоэтажная горизонтальная архитектура, обеспечивающая комфорт и приватность.

  • Обширные зелёные территории и благоустроенные общественные пространства.

  • Полноценная спортивная и оздоровительная инфраструктура.

  • Закрытая охраняемая территория: круглосуточная охрана и система видеонаблюдения (CCTV).

  • Престижное расположение в районе Бахчешехир.

  • Удобный доступ к метро и основным автомагистралям.

  • Роскошные интерьеры и отделка премиального качества.

  • Высокий инвестиционный потенциал: отличные перспективы роста стоимости недвижимости и выгодной перепродажи.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Sylvana Istanbul
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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