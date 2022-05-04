Квартира в новостройке Sylvana Istanbul

Sylvana Istanbul — это премиальный жилой комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в районе Бахчешехир (Bahçeşehir) округа Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект занимает территорию 44 000 м² и включает 232 элегантные виллы формата 4+1, окружённые просторными зелёными зонами.
Sylvana Istanbul сочетает горизонтальную архитектуру, вдохновлённую итальянским стилем, с высоким уровнем приватности и комфорта. Комплекс создан для спокойной семейной жизни и находится рядом с основными автомагистралями, школами и городской инфраструктурой. Завершение строительства запланировано на декабрь 2025 года.
10 ключевых преимуществ Sylvana Istanbul
Собственный сад у каждой виллы.
Просторные виллы 4+1, идеально подходящие для семейного проживания.
Малоэтажная горизонтальная архитектура, обеспечивающая комфорт и приватность.
Обширные зелёные территории и благоустроенные общественные пространства.
Полноценная спортивная и оздоровительная инфраструктура.
Закрытая охраняемая территория: круглосуточная охрана и система видеонаблюдения (CCTV).
Престижное расположение в районе Бахчешехир.
Удобный доступ к метро и основным автомагистралям.
Роскошные интерьеры и отделка премиального качества.
Высокий инвестиционный потенциал: отличные перспективы роста стоимости недвижимости и выгодной перепродажи.