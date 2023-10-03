Купить жилую недвижимость в Турции

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27 404 объекта найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Коньяалты, Турция
3
1
90 м²
4/5
Представлена на продажу трехкомнатная квартира (2+1) в отличной локации. Квартира расположен…
€180,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
2
5
800 м²
4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
2
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
2
2
150 м²
3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
5
4
245 м²
3/2
Детали резиденции Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Каракокали, Турция
1
2
150 м²
1
3 + 1 Квартира на продажу в Алании Оба области с гарантией собственности Redtower. Квартира…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
70 м²
4/10
Новостройка в Мерсине, Чешмели от инвестора. ЦЕНА НИЖЕ РЫНКА!!! Новый комплекс в 200 метрах…
€54,000
1
Рекомендовать
1
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Gaziemir, Турция
4
1
185 м²
2
Вилла находится в прекрасном зеленом районе Газиемира, Беяевлер. Рядом школы, парки, лиц…
€237,781
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
1
36/38
The project includes residential and commercial real estate, A block hotel B suite and C blo…
€149,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2
1
14/38
ЖК состоит из 4 блоков В проекте жилая и коммерческая недвижимость , A блок отель …
€99,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Menemen, Турция
3
1
Contact for further details.
€209,400
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Irmak Mahallesi, Турция
4
2
The flat is located in a family house located in a good residential area of Gaziemir, Izmi…
€167,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Karsiyaka, Турция
4
1
Карсияка Орнеккой район Первый этаж Квартира 3 + 1 3 спальни 1 зал 1 ванная комната с д…
€80,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Buca, Турция
6
3
352 м²
4
Продается вилла с шикарным видом на город ! г.Измир район Газиемир Беязевлер. Если вы хо…
€544,764
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
62 м²
1/15
Новый комплекс в Томюке, 400 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Двухкомнат…
€24,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
Спешите забронировать квартиру на берегу моря 1+1 и 2+1 с чистовой отделкой да еще и в Расср…
€24,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Bayrakli, Турция
1
1
30 м²
3/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€140,000
Рекомендовать
Квартира
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площадь …
€183,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
1
45 м²
3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
40 м²
1/8
Меблированная квартира 1+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€139,000
Рекомендовать
Квартира
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира в Тосмуре.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 130 м2, расс…
€186,000
Рекомендовать
Дуплекс
Анталья, Турция
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€134,598
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
4
3
220 м²
6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
50 м²
4/11
Квартира 1+1 в Махмутларе Рады Вам представить квартиру 1+1 в современном жилом компл…
€137,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Аланья, Турция
2
80 м²
1/6
Меблированная квартира 1+1 в Чиплаклы Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1…
€146,300
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Coerues, Турция
2
60 м²
10/13
Меблированная квартира 1+1 в Газипаша Рады Вам представить меблированная квартиру 1+1…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
55 м²
5/7
Меблированная квартира 1+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€101,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
3
100 м²
3/6
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
2
47 м²
3/4
Меблированная квартира 1+1 в Оба Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1 в ую…
€134,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
3
2
85 м²
4/10
Квартира 2+1 в Авсалларе Рады Вам представить квартиру 2+1 в современном жилом компле…
€181,500
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