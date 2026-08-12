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Купить жилую недвижимость в Турции

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17 302 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Редкая одноэтажная вилла с видом на море в Каргыджаке на участке площадью 700 м². Для тех, к…
$443,595
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Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$304,821
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Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
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Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в Анталии | Первый взнос всего 35% | Рассрочка на 10 месяцев Совреме…
$115,500
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстоян…
$192,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/7
Речь идёт не о квартире, а о коммерческой недвижимости: вы приобретаете 1/10 долю в отельном…
$30,883
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Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Doga Kececioglu
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
UP UP
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В отличие от многих высотных зданий в регионе Алания, Maris Premiere - это бутик, малоэтажны…
$205,228
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Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$135,000
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$108,096
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишПлощадь территории комплекса - 8.100 м2Комплекс состоит из 3…
$107,705
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/15
Квартира 1+1 в комплексе с бассейном в Томюке, МерсинЭтажность 15Этаж 2До моря 400 мВид на г…
$68,035
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Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Большая современная квартира под ВНЖ в Стамбуле   Расположение: проспект Фулья Мехметч…
$226,113
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$108,096
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/14
Новая квартира 1+1 в комплексе рядом с морем в Тедже, МерсинКомплекс состоит из 3 блоковБлок…
$64,576
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Квартира 2 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 2 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$125,854
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$108,071
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Квартира 2 комнаты в Алиэфенди, Турция
Квартира 2 комнаты
Алиэфенди, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/10
Квартира 1+1 с видом на бассейн в Shine Residence, Демирташ, Алания Предлагается к продаж…
$69,345
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Alanya-home
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$422,592
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$188,204
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
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Alanya-home
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
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Alanya-home
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 15
Квартиры 2+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$108,071
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
$1,16 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/8
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном в Байраклы, Измир Квартиры расположены в Байрак…
$88,906
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 15
Квартиры 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$58,948
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Типы недвижимости в Турции

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Турции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Возможность жить в курортной местности с чудесным климатом и безопасной средой делает жилую недвижимость в Турции весьма востребованной среди иностранцев. Ее приобретают как с инвестиционными целями, так и для личного проживания.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Турции

В Турции вполне реально обеспечить высокий уровень жизни за умеренную сумму. Не менее важными плюсами для потенциальных покупателей недвижимости являются:

  • широкий выбор жилья;
  • небольшие расходы на покупку: они не превышают 5-6% стоимости объекта;
  • высокое качество жилой недвижимости;
  • умеренные цены: купить жилье в Турции недорого вполне реально;
  • инвестиционная перспективность;
  • возможность получения турецкого ВНЖ и даже гражданства.

Цены на турецкую недвижимость

В продаже на первичном и вторичном рынке представлены следующие жилые объекты:

  • студии и квартиры с 1-3 комнатами в новых турецких ЖК от застройщика;
  • апартаменты метражом от 100 кв.м;
  • пентхаусы с панорамными видами и террасами;
  • виллы и особняки с 3-7 спальнями и бассейнами;
  • дуплексы: элитные двухуровневые квартиры на 1-х и последних этажах новых домов;
  • таунхаусы — комплексы из малоэтажных домов на 2-3 квартиры.

Цена кв.м зависит от месторасположения: в центре города он стоит не менее 632 евро, а за его пределами — 311 евро.

Популярные города и районы Турции для покупки жилья

Наиболее популярными городами у желающих купить недвижимость в Турции являются:

  • Стамбул с его широкими возможностями для бизнеса. Стоимость кв.м в центре Стамбула — 1370 евро, в других районах — 633 евро.
  • Столица Турции — Анкара. Инфраструктура там не менее развита, чем в Стамбуле, а цены намного ниже: кв.м стоит от 460 до 758 евро.
  • Анталья. В этом большом курорте на берегу Средиземного моря с международным аэропортом цена одного кв.м колеблется от 513 до 697 евро.
  • Аланья. Прекрасно подходящий для постоянного проживания курорт славится умеренностью цен: 625-721 евро за кв.м.

Особенности приобретения жилья в Турции

Иностранные граждане могут приобретать любые объекты, за исключением тех, которые расположены в стратегически важных зонах. В остальном покупка жилья в Турции не представляет ни малейших сложностей: для приобретения недвижимости достаточно загранпаспорта и ИНН. Иногда необходим и третий документ — разрешение военного ведомства, подтверждающее, что жилье расположено не на охраняемой территории. Что касается налогов, то для граждан Турции и иностранцев они одинаковы: в частности, покупателю придется заплатить 4% от кадастровой стоимости купленного жилья при регистрации прав собственности, а в дальнейшем нужно ежегодно платить 0,1-0,3% его стоимости.

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Часто задаваемые вопросы о недвижимости Турции

Какая в среднем стоимость жилья в Турции?

Цена недвижимости в Турции определяется с учетом ее расположения. Дороже всего оцениваются объекты, находящиеся на популярных курортах (Бодруме, Анталии, Алании) и в столице - Стамбуле. Их квадрат стоит порядка 3-4 тыс. евро. В других регионах его стоимость колеблется от 1 до 3 тыс. евро.

В каких городах стоит приобрести недвижимость в Турции?

Для летнего отдыха можно рассмотреть жилье в Анталии и Алании - наиболее развитых курортных зонах страны. Если переезд связан с трудоустройством или получением престижного образования, стоит выбрать Стамбул.

Какие есть ограничения и специальные условия для иностранных лиц, планирующих купить жилье в Турции?

Иностранцы могут приобретать объекты по всей стране, за исключением ряда стратегически важных территорий. В многоквартирных домах разрешается покупать жилье, сумма которого не превышает 10% от общей цены здания.

Ведется ли продажа недвижимости в Турции дистанционно?

Да, иностранцы могут приобретать жилье, не приезжая в страну. Сделки совершаются через риэлторские агентства, которые предоставляют профессиональное содействие на всех стадиях покупки.
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