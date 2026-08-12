Купить жилую недвижимость в Турции

Возможность жить в курортной местности с чудесным климатом и безопасной средой делает жилую недвижимость в Турции весьма востребованной среди иностранцев. Ее приобретают как с инвестиционными целями, так и для личного проживания.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Турции

В Турции вполне реально обеспечить высокий уровень жизни за умеренную сумму. Не менее важными плюсами для потенциальных покупателей недвижимости являются:

широкий выбор жилья;

небольшие расходы на покупку: они не превышают 5-6% стоимости объекта;

высокое качество жилой недвижимости;

умеренные цены: купить жилье в Турции недорого вполне реально;

инвестиционная перспективность;

возможность получения турецкого ВНЖ и даже гражданства.

Цены на турецкую недвижимость

В продаже на первичном и вторичном рынке представлены следующие жилые объекты:

студии и квартиры с 1-3 комнатами в новых турецких ЖК от застройщика;

апартаменты метражом от 100 кв.м;

пентхаусы с панорамными видами и террасами;

виллы и особняки с 3-7 спальнями и бассейнами;

дуплексы: элитные двухуровневые квартиры на 1-х и последних этажах новых домов;

таунхаусы — комплексы из малоэтажных домов на 2-3 квартиры.

Цена кв.м зависит от месторасположения: в центре города он стоит не менее 632 евро, а за его пределами — 311 евро.

Популярные города и районы Турции для покупки жилья

Наиболее популярными городами у желающих купить недвижимость в Турции являются:

Стамбул с его широкими возможностями для бизнеса. Стоимость кв.м в центре Стамбула — 1370 евро, в других районах — 633 евро.

Столица Турции — Анкара. Инфраструктура там не менее развита, чем в Стамбуле, а цены намного ниже: кв.м стоит от 460 до 758 евро.

Анталья. В этом большом курорте на берегу Средиземного моря с международным аэропортом цена одного кв.м колеблется от 513 до 697 евро.

Аланья. Прекрасно подходящий для постоянного проживания курорт славится умеренностью цен: 625-721 евро за кв.м.

Особенности приобретения жилья в Турции

Иностранные граждане могут приобретать любые объекты, за исключением тех, которые расположены в стратегически важных зонах. В остальном покупка жилья в Турции не представляет ни малейших сложностей: для приобретения недвижимости достаточно загранпаспорта и ИНН. Иногда необходим и третий документ — разрешение военного ведомства, подтверждающее, что жилье расположено не на охраняемой территории. Что касается налогов, то для граждан Турции и иностранцев они одинаковы: в частности, покупателю придется заплатить 4% от кадастровой стоимости купленного жилья при регистрации прав собственности, а в дальнейшем нужно ежегодно платить 0,1-0,3% его стоимости.