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Отели в Турции

Анталья
56
Средиземноморский регион
56
Sekerhane Mahallesi
36
Аланья
36
Мраморноморский регион
10
Стамбул
9
Мугла
7
Эгейский регион
7
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86 объектов найдено
Отель 22 комнаты в Dalaman, Турция
Отель 22 комнаты
Dalaman, Турция
Комнаты 22
Площадь 385 м²
Количество этажей 5
-385 м2 alan içerisinde 1240 м2 kapalı alan (bodrum ve çatı katı dahil) -5 katlı olup 22 ко…
€2,92 млн
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Отель в Mesudiye, Турция
Отель
Mesudiye, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€3,01 млн
Отель в Sindi, Турция
Отель
Sindi, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€3,01 млн
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Отель 245 комнат в Кадыкёй, Турция
Отель 245 комнат
Кадыкёй, Турция
Комнаты 245
Количество этажей 11
  Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Y…
€132,00 млн
Отель 291 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Отель 291 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 291
Площадь 52 000 м²
Количество этажей 8
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
€128,82 млн
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€100,00 млн
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом в Фатих, Турция
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
€2,39 млн
Отель 2 спальни в Стамбул, Турция
Отель 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Уникальный жилой комплекс, спроектированный в сотрудничестве с крупнейшей сетью отелей на Бл…
€523,613
Отель 1 спальня в Стамбул, Турция
Отель 1 спальня
Стамбул, Турция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Это жилой комплекс спроектирован в сотрудничестве с китайским многопрофильным частным конгло…
€513,526
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,04 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной в Аланья, Турция
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
€3,61 млн
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,80 млн
Отель 1 комната с видом на море в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 469 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
€6,05 млн
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya в Datca, Турция
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya
Datca, Турция
Этаж 1/1
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
€1,04 млн
Отель 2 комнаты в Мугла, Турция
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
Комнаты 2
Этаж 1/1
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
€2,07 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Этаж 1/1
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, ПаялларОтель сост…
€13,75 млн
Отель с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Этаж 1/5
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
€1,76 млн
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
€2,04 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на 2…
€2,45 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 570 м²
Этаж 1/1
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
€3,32 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 530 м²
Этаж 1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,64 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 1 800 м²
Этаж 1/6
4-Звездочный отель на 160 номеров на первой линии моря в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, Кон…
€10,45 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 1 676 м²
Этаж 1/4
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
€2,04 млн
Отель в Конаклы, Турция
Отель
Конаклы, Турция
Площадь 1 639 м²
Этаж 1/3
Апарт-отель в 250 метрах от моря в центре оживленного района в Konakli + 12 магазинов в этом…
€5,78 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yenikoey, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yenikoey, Турция
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/3
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
€3,30 млн

Типы недвижимости в Турции

коммерческая недвижимость
офисы
магазины
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