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Отели и гостиницы в Турции

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69 объектов найдено
Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью в Олюдениз, Турция
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Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью
Олюдениз, Турция
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
Проект расположен в районе Хисароню Фетхие. Этот район является ближайшим жилым районом к пл…
$257,249
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INEST HOMES
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Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham в Konak, Турция
Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 3/4
Инвестиционный проект 4★ отеля в Измире под управлением Wyndham Уникальная локация и ключ…
$35,000
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Hotel Invest
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Отель 1 м² в Акдениз, Турция
Отель 1 м²
Акдениз, Турция
Площадь 1 м²
$40,69 млн
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TekceTekce
Действующий мини апарт-отель в Бодрум, Турция
Действующий мини апарт-отель
Бодрум, Турция
Продажа мини-гостиницы на первой линии моря в Бодруме Предлагается к продаже действующая …
$2,91 млн
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Елена Бировчак
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Отель на 10 номеров + 2 магазина в районе Лалели. в Ordu Avenue, Турция
Отель на 10 номеров + 2 магазина в районе Лалели.
Ordu Avenue, Турция
Количество этажей 4
Отреставрированное здание расположено в районе Лалели / Фатих в центре Стамбуле. Характер…
$4,00 млн
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Отель 8 м² в Чамьюва, Турция
Отель 8 м²
Чамьюва, Турция
Площадь 8 м²
$9,79 млрд
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Отель в Муратпаша, Турция
Отель
Муратпаша, Турция
Действующий отель в Адрасане (Анталья) — готовый гостиничный бизнес в окружении гор и Средиз…
$3,21 млн
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Отель 876 м² в Акдениз, Турция
Отель 876 м²
Акдениз, Турция
Площадь 876 м²
$15,11 млн
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Отель 4 м² в Чамьюва, Турция
Отель 4 м²
Чамьюва, Турция
Площадь 4 м²
$685,95 млн
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Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение Апарт-отель на первой линии в Ялыкаваке (Бодрум) Предлагает…
$11,81 млн
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Отель в Муратпаша, Турция
Отель
Муратпаша, Турция
Отель расположен рядом с собственным пляжем в Анталии. Построен в 2003 году, последняя реста…
$125,56 млн
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Отель 5* в Алании на первой береговой линии. в Аланья, Турция
Отель 5* в Алании на первой береговой линии.
Аланья, Турция
Площадь 50 000 м²
Отель 5 звезд в Аланье. Цена: 100.000.000 EUR Площадь: 50.000 м2 Год постройки: 2008 …
$115,67 млн
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Отель в Турция
Отель
Турция
Представлен на продажу бутик-отель, расположенный в живописном месте Kaş. Каш – это великоле…
$6,39 млн
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Отель 28 м² в Бешикташ, Турция
Отель 28 м²
Бешикташ, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/7
🚀 ПРЕВРАТИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ В ИМПЕРИЮ! 💼 Инвестируйте в современные апартаменты — где роскош…
$131,487
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель находится в районе Бейоглу,  в 2 км от площади Таксим и часовой башни Долмабахче. В…
$250,00 млн
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Отель 40 м² в Борнова, Турция
Отель 40 м²
Борнова, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Radisson Выкуп номера возможен как целиком, так и долями по 0,25%. (1/4…
$37,500
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Отель 5* в Алании в Аланья, Турция
Отель 5* в Алании
Аланья, Турция
Площадь 18 000 м²
Отель 5 звезд в Аланье. Площадь: 18.000 м2 Год постройки: 2016 Номеров: 335 номеров. Мо…
$80,97 млн
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Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 под управлением Ascott Hotels. в , Турция
Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 под управлением Ascott Hotels.
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Для инвесторов: 3-и года гарантированный доход от аренде 7% годовых - 14.350 USD в год. …
$205,000
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Family Suite: (2+1) в Аксу, Турция
Family Suite: (2+1)
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/7
Номера с балконами, без террас.Общая площадь 76 м2Жилая площадь 70,74Кухня и гостиная 21.50с…
$256,162
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Junior (1+1) в Аксу, Турция
Junior (1+1)
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/7
Комнаты с балконами, без джакузи.Общая площадь 42 м2Жилая площадь 38,72Кухня и гостиная 18.6…
$169,270
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Отель 16 000 м² в Кадыкёй, Турция
Отель 16 000 м²
Кадыкёй, Турция
Число комнат 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
$108,33 млн
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель расположен в самом сердце района Шишили - Нишанташи. В каждом номере есть кондицион…
$275,00 млн
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Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Представлен на продажу отель, расположенный на первой береговой линии в курортном городе Бод…
$5,00 млн
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Swim up (1+1) в Аксу, Турция
Swim up (1+1)
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Номера находятся на 0-м этаже, с небольшим двором и видом на большой бассейн.Общая площадь 4…
$188,454
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Отель в Средиземноморский регион, Турция
Отель
Средиземноморский регион, Турция
Цена по запросу! Отель 5 звезд на берегу моря. Номеров: 200+ Собственный пляж, отмече…
Цена по запросу
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Отель 370 000 м² в Средиземноморский регион, Турция
Отель 370 000 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 370 000 м²
Отель расположен на побережье Средиземноморья Количество номеров - 400+ Площадь отеля - 37…
$404,86 млн
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель расположен в самом сердце Стамбула на побережья Босфора. Отель расположен всего в н…
$150,00 млн
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Отель в Газипаша, Турция
Отель
Газипаша, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу отель. Состоит из 229 комнат, в том числе комнаты дл…
$20,03 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель городского типа, представляет собой одно основное 6-ти этажное здание. Расположен в 40…
$8,38 млн
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Отель 275 м² в Фатих, Турция
Отель 275 м²
Фатих, Турция
Число комнат 8
Площадь 275 м²
Количество этажей 4
Здание расположено в районе Гедикпаша / Фатих, окружено кафе, магазинами и историческими пам…
$1,60 млн
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