Новостройки в Сакарьей, Турция

Наш проект Кырсал Сапанджа позиционируется как 26 вилл на площади 16.400 м2.
Каждая из наших вилл имеет площадь 295 м2 и состоит из 4 комнат и 1 гостиной.
Площадь сада наших вилл начинается от 150 м2 и доходит до 540 м2.
На нашем объекте действует круглосуточная система безопасности. Каждая вилла
оснащена системой “умный дом”, частной автостоянкой и аквариумом. Кроме того,
есть открытый бассейн, спортивная площадка, турецкая баня, сауна, художественные
комнаты и зоны отдыха как общие социальные зоны.