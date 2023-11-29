Новостройки в Сакарьей, Турция

Fevziye, Турция

от €639,700

Наш проект Кырсал Сапанджа позиционируется как 26 вилл на площади 16.400 м2. Каждая из наших вилл имеет площадь 295 м2 и состоит из 4 комнат и 1 гостиной. Площадь сада наших вилл начинается от 150 м2 и доходит до 540 м2. На нашем объекте действует круглосуточная система безопасности. Каждая вилла оснащена системой “умный дом”, частной автостоянкой и аквариумом. Кроме того, есть открытый бассейн, спортивная площадка, турецкая баня, сауна, художественные комнаты и зоны отдыха как общие социальные зоны.