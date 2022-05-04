Квартира в новостройке Büyük Yalı

Büyük Yalı — это престижный жилой комплекс премиум-класса на первой береговой линии в районе Казлычешме (Kazlıçeşme) — Зейтинбурну (Zeytinburnu), Стамбул. Проект предлагает панорамные виды на Мраморное море. Реализованный в партнерстве с Özak GYO, Ziylan İnşaat и Yenigün при поддержке Emlak Konut, комплекс отличается высоким качеством архитектуры, бережным сохранением исторического наследия и высоким инвестиционным потенциалом.
Büyük Yalı гармонично сочетает современную роскошь с историческим колоритом на территории площадью 111 000 м². Проект включает отреставрированные здания в османском стиле, просторные зеленые зоны и элитные резиденции с планировками от 1+1 до 5+1, включая пентхаусы и лофты. Все резиденции отличаются прямыми видами на море и доступом к инфраструктуре мирового уровня.
10 ключевых преимуществ Büyük Yalı:
Престижное расположение на первой береговой линии — панорамные виды на Мраморное море.
Отличная транспортная доступность — рядом станции Marmaray, трамвайные линии, автомагистраль E5 и тоннель Eurasia.
Многофункциональная концепция — жилые резиденции, отель, офисы, художественные галереи и торговые помещения.
Интеграция исторического наследия — гармоничное сочетание исторической архитектуры и современной элегантности.
Просторные резиденции — широкий выбор роскошных планировок.
Балконы и террасы с видом на море — предусмотрены в большинстве апартаментов.
Премиальная инфраструктура — бассейны, SPA-центр, фитнес-зал, турецкий хаммам, детские игровые зоны и сады.
Обширные ландшафтные территории — более 111 000 м² благоустроенных зеленых пространств.
Полная безопасность и высокий уровень сервиса — круглосуточная охрана, видеонаблюдение (CCTV), услуги консьержа и профессиональное управление на уровне пятизвездочного отеля.
Подходит для получения гражданства Турции — соответствует требованиям программы получения турецкого гражданства за инвестиции.