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Квартира в новостройке Büyük Yalı

Зейтинбурну, Турция
от
$1,08 млн
;
10
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ID: 38881
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

О комплексе

Büyük Yalı — это престижный жилой комплекс премиум-класса на первой береговой линии в районе Казлычешме (Kazlıçeşme) — Зейтинбурну (Zeytinburnu), Стамбул. Проект предлагает панорамные виды на Мраморное море. Реализованный в партнерстве с Özak GYO, Ziylan İnşaat и Yenigün при поддержке Emlak Konut, комплекс отличается высоким качеством архитектуры, бережным сохранением исторического наследия и высоким инвестиционным потенциалом.

Büyük Yalı гармонично сочетает современную роскошь с историческим колоритом на территории площадью 111 000 м². Проект включает отреставрированные здания в османском стиле, просторные зеленые зоны и элитные резиденции с планировками от 1+1 до 5+1, включая пентхаусы и лофты. Все резиденции отличаются прямыми видами на море и доступом к инфраструктуре мирового уровня.

10 ключевых преимуществ Büyük Yalı:

  • Престижное расположение на первой береговой линии — панорамные виды на Мраморное море.

  • Отличная транспортная доступность — рядом станции Marmaray, трамвайные линии, автомагистраль E5 и тоннель Eurasia.

  • Многофункциональная концепция — жилые резиденции, отель, офисы, художественные галереи и торговые помещения.

  • Интеграция исторического наследия — гармоничное сочетание исторической архитектуры и современной элегантности.

  • Просторные резиденции — широкий выбор роскошных планировок.

  • Балконы и террасы с видом на море — предусмотрены в большинстве апартаментов.

  • Премиальная инфраструктура — бассейны, SPA-центр, фитнес-зал, турецкий хаммам, детские игровые зоны и сады.

  • Обширные ландшафтные территории — более 111 000 м² благоустроенных зеленых пространств.

  • Полная безопасность и высокий уровень сервиса — круглосуточная охрана, видеонаблюдение (CCTV), услуги консьержа и профессиональное управление на уровне пятизвездочного отеля.

  • Подходит для получения гражданства Турции — соответствует требованиям программы получения турецкого гражданства за инвестиции.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Büyük Yalı
Зейтинбурну, Турция
от
$1,08 млн
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