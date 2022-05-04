Квартира в новостройке Büyük Yalı

Büyük Yalı — это престижный жилой комплекс премиум-класса на первой береговой линии в районе Казлычешме (Kazlıçeşme) — Зейтинбурну (Zeytinburnu), Стамбул. Проект предлагает панорамные виды на Мраморное море. Реализованный в партнерстве с Özak GYO, Ziylan İnşaat и Yenigün при поддержке Emlak Konut, комплекс отличается высоким качеством архитектуры, бережным сохранением исторического наследия и высоким инвестиционным потенциалом.

Büyük Yalı гармонично сочетает современную роскошь с историческим колоритом на территории площадью 111 000 м². Проект включает отреставрированные здания в османском стиле, просторные зеленые зоны и элитные резиденции с планировками от 1+1 до 5+1, включая пентхаусы и лофты. Все резиденции отличаются прямыми видами на море и доступом к инфраструктуре мирового уровня.

10 ключевых преимуществ Büyük Yalı: