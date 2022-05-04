Квартира в новостройке Tor Finance City

Tor Finance City предлагает 242 квартиры, 24 офиса и 16 коммерческих помещений в районе Умрание на улице Akdeniz Caddesi, сочетая современную архитектуру, высококачественную отделку и прямой доступ к Стамбульскому международному финансовому центру (Istanbul Financial Center).

Проект Tor Finance City занимает площадь около 4 110 м² и включает квартиры планировок 1+1 и 2+1, расположенные в двух 15-этажных корпусах. Просторные и функциональные планировки, обилие естественного света, современные зоны отдыха и высокий спрос на аренду благодаря близости к финансовому центру делают проект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

Десять преимуществ