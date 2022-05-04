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Квартира в новостройке Tor Finance City

Умрание, Турция
от
$300,000
;
6
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ID: 38887
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Умрание

О комплексе

Tor Finance City предлагает 242 квартиры, 24 офиса и 16 коммерческих помещений в районе Умрание на улице Akdeniz Caddesi, сочетая современную архитектуру, высококачественную отделку и прямой доступ к Стамбульскому международному финансовому центру (Istanbul Financial Center).

Проект Tor Finance City занимает площадь около 4 110 м² и включает квартиры планировок 1+1 и 2+1, расположенные в двух 15-этажных корпусах. Просторные и функциональные планировки, обилие естественного света, современные зоны отдыха и высокий спрос на аренду благодаря близости к финансовому центру делают проект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

Десять преимуществ

  • Центральное расположение в Умрание рядом с Istanbul Financial Center

  • 242 квартиры, офисы и коммерческие помещения в одном проекте

  • Современная архитектура и премиальная отделка

  • Функциональные планировки 1+1 и 2+1

  • Светлые интерьеры с большими окнами

  • Фитнес-зал, бассейн, сауна и турецкий хаммам

  • Магазины на территории комплекса и охраняемая парковка

  • Круглосуточная охрана и контролируемый доступ

  • Высокий спрос на аренду среди специалистов финансового сектора

  • Отличный потенциал роста стоимости недвижимости

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Умрание, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Tor Finance City
Умрание, Турция
от
$300,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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