Ограничений на покупку жилья нет. Но, если человек хочет приобрести землю для строительства или выращивания агрокультур, он уже должен являться гражданином Турции. Покупка других видов недвижимости иностранцами не запрещена законодательством.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate
Получение вида на жительство предусматривает покупка любого объекта жилой недвижимости независимо от его стоимости.
Вид на жительство изготавливается в течение двух-трех недель. Для его получения понадобится:
Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate
Срок действия ВНЖ составляет 1-2 года.
ВНЖ дает право только на проживание в стране — работать в Турции с таким документом нельзя.
Если заявитель претендует на гражданство, он должен купить объект недвижимости, кадастровая стоимость которого составляет не менее 250.000 $ (до 2018 сумма составляла 1.000.000 $).
Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate
Гражданство оформляется от четырех до шести месяцев.
Для оформления документов нет необходимости в знании турецкого языка.
Да. В Турции также существует льготная программа по ипотечным кредитам. Это позволяет иностранцам приобретать жилье в стране на очень выгодных условиях.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate
Владелец недвижимости ежегодно должен оплачивать налог на жилье. Он составляет всего 0,1-0,2% от стоимости квартиры. Также в Турции существует так называемый «Айдат» — ежемесячный взнос за обслуживание жилого комплекса.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate
Коммунальные услуги включают в себя подачу воды и электричество. Если в квартире никто не проживает, оплачивать коммунальные услуги не придется.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate
В Турции в покупке недвижимости на первичном рынке есть 3 этапа индексации. Так, квартиру во время строительства можно купить на 20% дешевле, чем в последующем, когда дом будет сдан.