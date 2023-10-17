Новостройки в Бакыркёе, Турция

Бакыркёй, Турция

от €646,849

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 750 метров Школа - 650 метров Побережье - 500 метров Торговый центр - 1,8 км Станция метро - 2,5 км Станция метробуса - 4 км Международный аэропорт - 50 км