Новостройки в Бакыркёе, Турция

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Продажа новостроек в Бакыркёй

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Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
€646,849
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 750 метров Школа - 650 метров Побережье - 500 метров Торговый центр - 1,8 км Станция метро - 2,5 км Станция метробуса - 4 км Международный аэропорт - 50 км
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