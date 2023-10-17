Новостройки в Бакыркёе, Турция

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Больница - 750 метров
Школа - 650 метров
Побережье - 500 метров
Торговый центр - 1,8 км
Станция метро - 2,5 км
Станция метробуса - 4 км
Международный аэропорт - 50 км