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Квартира в новостройке V Yeşilada

Султангази, Турция
от
$443,717
;
10
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ID: 38890
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Султангази

О комплексе

V Yeşilada — это жилой комплекс премиум-класса в районе Султангази (Стамбул), занимающий территорию 151 390,85 м², из которых 75% отведено под зелёные зоны. Проект реализован компанией İsra Holding и включает роскошные квартиры и виллы.

V Yeşilada сочетает комфорт, безопасность и современный стиль жизни благодаря передовой системе сейсмоизоляции, развитой социальной инфраструктуре и живописным природным видам. Стратегическое расположение рядом с автомагистралью TEM обеспечивает удобное сообщение с различными районами Стамбула.

10 преимуществ V Yeşilada

  • Передовая система сейсмоизоляции для максимальной защиты от землетрясений

  • 75% территории занимают зелёные зоны и ландшафтные сады

  • Современная архитектура с элегантным дизайном

  • Выгодное расположение рядом с автомагистралью TEM

  • Широкий выбор планировок: от 2+1 до 5+1, а также роскошные виллы

  • Полноценная социальная и рекреационная инфраструктура

  • Современные системы безопасности высокого уровня

  • Живописные виды на озёра и лесные массивы

  • Строительство с использованием передовых технологий

  • Высокий инвестиционный потенциал и перспективы роста стоимости недвижимости

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Султангази, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке V Yeşilada
Султангази, Турция
от
$443,717
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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