Квартира в новостройке V Yeşilada

V Yeşilada — это жилой комплекс премиум-класса в районе Султангази (Стамбул), занимающий территорию 151 390,85 м², из которых 75% отведено под зелёные зоны. Проект реализован компанией İsra Holding и включает роскошные квартиры и виллы.
V Yeşilada сочетает комфорт, безопасность и современный стиль жизни благодаря передовой системе сейсмоизоляции, развитой социальной инфраструктуре и живописным природным видам. Стратегическое расположение рядом с автомагистралью TEM обеспечивает удобное сообщение с различными районами Стамбула.
10 преимуществ V Yeşilada
Передовая система сейсмоизоляции для максимальной защиты от землетрясений
75% территории занимают зелёные зоны и ландшафтные сады
Современная архитектура с элегантным дизайном
Выгодное расположение рядом с автомагистралью TEM
Широкий выбор планировок: от 2+1 до 5+1, а также роскошные виллы
Полноценная социальная и рекреационная инфраструктура
Современные системы безопасности высокого уровня
Живописные виды на озёра и лесные массивы
Строительство с использованием передовых технологий
Высокий инвестиционный потенциал и перспективы роста стоимости недвижимости