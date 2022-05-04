Квартира в новостройке V Yeşilada

V Yeşilada — это жилой комплекс премиум-класса в районе Султангази (Стамбул), занимающий территорию 151 390,85 м², из которых 75% отведено под зелёные зоны. Проект реализован компанией İsra Holding и включает роскошные квартиры и виллы.

V Yeşilada сочетает комфорт, безопасность и современный стиль жизни благодаря передовой системе сейсмоизоляции, развитой социальной инфраструктуре и живописным природным видам. Стратегическое расположение рядом с автомагистралью TEM обеспечивает удобное сообщение с различными районами Стамбула.

10 преимуществ V Yeşilada