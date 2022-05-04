Квартира в новостройке DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 — это премиальный жилой проект на азиатской стороне Стамбула, включающий всего 173 квартиры с продуманными планировками и комфортной атмосферой малоэтажной, малонаселённой застройки.
Проект DAP Ataşehir 173 выгодно отличается своим центральным расположением в районе Аташехир, рядом со станциями метро, школами, больницами и финансовым центром Стамбула, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.
Топ-10 преимуществ DAP Ataşehir 173:
Престижное расположение в быстро развивающемся районе Аташехир (азиатская часть Стамбула)
В пешей доступности метро, торговые центры, больницы и школы
Всего 173 квартиры — высокий уровень приватности и эксклюзивности
Разнообразные планировки: от 1+1 до 3+1 для разных потребностей
Современная архитектура и «умные» интерьеры с высококачественной отделкой
Инфраструктура комплекса: бассейн, фитнес-зал, сауна и зелёные зоны
Низкий НДС (1%) в большинстве случаев — выгодно для инвестиций
Гибкие условия рассрочки до июня 2028 года
Высокий потенциал роста стоимости и доходности от аренды в востребованном районе
Проект реализован надёжным девелопером DAP GYO с отличной репутацией и успешным опытом работы