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Квартира в новостройке DAP ATAŞEHİR 173

Аташехир, Турция
Цена по запросу
;
2
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ID: 38171
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Аташехир

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

DAP Ataşehir 173 — это премиальный жилой проект на азиатской стороне Стамбула, включающий всего 173 квартиры с продуманными планировками и комфортной атмосферой малоэтажной, малонаселённой застройки.

Проект DAP Ataşehir 173 выгодно отличается своим центральным расположением в районе Аташехир, рядом со станциями метро, школами, больницами и финансовым центром Стамбула, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.

Топ-10 преимуществ DAP Ataşehir 173:

  • Престижное расположение в быстро развивающемся районе Аташехир (азиатская часть Стамбула)

  • В пешей доступности метро, торговые центры, больницы и школы

  • Всего 173 квартиры — высокий уровень приватности и эксклюзивности

  • Разнообразные планировки: от 1+1 до 3+1 для разных потребностей

  • Современная архитектура и «умные» интерьеры с высококачественной отделкой

  • Инфраструктура комплекса: бассейн, фитнес-зал, сауна и зелёные зоны

  • Низкий НДС (1%) в большинстве случаев — выгодно для инвестиций

  • Гибкие условия рассрочки до июня 2028 года

  • Высокий потенциал роста стоимости и доходности от аренды в востребованном районе

  • Проект реализован надёжным девелопером DAP GYO с отличной репутацией и успешным опытом работы

Местонахождение на карте

Аташехир, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке DAP ATAŞEHİR 173
Аташехир, Турция
Цена по запросу
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