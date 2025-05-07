Новостройки в Шиле, Турция

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом (на дистанционном управлении)
Высококачественный паркет
Автоматические ставни
Расположение и объекты поблизости
Университет - 5,…
Предлагаются виллы с бассейнами, зонами барбекю и парковочными местами.
Окончание строительства - июль 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полы с подогревом
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 800 метрах от пляжа, в центре города…
Предлагаются уникальные виллы с бассейнами и садами.
Резиденция располагает бизнес-центром, тренажерным залом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, крытым бассейном, сауной и парной.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Особенности квартир
Кухонная мебель и бытовая техника
П…
Предлагаются виллы с садами, террасами и зонами барбекю, видами на море и лес.
Некоторые виллы имеют бассейны.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полы с подогревом
Кухня Franke
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недв…
Предлагаются апартаменты с собственными садами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном, кафе и детской площадкой.
Окончание строительства - май 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционер
Встроенная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость на…
Предлагаются элитные виллы с большими террасами и панорамным видом на море, садом и парковкой.
Резиденция располагает бассейном, собственным пляжем и гаванью.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 45 минутах езды от центра Стамбула