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Новостройки в Шиле, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Шиле, Турция
от
$1,46 млн
Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом (на дистанционном управлении) Высококачественный паркет Автоматические ставни Расположение и объекты поблизости Университет - 5,…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$608,697
Предлагаются виллы с бассейнами, зонами барбекю и парковочными местами. Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 800 метрах от пляжа, в центре города…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$1,42 млн
Предлагаются уникальные виллы с бассейнами и садами. Резиденция располагает бизнес-центром, тренажерным залом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, крытым бассейном, сауной и парной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Особенности квартир Кухонная мебель и бытовая техника П…
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$589,707
Предлагаются виллы с садами, террасами и зонами барбекю, видами на море и лес. Некоторые виллы имеют бассейны. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Кухня Franke Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недв…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$603,094
Предлагаются апартаменты с собственными садами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, кафе и детской площадкой. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционер Встроенная бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость на…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Шиле, Турция
от
$1,60 млн
Предлагаются элитные виллы с большими террасами и панорамным видом на море, садом и парковкой. Резиденция располагает бассейном, собственным пляжем и гаванью. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 45 минутах езды от центра Стамбула
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TRANIO
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